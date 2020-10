"Actuar sin público será algo raro, pero ahí estaremos dándole 'fyah'"

La Prima y San, fundadoras de la banda valenciana, siguen repartiendo versos directos a la yugular pese a la salida de Jazzwoman y La Charli. De hecho, están preparando nuevo álbum, y ya han adelantado algún tema en redes. Mañana estarán actuando en Murcia, en Garaje Beat Club, en un concierto a puerta cerrada pero que podrá verse en riguroso directo vía streaming.

Con el poder femenino por bandera se presentan las valencianas Machete en Boca. La Prima y San (tras abandonar Jazzwoman y ahora La Charli) despachan versos a machete desde Valencia. Lo hacen cada una a su flow, pero sin pisarse la manguera. Falso Ídolo (DJ y productor) les da pista desde la trastienda, y ellas rapean con un tono de bordería y gracia levantina. Dancehall, salsa, afrotrap y una buena tunda de rap «del-de-toda-la-vida»: la receta Machete en Boca va pasada de vueltas y sin visos de contención. Ni falta que les hace.

«Más natural que la miel,/ están en nuestra piel./ Las cicatrices se enseñan./ Si te ofendo es tu problema». Dicho de otro modo, las Machete no son muy de pedir por favor su parte del pastel, máxime cuando les pertenece. ¿Rap feminista? Quizás más bien rap hecho por mujeres valientes, y sin pelos en la lengua. Machete en Boca no es sólo un nombre artístico, es un grito de guerra que les dice a las mujeres que no se callen, que luchen por su felicidad, porque se lo merecen. Y su nombre se ha expandido como la pólvora a través de un directo arrollador, una bofetada en la cara, ganándose el espacio a codazos. Las Machete vienen a Murcia para abrir la programación de 'GBC Live Streaming Sessions', con el show en riguroso directo. ¡Machete en Boca, locos! La Prima y la San nos atienden desde su local de ensayo en Valencia.

¿Cómo lleváis lo de la covid-19?

Mal, como todos los que trabajamos en el área de cultura...

¿Os está estropeando el plan?

Bastante, ya que nuestros planes quedan aplazados hasta nueva fecha, y quién sabe cuándo volveremos a la normalidad...

¿Es la primera vez que hacéis un concierto por streaming ? ¿Qué expectativas os aguardan?

Sí, es la primera vez. Pues estamos un poco nerviosas, la verdad, puesto que es una situación distinta a todas las demás, pero esperamos que os lo paséis tan bien como siempre.

¿Os turba eso de que no haya público en la sala?

Pues será algo raro, por no poder sentir en calor de nuestra familia machetera como siempre, pero ahí estaremos dándole fyah.

¿Cuál es la receta machete en boca?

Carácter, actitud y libertad. No siempre somos las mismas. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y emociones.

¿Cómo describiríais vuestro estilo? ¿Rap feminista? ¿Rap hecho por mujeres?

Nuestro estilo es libre, ya que en cada tema hacemos lo que nos da la gana y disfrutamos con ello. Nuestra música no distingue de sexos, tenemos temas muy variados, pero es obvio que nuestras ideas e ideales se ven reflejadas también.

Machete en Boca no es sólo un nombre artístico, es también un grito de guerra. ¿Cuál es vuestra causa?

Nuestra causa es no quedarse callada y poder expresarnos libremente.

En vuestra comunidad ha habido judicialización contra la libertad de expresión. ¿Qué opinión tenéis de todo esto que ha sucedido en los últimos años? ¿Os habéis visto afectadas? ¿Cómo habéis salvado el tipo?

Nos parece fatal. Libertad de expresión siempre, no solo para algunos.

Adelantasteis Quieren . ¿Tenéis previsto grabar un nuevo álbum? ¿Qué podéis avanzarnos?

Quieren, junto con Sé feliz son adelantos de un nuevo CD, sí. Ya tenemos todo preparado para que el año que viene podáis disfrutarlo.

¿Será el 'Volumen 4' o el inicio de una nueva etapa en Machete tras la salida de Jazzwoman y La Charli?

No es una etapa, ya que en cada volumen han participado personas distintas.

¿Va a afectar su salida al sonido de Machete en Boca? ¿Se os han ofrecido MC's para sustituirla?

La esencia de Machete en Boca permanece desde el Volumen 1, ya que las fundadoras [La Prima y San] continúan con los proyectos y cierran el ciclo como lo empezaron.

¿Falso Ídolo se ha integrado más con vosotras?

Gracias a Falso Ídolo y su integración en el grupo podréis disfrutar de nuestro maravilloso sonido.

Machete nació con un marcado carácter feminista. ¿Existe poca conciencia en la música respecto al machismo?

Sí, pero vemos que la cosa va cambiando poco a poco.

Habéis estado inmersas en desarrollar el proyecto 'Dona-li rap, dona', para darle mayor visibilidad a la figura femenina en esta música. ¿De dónde surge la idea y en qué fase está?

La idea surge de ver tanta desigualdad en los festivales y conciertos. Actualmente está paralizado, ya que tenemos poco apoyo y estamos ocupadas en otros trabajos.

¿Cómo veis la escena del hip hop en Valencia? ¿Qué tiene la tierra valenciana para que la nueva oleada de raperas venga principalmente de allí?

Pues vamos creciendo en varias provincias, y eso nos da más visibilidad.

¿Quiénes son vuestros referentes en la música?

Resumiendo: en vez de personas, hablaremos de estilos para ser breves: flamenco, rap, reggae y electrónica.

¿De dónde viene el nombre de Machete en Boca? ¿Sigue teniendo el mismo sentido que cuando empezasteis?

De la unión de La prima y San y nuestro carácter y mala leche. Sí.

¿Cómo será el directo en este concierto por streaming , que estáis preparando?

Pues tenemos sorpresas. Contaremos con la presencia de MDMA (el otro proyecto de Falso Ídolo) y haremos algún tema nuevo.