Una intensa aventura profesional

Hasta aquí hemos llegado. Hoy me despido parafraseando a Enrique Meneses, maestro de los fotoperiodistas españoles de TVE. Desde 1980 a 2010 he trabajado con ocho directores (con Pity Alarcón en dos etapas). Todos tenían una cosa en común: su lucha constante con la jefatura en

Madrid para conseguir aumentar la plantilla de Murcia con personal fijo, contratados y colaboradores, con la finalidad de producir más y mejores programas.

Me prejubilé como realizador y jefe de Medios; agradezco públicamente a Pity Alarcón y a Manolo Segura que contaran conmigo para ese puesto de confianza de tanta responsabilidad. No me olvido de María Luisa García Rodes, jefa de personal y administración, que me ayudó en mi etapa de jefe con todo el papeleo que conlleva el puesto.

Tampoco olvido a los que no he podido mencionar en estos dos meses; han sido más de mil personas las que han pasado por Telemurcia.

La foto con la que cierro esta sección corresponde a una etapa anterior, con 'mi' querida máquina de montaje, editora Sony 600, con la que tantas horas 'dialogué', como si fuera HAL 9000, de 2001: Una odisea del espacio. Aquí aprezco editando un reportaje de Carlos del Amor sobre cómo se hizo el cortometraje Phoenix, de Luis Marino.