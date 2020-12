Malva: "En tiempos de reguetón quisimos ser Rolling Stones"

Presentarán algunas de las canciones de su primer EP, 'Nos estamos equivocando', seis cortes que les consolidan, como dice Ricardo Ruipérez, como «el futuro del rock de este país»

No nos equivocamos si, como dice Ricardo Ruipérez (guitarrista de M-Clan), decimos que los murcianos Malva son el futuro del rock español. Hemos tenido a Burning, Tequila, Los Ronaldos, Pereza..., distintas generaciones que han asumido el legado de los Rolling Stones. La delgadez, el pitillo, la transgresión... Todos quieren ser una rock and roll star, y Malva van camino de conseguirlo. El 18 de diciembre lanzarán en plataformas digitales su primer EP, Nos estamos equivocando, pero ya han dejado que sus aficionados escuchen un primer adelanto, Malas formas. El influjo de Rolling Stones está muy presente en su actitud, e incluso en la portada y en el título disco; toda una declaración de intenciones en la que la banda saca la lengua y su lado más rockero, con un videoclip en blanco y negro rodado en plano secuencia del que, como en Si amanece –donde participó Ricardo Ruipérez–, se ha encargado la productora murciana Twin Freaks Studio.

El domingo, Malva estarán en directo en Garaje Beat Club inaugurando el ciclo de conciertos en live streaming 'Frecuencia RM Bis', organizado por MurciaLive!, la Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia, y el ICA (Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes Región de Murcia), con el patrocino de Estrella de Levante, en cuyo canal de YouTube se podrá disfrutar el show en riguroso directo de forma gratuita. Rocanrol, porque nos gusta y porque nos divierte.

«Malva es el futuro del rock de este país». Son palabras de Ricardo Ruipérez, que se declara seguidor confeso vuestro. ¿Os ha dicho qué le atrajo de vosotros?

Probablemente nuestra manera compartida de entender la música, las canciones y el rock and roll. Ricardo, en cierta medida, se vio reflejado en nosotros unos años atrás, a pesar de que el tío se conserva cojonudamente. Para nosotros fue un absoluto placer, ya que M-Clan son referencia directa para nosotros. Y que se declare seguidor de la banda es un halago. Le tenemos mucho cariño; particularmente, me gusta mucho hablar con él: su visión de la música y la experiencia que acumula nos ayuda bastante a templar nuestras alocadas cabecitas en algunas situaciones.

También es fan vuestro Risto Mejide. ¿Él es rock and roll?

Hombre, por supuesto. ¿Hay algo más rock and roll que llevar gafas de sol en un plató y tener esa actitud? Risto es un tipo súper inteligente. Lógicamente es un animal televisivo y puede mandarte a la mierda en tres segundos si no se cree lo que haces. Queremos pensar que nosotros fuimos cien por cien lo que éramos en ese momento y lo que somos hoy día: tres chavales de Murcia haciendo canciones que nos creemos. Nuestra historia no es otra más que las canciones y la música; respetamos a todo aquel que quiera exponer su vida e ir un poco más allá, pero nosotros no hacemos eso, nuestra movida no va por ahí.

¿Cómo surgió la colaboración con Ricardo en Si amanece'?

Durante el confinamiento. Le escribimos para hacer un vídeo para Instagram. Nosotros en ese momento andábamos con nuestras covers 'a tres bandas' desde casa, cada uno haciendo Me estás atrapando otra vez, de Los Rodríguez; El caso de la rubia platino, de Sabina€ Y teníamos ganas de hacer algo con él, ya que había surgido un buen rollo mutuo durante una campaña que hicimos para Sierra Espuña con nuestro buen amigo Pablo Almansa. Y cuando le comentamos el tema este de redes y tal nos dijo: «Chicos, tengo una canción para vosotros. Os doy total libertad, haced lo que queráis con ella». Claro, Ricardo te la pone ahí en bandeja con toda su generosidad, y nosotros fuimos a rematar directos. Fuimos grabando desde casa todo, José Nortes hizo un gran curro para ajustar todo el sonido, y la verdad es que quedamos súper contentos con el resultado. Fue un gran paso para nosotros.

Pero, además de eso, durante estos últimos meses os habéis dedicado a reunir canciones para un EP, Nos estamos equivocando". ¿De qué equivocaciones os confesáis?

Realmente creemos que las equivocaciones nos han llevado a esto, y no nos podemos quejar en absoluto... Hay un estigma muy grande con el miedo a equivocarse, a no arriesgar€ Si no lo hacemos ahora, con veinte años, ¿cuándo lo vamos a hacer? Nunca nos han gustado las lecciones de gente que no lo hace desde unos fundamentos concretos. Si nos estamos equivocando o no, el tiempo lo dirá. Lógicamente no tenemos la verdad absoluta de nada, pero este es nuestro sentimiento de hoy día; mañana puede pasar cualquier cosa. Hay que tirar hacia delante, y a veces la espontaneidad y la frescura se pierde cuando no te dejan hacer las cosas como tú quieres.

Malas formas suena a título stoniano. ¿Es también equivocación? ¿Es una declaración de intenciones?

Lógicamente es una de las seis equivocaciones del EP [Risas]. Para nosotros todas nuestras canciones son declaraciones de intenciones, pero no con el sentido de mirar por encima del hombro a nadie, para nada; simplemente por el hecho de que son lo que sentimos en este momento de nuestra vida. Malas formas es un tema que teníamos muchas ganas de sacar, porque fue de la última hornada en cuanto a composiciones, y hemos conseguido un sonido bastante más crudo que en nuestros anteriores singles; canciones de las que estamos muy orgullosos, ¿eh?, pero quizá en esta canción hemos conseguido sonar a como solemos hacerlo en directo, como un sputnik.

¿Cuáles serian las influencias españolas de este disco?

Mucho Rodríguez, Tequila, Nacha Pop..., y algo así más electrónico de onda más alternativa rollo Ártico , que es una canción que siempre me imaginé cantada por Kuve. Y, por supuesto, don Julio Iglesias nunca puede faltar.

Parece que las canciones están cada vez más basadas en secuencias de acordes que en buscar un riff de rock and roll.

No sabría decirte... Nos puede erizar un buen riff, y después una secuencia de acordes; o a la inversa. It's only rock and roll, but i like it.

Este disco sonaría muy caliente en vinilo. ¿En qué formatos verá la luz? ¿Creéis que hay que defender el formato de disco?

De momento, en formato digital. No podemos ser ingenuos... Nuestro público ahora mismo se mueve en la red, como el 99% de la gente. El disco físico como tal murió hace tiempo. Es cierto que todavía la gente más consolidada puede tener demanda de vinilo para que se lo den firmado o cosas así, pero estamos seguros de que muchos de los qie se lo compran lo dejan en la estantería cogiendo polvo y prefieren ponérselo en Spotify mientras se duchan en el altavoz o van por la calle con los cascos. Es una putada porque se ha perdido el ritual ese de quitar el precinto, leer las letras..., pero nosotros eso no lo hemos conocido. Algún vinilo compramos en plan coleccionista, pero poco más. Somos la generación Pokémon [risas].

¿Ya estáis grabando canciones para un álbum? ¿Qué proyectos tenéis?

La verdad que yo no paro de componer, y ya tenemos veintipico maquetas grabadas de lo que será nuestro primer LP, que ojalá pueda ver la luz en 2021. Vamos a intentar tocar lo máximo posible por España en cuanto se pueda y ya veremos en qué formato, pero nuestra intención es no parar de sacar cosas, por el bien de nuestra salud mental y de la de los que nos rodean. Avisamos de que venimos muy cañeros con lo nuevo en lo que andamos currando...

Por lo pronto, parece que habéis crecido a quinteto tras la pandemia...

Realmente siempre hemos ido con Carlos (batería) y Arturo (bajo) a todos los shows que hemos podido hacer en eléctrico; son nuestros compañeros de viaje, se implican a muerte en el proyecto, nos reímos cantidad con ellos y son unos musicazos. Ahora andamos ensayando el show del domingo y estamos sonando como nunca. Ojalá que a la peña le llegue igual; nos hace mucha ilusión subirnos al escenario. Va a ser extraño no tener a la gente en el foso, pero vamos a hacer todo lo posible por entrar a sus casas con nuestras canciones y pasarlo de puta madre aunque sea de este modo.

Somos todos más mayores, pero, ¿cuál es la percepción que tenéis ahora de vuestro primer single?

Todo lo que me juraste supuso el pistoletazo de salida; siempre le vamos a tener mucho cariño. Quizás es un sonido que ahora no nos representa en exceso, pero la seguimos defendiendo a muerte, porque nos sigue llenando, y le hemos dado un punto quizá más enérgico. Si no, no la haríamos.

Si tuvierais que reivindicar algo, ¿cuál sería vuestro lema?

En tiempos de reggaetón quisimos ser unos Rolling Stones. Bueno, eso y que hacemos pop-rock para rayadas y rayados. Únanse al club.