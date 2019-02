El rechazo a los Presupuestos precipita el final de la legislatura

Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 han sido rechazados en el Congreso, lo que abre la puerta a un adelanto electoral que todos dan por seguro. La decisión depende del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que comunicará este viernes tras el Consejo de Ministros si opta por adelantar los comicios.

En la votación de este miércoles en el Congreso, la devolución de los Presupuestos al Gobierno ha sido apoyada por PP, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, CC, UPN, Bildu, Foro y dos diputadas del grupo de Unidos Podemos: la gallega Alexandra Fernández, enfrentada con el resto de compañeros de En Marea; y la catalana Marta Sibina, de En Comú, que protesta por el bloqueo de los barcos de ayuda humanitaria en el Mediterráneo.

Juntos han sumado 191 votos, mientras que el PSOE, Unidos Podemos, PNV y Compromís sólo han reunido 159 diputados en contra de derribar los Presupuestos. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, socio electoral del PSOE, se ha abstenido.

El rechazo podría suponer un adelanto electoral que, en todo caso, debe anunciar el presidente del Gobierno. Fuentes de la Moncloa han anunciado que Sánchez anunciará este viernes si adelanta o no las elecciones generales.

Desde el Ejecutivo no han especificado si será el propio Sánchez o uno de sus ministros quien haga este anuncio, pero si han dejado claro que la decisión que tome el jefe de Gobierno se comunicará al término de la reunión del Consejo de Ministros.

Algunos miembros del Ejecutivo, como el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya apuntaban esta mañana a esa posibilidad, una vez descartado que el presidente no ofreciera este miércoles un análisis de la situación.

"El presidente del Gobierno, oído el Consejo de Ministros, decidirá", apuntaba Borrell esta mañana, mientras que Ábalos avanzaba que habría "noticias en breve" y la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguraba que el presidente "lo medita todo".

La opción de un adelanto electoral para el 28 de abril es la tesis mayoritaria entre los socialistas, frente a los que abogan por llamar a las urnas el 14 de abril.

Tampoco la tesis de que el presidente podría hacerlas coincidir con las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo cuenta en estos momentos con muchos adeptos en el PSOE.

Algunos cargos públicos del partido opinan que Sánchez no debería adelantar los comicios ante un incierto resultado electoral, ya que puede seguir gobernando con reales decretos y los presupuestos prorrogados de Rajoy.

A la espera de lo que decida Sánchez, que este miércoles ha abandonado el Congreso sin hacer declaraciones pese a las numerosas preguntas formuladas por los periodistas, fuentes del Gobierno señalaban que hoy es el día de la foto de las derechas votando junto con los independentistas. "Esa foto nos puede favorecer de cara a unos comicios", comentaba un ministro y un miembro de la dirección del partido daba a entender, en este sentido, que hoy no habría noticias en relación con una convocatoria electoral. Pero no ponía la mano en el fuego por que no las hubiera el resto de la semana.

Sánchez abandona el Congreso sin hacer declaraciones. Vídeo: ATLAS

Segunda vez que el Congreso tumba unos Presupuestos

La de este miércoles es la segunda ocasión en la que el Congreso tumba unos Presupuestos Generales del Estado en la democracia española, ya que en 1995 la Cámara rechazó las cuentas elaboradas por el Gobierno de Felipe González para 1996 después de que Convergencia i Unió le retirara su apoyo, lo que provocó la convocatoria anticipada de elecciones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subido este miércoles a la tribuna con un discurso de agradecimiento a las formaciones que han defendido los Presupuestos, que -en su opinión- se han hecho con "rigor y compromiso", y ha emplazado a Unidos Podemos y al PNV a seguir trabajando en el futuro.

Montero ha lamentado en su intervención final que los Presupuestos decaigan por la petición de autodeterminación de ERC y del PDeCAT, que sabían que el Ejecutivo no iba a aceptar y ha dicho que deberían tomar como ejemplo al PNV, formación que ha conseguido avances en el País Vasco con "diálogo y mesura".

De hecho el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reprochado a los independentistas que hayan pensado "en el qué dirán" y no en el contenido de la negociación, que "debe primar sobre el continente".

Ha lamentado también que no hayan reconocido los "límites" que ponía el Ejecutivo "en la coyuntura del momento", en referencia a la coincidencia con el inicio del juicio del "procés".

El diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón ha aseverado en su intervención que comparte el dolor que pueden estar sufriendo (los independentistas) pero que no puede entender de ninguna manera cómo (el rechazo a los presupuestos) ayuda o fortalece la causa del diálogo.