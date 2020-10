Conoce los finalistas del CreaMurcia en la categoría 'Canción de Autor'

Llega una nueva final del CreaMurcia 'Canción de Autor', y nuevamente se plantean preguntas como la recurrente: «¿Dónde están los cantautores?», que se hace Luis Pastor reivindicando la lucha por sobrevivir de los poetas olvidados. Lo cierto es que los cantautores presentan ahora un perfil versátil, 'siembran canciones' para que en la 'tierra baldía florezca la poesía' y 'llene las fiestas de barrio'. Ya se habían podido ver cantautores en los festivales; el viejo concepto está casi superado, y eso ha quedado palpable a través de distintas ediciones de este certamen que han ganado Rozalén, Road Ramos, Muerdo, Alondra Bentley o Diego Cantero, de Funambulista, consolidándose como una plataforma nacional para el talento murciano que ha impulsado. En esta ocasión, serán Álvaro Halley, Jorge Bayle, Antonio Serrano y Pianissimo los finalistas, que por primera vez en la historia del concurso serán cuatro. A buen seguro, se emplearán a fondo para gastar el último verso de un trago largo y hermoso. ¿La cita? Esta tarde, en el Teatro Circo, desde las 20.00 horas.

Álvaro Halley: "Hacemos canción de autor por el énfasis en las letras, pero siempre metemos soul"

1. Soy Álvaro Halley, y en esta edición del CreaMurcia me acompaña mi amiga EME (Marina Martínez), una pianista y cantante excepcional. El alter ego 'Halley' lo busqué para darle fin a la confusión con mi homónimo Álvaro Soler. Es una alusión al pasaje de mi libro favorito, Siddhartha (1922), de Hermann Hesse, en que se establece una comparación entre dos tipos de personas: las primeras son como hojas que caen de los árboles en otoño, sin rumbo y dejándose mecer por el viento; y las segundas, como estrellas fugaces o cometas, son decididas y conscientes de donde van en todo momento. Siempre he sido del segundo grupo y lo de Halley fue porque quería que el nombre me sirviese tanto dentro como fuera de España. Considero que hacemos música de canción de autor, por el énfasis en las letras y por lo personal de las canciones, pero siempre con tintes soul y jazz.

2. Yo llevo haciendo canciones desde que aprendí a defenderme con la guitarra, y de algún modo es como una autoterapia: me ayuda a sentirme bien. Marina también compone y está empezando a producir su primer disco, aunque no defendamos ninguna de sus canciones en el CreaMurcia. Lo que me ha hecho muchísima ilusión ha sido hacer equipo con ella y poder tocar y ensayar tanto para montar el repertorio. Nos conocimos hace cuatro años en el primer ensayo de Belter Souls, y desde entonces no habíamos cantando juntos otra cosa que no fueran las canciones del coro góspel. Lo de entrar en contacto con el CreaMurcia fue al volver del programa AcapelA, de Movistar+, en el que estuvimos participando como Voice Filters. Pablo de Torres y yo nos hicimos amigos, me habló del concurso y me acompañó al piano en 2016. Llegamos a semifinales, pero este año ha habido más suerte.

3. Dime adiós es una canción popera y fresca. Me gusta porque habla de una situación tensa con cierta mofa y desenfado. Por toda una vida es, de entre mis composiciones, mi favorita. Habla de amor con espinas, y es mi canción más sincera.

4. Cuando entré a mí primera clase de guitarra, mi profesor Antonio Gómez empezó a tocar Recuerdos de la Alhambra, de F. Tárrega, y, aunque lejos del estilo que hago ahora, esa canción despertó mi interés. Desde ese momento supe que la música para mí no iba a ser un capricho pasajero. Me gusta mucho la letra de la canción Stronzo, de Gegé Telesforo, que también me hubiese gustado ser capaz de improvisarla así.

Jorge Bayle: "Considero que lo que hago es pop, pero que sea la gente la que le ponga la etiqueta"

1. Soy Jorge Bayle, y diría que no me considero un cantautor como tal... Más bien me veo como un solista que se siente más cómodo respaldado por una banda. Diría que lo que hago es música pop, pero no sabría definirlo de una manera más concreta. Invito a que sean las personas que se animen a escucharme las que tengan la potestad de ponerle una etiqueta. En cuanto al nombre, para este proyecto, al ser algo muy personal, siempre tuve claro que quería utilizar mi identidad real.

2. Empecé a hacer canciones a los 15 años, cuando me compré mi primera guitarra por unos 50 euros. Desde entonces, nunca he dejado de mostrar interés por la música, tratar de encontrar un estilo personal con el que sentirme cómodo, y espero que así siga siendo. Conocí el CreaMurcia (antiguo CreaJoven) hace unos diez o doce años, cuando empecé a juntarme con amigos para tocar y formé mi primera banda.

3. La primera es Las agujas del reloj, el primer single que he lanzado bajo la producción de Raúl de Lara. Creo que es una canción pop con pinceladas folk que habla de un desamor. La tenéis disponible en todas las plataformas digitales. Y, la segunda se llama Os habéis convertido en leyenda, la cual aún no he publicado, ya que estoy a la espera de poder grabar un videoclip. Digamos que es de un corte más rock y directo, por así decirlo. Espero poder presentarla en redes sociales y en los diversos canales de streaming lo antes posible.

4. Sin duda, Mediterraneo, de Serrat. Sin duda, Mediterraneo, de Serrat.

Antonio Serrano: "Buscamos conectar lo más primitivo del ser musical con una sociedad en crecimiento"

1. Mi nombre es Antonio Serrano, y desde los 10 años vivo pegado a una guitarra. Mi acompañante y percusionista es Alfonso Serrano, y el apellido no es una casualidad, ya que somos hermanos y hemos crecido juntos con la costumbre de hacer música de cada situación que nos envuelve. En este sentido, nos gusta apostar por la diversidad de estilos, y ha sido la tendencia natural la que nos ha llevado a priorizar un sonido orgánico y pulido, con influencias del folclore castellano, la música popular y una gran incorporación de carácter andino, que hacen de nuestra música una búsqueda entusiasmada por conectar lo más primitivo del ser musical a una sociedad en constante crecimiento.

2. Nuestros pasos en la música empiezan desde bien pequeños. Ya con diez años, yo empiezo a curiosear sobre la guitarra, y muy poco después, mi hermano empieza a interesarse por la parte rítmica. Así, poco a poco vamos desarrollando diversos proyectos musicales hasta que, al cabo de un tiempo, y habiendo cultivado cada uno su propio estilo y bagaje, decidimos retomar este formato acústico para poner a prueba nuestras capacidades creativas. En la actualidad, el motivo principal para sentarnos a escribir una canción es la necesidad de expresar, más allá del lenguaje (verbal y no verbal), un punto de vista limpio y sincero del paso por esta vida, capturando esos momentos que crean fotografías en nuestra mente y nos hacen trayectoria, y declamando las posibilidades creativas que hay dentro de cada uno de nosotros.

3. Tabulé refleja la contrariedad, el desorden, el caos, como un motivo de felicidad. Nos centramos en esa persona que sonríe de oreja a oreja pese a vivir en una improvisación constante. Por su parte, Papagayo nace de la búsqueda de la inspiración precisamente cuando no está presente, cuando sentimos que necesitaríamos una situación externa adecuada para poder canalizar y expulsar nuestra percepción de lo bello, de lo alentador. Así recopilamos en fila una serie de descripciones visuales sobre acontecimientos que suceden a diario alrededor de nosotros y que no precisan más que de la mirada para ser apreciadas e integradas en nuestro parecer.