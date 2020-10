Los finalistas del CreaMurcia Pop Rock se enfrentan a nuestro cuestionario

El CreaMurcia 2020 se presentó pocos días antes de que se declarase el estado de alarma, y tuvo que readaptar los plazos, «pero ha seguido su curso», comenta Juan Alabaladejo (Jefe de Dinamización y Programas del Servicio de Juventud). Y en esta 28ª edición no se ha retraído la participación (125 inscritos en música) ni tampoco la calidad, que parece haber repuntado, favorecida tal vez por el confinamiento y las ganas. La concejalía tiene un plan B, y se han contemplado todas las opciones para llevarlo a cabo: «Presencial y, si no fuera posible, por streaming». Las semifinales han sido presenciales, con aforo reducido, y se han celebrado, con todo el protocolo sanitario activado, en el Murcia Parque. Esta final, además de tener público (100 personas), se va a retransmitir a través del canal youtube del Ayuntamiento. De los 40 grupos que se han presentado, los tres finalistas (Pleyel, Old Coin y Ruto Neón) tendrán cada uno media hora para demostrar su buen hacer en directo, y los ganadores del primer premio recibirán 2.000 euros. Además, para promocionar sus temas, se grabará un CD que recopilará las canciones premiadas. ¡Que la música no pare!

1. ¿Quiénes sois y de dónde vienen vuestras influencias musicales y el nombre?

2. ¿Cómo fue poneros a cantar y componer? ¿Qué os empuja a componer canciones? ¿Cómo entráis en contacto con el CreaMurcia?

3. Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso.

4. ¿Por qué habéis decidido participar en CreaMurcia, y qué os ha parecido vuestra elección como finalistas? ¿Qué opinión tenéis sobre vuestros contrincantes?

5. Una canción que marcara vuestra vida y os hubiera gustado componer.



Old Coin: "Nuestras influencias van desde la música clásica hasta el metal"

1. No nos catalogamos realmente como un estilo concreto, pero somos, en general, un grupo de rock, con influencias desde la música clásica hasta el progresivo, pasando por la electrónica, el jazz, los cantautores, el metal y otros muchos géneros que consumimos. El nombre viene de una moneda añeja y singular que trajo el primo Dani desde Polonia.

2. Dani empezó a tocar el piano en una fiesta de cumpleaños con un teclado a pilas que era de un niño, y Germán y Samu se juntaban en la acequia de Beniaján con sus guitarras. A Álex le llamó la atención la percusión desde pequeño, y no ha parado desde entonces. Por su parte, Ramón empezó tocando la guitarra y con el tiempo se empezó a interesar por el bajo, al parecerle un instrumento original y curioso. Germán, Dani y Álex llevan como grupo desde 2012, pero no es hasta 2016, con la llegada de Samu y Ramón, cuando se configura la formación definitiva. Las composiciones de Old Coin son bastante personales en general, y la música es nuestro medio de comunicación; sirve de liberación. Al presentarnos a varios concursos para darnos a conocer, nos topamos con el CreaMurcia y decidimos probar suerte.

3. Poema 22 es uno de los temas que más hemos tocado en directo; tiene incluso un videoclip que publicamos hace tiempo ya. Sin embargo, esta nueva versión tiene arreglos añadidos y suena más moderna y cañera: el tema se compone de un motivo que se intercala con partes melódicas y desarrollos instrumentales parecidos al art rock de los 70. Por su parte, The Light on the Hill es un tema industrial de atmósfera sombría con altas dosis de sintetizadores, bajos punzantes, percusiones que recuerdan al trap y guitarras potentes; para aumentar la sensación apocalíptica, una de las voces está completamente rota.

4. Decidimos presentarnos al concurso para darnos a conocer y seguir compartiendo nuestra música con la gente; además teníamos ya ganas de tocar en directo después de todo lo que ha pasado este año, y el CreaMurcia parecía una gran oportunidad para reanudar los conciertos. Estamos encantados con la oportunidad que nos dieron de estar en la semifinal y, posteriormente, de pasar a la final; para nosotros es un honor. Los otros finalistas, Pleyel y Ruto Neón, son también muy buenos, y nos llevamos bien con ellos. Nos alegramos mucho de que hayan pasado con nosotros. La verdad es que este año había mucho nivel: casi todos los semifinalistas pusieron el listón muy alto.

5. En realidad es muy difícil quedarse con una: la música es tan amplia y tiene tantas ramificaciones que escoger solo un tema sería muy complicado.



Ruto Neón: "Estoy envuelto en una NeoPsicodelia al estilo Tame Impala"

1. Ruto Neón somos Bruno Laencina, Salvador Susarte, Dani Osiewala y José Antonio García. El nombre de la banda es un homenaje a una vieja amiga, y respecto a la música, aunque seguimos buscándonos, supongo que todo va envuelto en una NeoPsicodelia al estilo Tame Impala, Mac Demarco o Temples.

2. Las canciones precedieron a la formación final de la banda. El reto fue encontrar gente que entendiese el proyecto y fuese capaz de mejorarlo para el directo. Componer canciones es una necesidad para algunas personas. No hay nada como conseguir que un tema tenga personalidad, que todos sus elementos (armonía, melodía, ritmo) estén en sintonía y creen algo que para ti deje de ser un sonido y sea un momento de tu vida congelado en el tiempo.

3. The way you make me feel y Time son el germen del proyecto. Fueron las primeras canciones que tocó la banda, cargadas de psicodelia y producidas experimentando con sonidos nuevos para nosotros.

4. Teniendo en cuenta que es el peor momento para las bandas de música, el CreaMurcia nos ha dado una oportunidad de presentar el proyecto en directo, algo bastante difícil de hacer ahora mismo. Estamos contentos con los finalistas; somos todos viejos conocidos, tanto fuera como dentro de los escenarios, por lo que nos sentimos como en casa al tocar con ellos.

5. La idea inicial de esta banda se crea al escuchar la canción It feels like we only go backwards, de Tame Impala. Creo que cuando se hable dentro de décadas de los grandes de la psicodelia, Tame Impala estará junto a Pink Floyd y The Beatles.



Pleyel: "Tratamos de combinar diferentes tendencias, como jazz y rock"

1. Hola a todos, somos Pleyel, un grupo de Murcia formado por Chechu Díez (guitarra y voz), Eduardo Meseguer (bajo), Omali García (teclados y theremín) y Jaime Cano (Batería), al cual podríamos incluir dentro del rock, ya que tratamos de combinar diferentes tendencias de jazz, metal, clásico, rock y progresivo en un mismo estilo sin que deje de tratarse de una música cómoda para el oyente. Así mismo buscamos hacer una música que esté viva, y disfrutar al máximo tanto en nuestras grabaciones como en nuestros directos.

2. Siempre hemos sido enamorados de la música, desde pequeños, es algo que siempre ha estado ahí, y nuestra pasión por ella ha ido aumentando con los años. En cuanto a componer, podríamos decir que surgió por accidente y, sin apenas darnos cuenta, nos vimos con un buen puñado de canciones bajo el brazo. El CreaMurcia es un concurso que conocemos de siempre. La primera vez que nos presentamos fue en 2013.

3. La primera de ellas se llama I ain't yours, y es una canción que compusimos entre Jaime y Chechu, que en lo musical bebe de bandas de rock progresivo como Rush o Porcupine Tree, sin perder la frescura de otras bandas más rockeras, como Foo Fighters. La otra canción fue Spare men que encaja más en la línea del alternativo de los primeros Muse. Ambas supusieron un reto en la composición, debido a la complejidad armónica y rítmica que tienen. Además, las dos hablan de sentirse rechazado injustamente.

4. El CreaMurcia supone una ventana para las bandas emergentes de la ciudad, tanto para las que nunca han entrado a un estudio de grabación como para las que ya tienen cierto recorrido a sus espaldas y necesitan amplificar su repercusión. Aparte de los premios que hay en juego, que facilitan en gran medida el desarrollo de las bandas. La verdad que nuestra elección fue toda una sorpresa, tanto en la final como en la semifinal, ya que conocemos a muchos de los grupos que participan, y los consideramos de muchísimo nivel. Nos sentimos muy halagados de que el jurado haya estimado que merecíamos llegar a la final. En cuanto a las bandas finalistas, conocemos a los integrantes de Old Coin desde antes de que nacieran nuestras formaciones, y tenemos una gran amistad con ellos. Son, probablemente, nuestro grupo murciano favorito. Por otro lado, conocemos a Bruno de Ruto Neón desde su etapa con Meatpies, ya que en un comienzo hacíamos estilos parecidos. Él es un veterano y lo demostró en las semifinales, ya que aún siendo su primer concierto, se ganaron una plaza en la final.

5. Pues son tantas que elegir una nos resultaría imposible. En mi caso (Chechu) elegiría Born to run, de Bruce Springsteen (quien ha sido mi inspiración desde que empecé a tocar) y Knights of Cydonia, de Muse. Ambas son unas canciones perfectas, a las que no les cambiaría ni una sola nota.