Montero asegura que el Gobierno "culminará" las leyes pendientes

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado que el Gobierno "culminará" sus tareas pendientes "que no estaban en los Presupuestos" y que actualmente se tramitan en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a los medios tras el debate de enmiendas a la totalidad que ha tumbado el proyecto presupuestario, ha señalado que la ultraderecha "se hace un hueco en este país", pero ha advertido de que los ciudadanos "tomarán nota" de los grupos "que se dejan abrazar por la ultraderecha" y "recibirán la respuesta en las urnas".

La ministra ha considerado este miércoles que el rechazo al Presupuesto supone la "constatación" de que la derecha "intenta frenar el progreso social".

"Los ciudadanos nos piden que la política sea útil", ha añadido, y que sirva para mejorar sus vidas, pero frente a ello hay partidos que "generan una desafección" que es el "caballo sobre el que van galopando para intentar conquistar la Moncloa".

Montero ha dicho que las conductas de la derecha conformada por PP y Ciudadanos son "punibles" ya que van con una misma estrategia y pretenden formar un bloque con Vox como lo han hecho en Andalucía para conformar un hoja de ruta para el futuro del país.

"Los ciudadanos deben tomar buena nota y el Gobierno seguirá trabajando para frenar esta derecha que dice no a la subida del salario mínimo, no al mejor acceso a la vivienda y no a abaratar la factura de la luz", ha puntualizado al referirse a proyectos de ley que actualmente se tramitan en el Congreso.

De hecho se ha referido a la prórroga de las cuentas de 2018 y ha señalado que ese presupuesto incrementará el déficit y la deuda y el Gobierno tendrá que ver cómo "recomponer" esta situación y ver cómo les permite "controlar el déficit".

Montero ha acusado a esta política de derecha de dar la "espalda a los problemas" de los ciudadanos y ha insistido en que el Gobierno ha dado muestras de disposición al diálogo.

Sobre un posible anuncio de adelanto electoral, la ministra ha reiterado que sin Presupuestos la legislatura se acorta, pero ha dicho que las fechas y el momento "sólo lo tiene el presidente del Gobierno en la cabeza".

Ha incidido en que, en el marco del diálogo con los independentistas, no se pondrá en el orden del día el derecho de autodeterminación y el Ejecutivo siempre respetará la separación de poderes y la independencia de la justicia.

"Y si hay alteración de la legalidad este Gobierno la restituirá", ha señalado.

Montero ha dejado claro que entre lo que plantean los independentistas y la derecha hay una "banda ancha" que pueden recorrer y "los ciudadanos tienen que ver quiénes están dispuestos a dialogar, en qué condiciones, y quiénes van a torpedear a este país".

La ministra de Hacienda había afirmado este miércoles que "como progresista" le duele que se vote en contra de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que llevan por un sendero de "mayor justicia", y ha rechazado la "confrontación" de la derecha, que abre un camino "muy peligroso" a populismos y extremismos, y las "cosas imposibles" demandadas por los independentistas.

"Me duele como progresista que se vote en contra de unos PGE que contienen todo lo que entendemos que camina a la sociedad a un sendero de mayor justicia", ha reconocido Montero en su última intervención en el debate de enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos.

Montero ha denunciado que hay un interés "muy claro" en la oposición de que "no se haga política y los ciudadanos profundicen en el desapego y la desafección", lo que conduce a un camino "muy peligroso" porque abre la puerta a extremismos y populismos.

Asimismo, ha criticado que la derecha utilice "permanentemente" la crispación de la sociedad en busca de un rédito electoral que "no se va a sostener", y ha defendido que "por mucho que algunos se empeñen, la sociedad no va a retroceder en materia de derechos y libertades", tras censurar que la derecha.

A su juicio, con el debate de las enmiendas a la totalidad "se ha podido comprobar quienes o no están interesados en el debate de la mejora de la vida del país" y ha quedado constatado que en la derecha "no están interesados en absoluto".

Igualmente, ha criticado a las formaciones independentistas por pedir "cosas imposibles (derecho de autodeterminación)" que "saben de antemano que este Gobierno ni quiere ni puede permitir".