La asamblea de taxistas rechaza desconvocar la huelga de momento

La asamblea de taxistas reunida esta mañana en las inmediaciones de Ifema ha rechazado desconvocar la huelga indefinida de momento pese al preacuerdo alcanzado entre Comunidad y Ayuntamiento de la capital para regularizar las VTC, con, entre otras cuestiones, precontratación espacial en lugar de temporal.

"Aquí mañana hay paella y no nos movemos", ha asegurado el presidente de la Federación Profesional del Taxi, José Miguel Fúnez, en la asamblea de los taxistas concentrados frente a Ifema convocada tras conocer que ambas administraciones habían consensuado un borrador de propuesta con distintos puntos.

La asamblea de los taxistas ha criticado que se hayan enterado de la propuesta por la prensa y de momento no se plantean desconvocar. "No podemos hablar porque desconocemos ese borrador y esa reunión... no tenemos ni día ni hora ni lugar", ha asegurado Fúnez, que también ha indicado que el PP ya les "ha mentido demasiadas veces".

"Vamos a esperar a que nos den una propuesta y se sienten los abogados", ha concluido, mientras la asamblea coreaba "Garrido dimisión".



La precontratación espacial, un "invento"

Por su parte, el portavoz de la plataforma Caracol, Saúl Crespo, ha indicado que la precontratacion espacial es "un invento" cuando pedían la temporal. "Y no nos van a engañar", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que el taxi va "a defender la ley hasta las últimas consecuencias".

No obstante, ha apuntado que cualquier decisión será tomada en asamblea entre todos los trabajadores y ha indicado que este sábado, cuando celebren una paella con las familias frente a Ifema, podrán mostrar "por quién están luchando".

Minutos antes de la asamblea, el presidente de la Asociación Gremial Auto-Taxi de Madrid, Miguel Ángel Leal, había asegurado que estaban dispuestos a desconvocar la huelga esta mismo viernes si veían "aceptable" el acuerdo de Ayuntamiento y Comunidad.

"Que haya un preacuerdo asegura que no se va a judicializar esto eternamente", ha indicado el líder de Auto-Taxi, que ha reiterado la voluntad de los taxistas de "volver a dar el mejor servicio a los ciudadanos".

Leal ha apuntado que se espera la llegada de compañeros de otros puntos de España, pero que el texto de las instituciones es "un avance" que esperan que "sea beneficioso". "Nosotros no queremos seguir en la huelga pero si hay un resquicio de que pueda ser negativo para el taxi la mantendremos", ha añadido.



Siguen con movilizaciones

Tras la asamblea, los taxistas han comenzado a movilizarse por la Avenida del Partenón con una pancarta donde se puede leer 'El taxi de Madrid exige que se cumpla la ley'.

Efectivos de policía han bloqueado el final de la Avenida del Partenón, ya que los taxistas estaban de camino hacia la rotonda, al grito de "De la puerta del Ifema no nos moverán", "los coches negros, futuro negro" y, de nuevo, "Garrido dimisión".