Música para mantener la fe

Los festivales se han convertido, más que en una forma de ocio, casi en una forma de vida. Por eso dolió tanto el adiós del SOS 4.8 y por eso tener que asumir que este año no iba a haber Warm Up fue un mazazo para su todavía joven aunque intensa legión de fieles. Porque, no vamos a engañarnos: pocos eran optimistas con la idea de que su cuarta edición fuera a poder celebrarse el fin de semana próximo (fecha elegida para su aplazamiento después de que el coronavirus arrasara en marzo con el autoproclamado como «primer gran festival del año»). Sin embargo, la organización ha querido abrir para todos ellos una pequeña grieta en el oscuro e incierto horizonte de la música en vivo; una grieta por la que no solo entra algo de luz, sino también música.

Y es que, aunque La Fica no acogerá este año a algunas de las bandas más punteras de la electrónica y el indie nacional e internacional, el Warm Up ha querido volver a mezclarse con la programación cultural de la ciudad gracias al ciclo 'Somos Murcia', que incluye una exposición al aire libre en Alfonso X, presentaciones de libros de la manos de la III Semana Internacional de las Letras de la Región, proyecciones melómanas en la Filmoteca y, lo más importante (y simbólico, y esperado), conciertos. Y, ojo, nada de un par de bolos con los que cumplir con la papeleta.



Ayer, en el #SecretShow, los encargados de sorprender al público fueron los murcianos Viva Suecia, que hicieron las delicias de los afortunados warmers que lograron hacerse con una de las limitadas invitaciones que el festival puso a disposición del público en su página web (se agotaron en minutos). Y hoy, con el escenario del Auditorio Murcia Parque (donde se desarrollarán todos los conciertos) todavía caliente, será el turno de Los Punsetes (13.00 horas) y de la chilena Javiera Mena (21.30 horas).



Aunque el plato fuerte de este ciclo –con permiso de los 'suecos'– se servirá mañana: de primero, en horario matinal, los vizcaínos Shinova (13.00 horas), y de segundo, y como colofón al sábado, los valencianos La Habitación Roja (21.30 horas), una de las bandas pioneras del indie en nuestro país. Por último, la mañana del domingo estará dedicada a los más pequeños de la casa con el concierto de Pepica y los Bichejos (12.30 horas), que tendrá lugar en el Jardín de los Perros, mientras que, de vuelta a Murcia Parque, las Hinds (21.30 horas) echarán el telón a la programación musical de 'Somos Murcia' (solo a la musical) hasta 2021.