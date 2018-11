Iglesias dice que "no basta" y pide la devolución del dinero

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este miércoles que las medidas anunciadas por el Gobierno para que los bancos paguen el impuesto de las hipotecas no son suficientes. A su juicio, no se pueden limitar a que se apliquen a partir de ahora, sino que los bancos tienen que "devolver" el dinero de ese impuesto a los usuarios que ya lo han pagado.



"La propuesta del Gobierno es "a partir de mañana paga la banca". Está bien pero no basta", ha escrito Iglesias en Twitter.



La propuesta del Gobierno es "a partir de mañana paga la banca". Está bien pero no basta. Hay que legislar para hacer lo que dijo la sección II de la sala III del TS: devolver a las familias su dinero y que los bancos paguen lo que deben. Así lo propondremos en el Congreso „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 7 de noviembre de 2018

Rivera censura la gestión del Tribunal Supremo

"Hay que legislar para hacer lo que dijo la sección II de la sala III del TS: devolver a las familias su dinero y que los bancos paguen lo que deben. Así lo propondremos en el Congreso", ha apostillado en un tuit."Exigir eso es de sentido común", ha afirmado igualmente en declaraciones en Telecinco, recogidas por Europa Press, para añadir que, además volverán a pedir que se cree un impuesto a la banca para recuperar el dinero del rescate del que se beneficiaron algunas entidades.Asimismo, ha defendido la necesidad de que los magistrados del Tribunal Supremo publiquen su declaración de bienes y expliquen en qué bancos tienen acciones y participaciones". "Los altos cargos de la judicatura de elección discrecional por el CGPJ deben incluirse en la ley de altos cargos y de transparencia, para que los ciudadanos tengamos claro que no tienen otro interés que hacer justicia", ha matizado después en un mensaje en Twitter.Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha criticado los "cambios de criterio" del Tribunal Supremo (TS) y su decisión final sobre el impuesto de las hipotecas, un "espectáculo" que a su juicio requiere las "disculpas" de sus responsables. Y para que no se vuelva a repetir, ha pedido a los demás partidos que apoyen la reforma de Cs que modifica el sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que "no parezca que los jueces actúan al dictado" de nadie.Así se ha pronunciado Rivera, en rueda de prensa en el Congreso, un día después de que el Pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fallara que deben ser los clientes, y no los bancos, quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, corrigiendo así a la Sección que innovó la doctrina.