Caravaca de la Cruz: la leyenda continúa

Quedo con el alcalde de Caravaca de la Cruz para que me enseñe la ciudad bajo su mirada. A pesar de que los días son difíciles, es puntual. La ciudad que junto a Roma, Jerusalén, Santiago o Liébana tiene la potestad de celebrar regularmente sus Años Jubilares , está pasando sin duda su peor año.

La suspensión de sus mundialmente conocidas, gracias principalmente a sus no menos famosos ' Caballos del Vino ', que están esperando que caiga como fruta madura el galardón de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad , fue un varapalo emocional y económico para la ciudad, y ahora la situación sanitaria vuelve a complicar su reactivación económica.

El alcalde está convencido que el año que viene será el año de Caravaca , y que se está preparando para que el año 2024 () no le vuelva a pillar con muchos de los deberes sin hacer.

Le pido que me acompañe a hacer un recorrido por su ciudad. No lo duda, ya que, para él, hablar de su ciudad es un orgullo. La plaza del ayuntamiento es el punto de partida, y es que junto a la, el castillo (Basílica Menor) y lase configura su particular triángulo mágico, y todo ello, en un radio de apenas trescientos metros en línea recta.