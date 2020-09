Kuve: "La vida de un artista es como una montaña rusa, pero eso es lo que nos alimenta"

Será el primer concierto de la banda murciana en más de medio año, y una nueva oportunidad para disfrutar de 'Castillos de fuego', el disco que les ha hecho dar el salto definitivo al mercado nacional.

El ciclo 'Live the Roof' se despide del Auditorio El Batel con la actuación de Kuve, la banda indie rock creada por la murciana Maryan Frutos. El mundo es 'suyo'. Consiguieron aumentar su legión de seguidores durante su gira de 2019, además de convertirse en referente del indie nacional con su último álbum (el tercero), Castillos de fuego, donde han dejado atrás las sombras para dar paso a la luz, mezclando guitarras acústicas con sintetizadores y guitarras eléctricas más poderosas, una maravilla de pop y electrónica con el que han dado un paso cualitativo. Producido por Raúl de Lara, el disco se grabó íntegramente en Ama Estudios (Murcia), con los arreglos de Jorge Guirao de Second en todas las canciones. El mundo es tuyo, nombre elegido para la gira, fue también el primer single que se estrenó de este álbum, que cuenta con la participación de Marc Gili, de Dorian, en la letra de la canción titular. El disco abre con Bailar en la tormenta un tema que habla de saber vivir en la tormenta de forma positiva. Premonitoria y oportuna. Maryan Frutos nos lo aclara.



Llevas desde el año pasado paseando por todo el país Castillos de fuego, con una gira bautizada como El mundo es tuyo. ¿Se ha visto truncada por la maldita pandemia o has podido llevar a cabo parte de tus planes de conquista?

Esta pandemia, por desgracia, nos está frenando a todos demasiado. La gira comenzó a principios de 2019 y fue un año muy bueno de arranque y presentación del disco. Este 2020 pintaba muy bien, pero, como le ha pasado a todos mis compañeros del sector cultural, me he visto obligada a cancelar y aplazar todos los conciertos. Tendremos que tener paciencia y ser positivos; es lo único que nos queda.

¿Qué significado tiene este tercer álbum, Castillos de fuego, para Kuve?

Castillos de fuego para mí es un viaje hacia muchos lugares. Y es un disco que ha significado mucho para mí; ha sido un punto de inflexión entre una etapa y otra. En cada álbum aprendo muchísimo, y con Castillos de fuego siento que he dado un pasito más.

¿Cómo ha sido su recepción? ¿Has cumplido tus expectativas?

Lo cierto es que intento no tener demasiadas expectativas. Lo que sea, será, pero me han sorprendido las buenas críticas. Hay gente que me ha dicho que es el mejor disco de Kuve. Yo no creo que sea mejor ni peor; cada uno de mis tres discos es distinto, pero lo que sí creo es que la evolución personal y profesional se nota, y eso es lo que me gusta.

¿Esta es una nueva etapa?

Siempre intento que cada disco marque una etapa diferente. Me gusta cambiar conceptos y experimentar, ir reinventándome. Me gusta lo que ha sucedido con Castillos de fuego, y me gusta pensar que dentro de unos meses o años se abrirán nuevos caminos musicales.

El mundo es tuyo, Bailar en la tormenta... Tus títulos resultan un tanto premonitorios.

[Ríe] Pues mira, nunca hubiera imaginado la tormenta que se nos venía encima, pero sí que en momentos así estos temas vienen bien para, en la medida de lo posible, ser positivo y pensar en que podemos con todo, en que esto pasará. Y cuando venga la próxima tormenta, tendremos más fuerza para superarla.

No abundan mujeres encabezando bandas en España, ¿Has encontrado dificultad en la música por el hecho de ser mujer?

Lo cierto es que, conforme ha ido pasando el tiempo, he sido consciente de que nosotras tenemos que demostrar mucho más que cualquier hombre que se dedica a la música, y que siempre somos más juzgadas y prejuzgadas a todos los niveles. Por ejemplo: los carteles de los festivales rara vez los encabeza una mujer. Ahora nos van teniendo en cuenta e intentan que haya nombres de mujeres en festivales, ciclos y salas, pero... Yo he sufrido los micromachismos en los escenarios, siendo, en este caso, la que lleva el peso de mi proyecto, pero poco a poco y con lucha, vamos consiguiendo cosas.

¿Te sientes feminista?

Claro que me siento feminista. En un mundo ideal todos deberíamos serlo (para los/las que piensan que es un antónimo de machista, les aclaro: el feminismo es la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; lo contrario a 'machismo' es el 'hembrismo'). Algo tan obvio como la igualdad entre dos seres humanos, sin tener en cuenta el género, no debería de ser tan difícil de conseguir. Pero no vivimos en ese mundo ideal, y por eso tenemos que hacer piña y dar visibilidad a los problemas a los que nos enfrentamos por el simple hecho de ser mujeres.

¿Cuál es el mensaje que querías lanzar en El mundo es tuyo?

Quería lanzar y transmitir un mensaje positivo y optimista de fuerza a todas nosotras para que sigamos adelante en esto y sigamos cruzando umbrales. Yo mis conciertos se lo dedico a todas las mujeres de la sala, y también agradezco a todos los hombres que nos apoyan y que entienden esta lucha. Es muy importante esto último. Lo que nunca entenderé es cómo una mujer puede ser machista, no me entra en la cabeza...

Me parece que estás 'cocinando' algo con Road Ramos. ¿Qué puedes contarnos?

A Road la tenía fichada desde hace tiempo, y un día hablamos por teléfono y decidimos empezar a hacer temas juntas. Dijimos: «Venga, a ver lo que sale», y la verdad es que estoy muy contenta con todo lo que está surgiendo cada vez que nos juntamos y frikeamos. Rocío es una crack, y desde hace mucho tiempo me apetecía probar y crear con ella. En ello estamos, y yo, feliz.

¿Puedes revelarnos qué es el 'esperanto maryanístico', que practicas habitualmente?

[Ríe] Es un idioma que me invento cuando estoy haciendo los temas nuevos. En vez de tirar a hacer melodías de voz con una fonética más parecida al inglés (el famoso wachu wachu), le doy mi toque, y lo llevo a un idioma que parece español. Ya dije en su día que todos los productores con los que trabajo se echan sus risas la primera vez que lo escuchan porque piensan que hay una letra y les veo cara de: «¿Qué dices?», y ahí es cuando llego yo y les aclaro que no es español, que es 'esperanto maryanístico'. A veces pienso que si dejara los temas cantados así, lo mismo lo petaba muy fuerte.

Creo que has trabajando en algunos coros de lo nuevo que está preparando Second. ¿Qué se cuece por los estudios Arde el Arte?

¡En los estudios de Arde el Arte me quedaría a vivir si pudiera! Es maravilloso currar allí, no quieres salir. Second ha preparado temas nuevos con Raúl, y yo me he sumado a hacer la dirección de coros, como hice en Anillos y raíces. La verdad es que se unen una serie de factores que hacen que quiera estar todo el rato trabajando con ellos y allí. Ahora voy a entrar a trabajar en el equipo de Raúl de Lara como productora de voces, y estoy feliz y con muchas ganas.

¿Qué te llevó a cantar Bella ciao?

Este tema, desde la primera escucha, me pareció muy emotivo y me movió mucho por dentro, por todo el significado que tiene. Un día de los tantos que pasamos en casa me puse a jugar con la voz cantándolo. Grabé una toma y de repente me salieron mil coros que me iban teletransportando uno a uno. Lo había grabado de una forma muy casual y natural, pero eso fue precisamente lo que me gustó. Decidí subirlo junto a muchos de los vídeos que iba publicando todas las semanas en el confinamiento, y la verdad es que le gustó a mucha gente. La música es tan mágica...

No hay nada como la inestabilidad para un compositor de canciones...

Ahora mismo creo que la inestabilidad nos invade a todos. Sí es cierto que la vida de un artista es como una montaña rusa. Tenemos momentos en los que nos encontramos en la cima y otros en los que nos planteamos todo... Pero eso es lo que nos alimenta, y vivir con tantas emociones hace que la pluma escriba sola en muchas ocasiones.

¿Cómo afrontas este último concierto en La Terraza de El Batel?

Si te digo la verdad, estoy nerviosa. Va a ser muy emocionante volver a un escenario después de siete meses y con todo lo acumulado de esta pandemia y la incertidumbre que nos mata. Yo lo que sí sé es que lo voy a dar todo, por lo que seguro que va a ser muy emocionante.