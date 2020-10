Hetty Kate Quintet: Celebrando el Día Mundial del Jazz a todo swing

La pandemia está dando lugar, entre aplazamientos y cancelaciones, a situaciones insólitas como la de celebrar ahora el concierto que estaba programado para el Día Mundial del Jazz que no se llevó a cabo el pasado 30 de abril, y que ahora será en el Auditorio de Algezares. Las actuales restricciones a los viajes desde Australia han hecho que Jessie Gordon haya suspendido su gira europea, así que en su lugar se ha programado la actuación de otra vocalista de primera línea: Hetty Kate, también de nacionalidad australiana, pero afincada en París.

Kate es una cantante cautivadora y divertida. Tiene una presencia escénica solo igualada por la claridad de su voz, y lleva el swing en las venas. En sus inicios recibió formación lírica, por lo que siempre busca honrar a los compositores respetando la melodía y letra original de cada canción, e improvisa sobre esa base sin traicionar el alma de la pieza. Este particular atributo la ha llevado a trabajar con reconocidos artistas y sellos discográficos en Australia y Europa, incluida una larga relación artística con el legendario trompetista australiano James Morrison. En este período, Hetty fue la solista del concierto sinfónico The A to Z of Jazz, junto a distintas orquestas sinfónicas (Melbourne, Sydney?). A partir de esta serie de conciertos, nació la grabación en vivo A to Z of Jazz: James Morrison, Ben Northey, Hetty Kate and the MSO (ABC Jazz), que obtuvo el codiciado premio 'Bell Award' en los Australian National Jazz Awards de 2015.

Sus dotes de artista integral han hecho que Hetty también incursione en el mundo del musical. Interpretó el papel de la actriz de Hollywood Ava Gardner en el musical original de Eric McCusker Ava at the end of the World, que se estrenó en Melbourne, y se unió a la Big Band de France Keystone (Victoire du Jazz 2018) con el papel de Maria en su concierto de West Side Story. Además, durante la última década Hetty ha realizado varias giras llevando su música a clubes de jazz y festivales en cuatro continentes: New York Winter Jazz Festival, Sapporo International Jazz Festival, Ascona Jazz Festival, Piacenza Jazz Festival, Jazz en Touraine, Prague Proms..., y en Australia participa habitualmente en los festivales internacionales de jazz de Melbourne, Perth y Brisbane.

Hetty Kate viene acompañada por Enric Peidro (saxo tenor), Fabián Barraza (experimentado guitarrista que está sustituyendo a Richard Busiakiewicz en todos los conciertos de la gira), Andrés Lizón (contrabajo) y Simone Zaniol (batería).