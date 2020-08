¡Buen camino!

Siempre quise recorrer el Camino de Santiago y durante infinitas noches lo soñé, pero ha sido en plena pandemia y con el mundo vuelto del revés cuando todo se colocó en su justo lugar para poderlo hacer. Los tiempos de Dios son perfectos, con virus o sin él: atrapada en Murcia sin posibilidad alguna de regresar a Colombia –donde he vivido los últimos nueve años– y descartado subirme a cualquier otro avión por miedo al contagio, llegar en peregrinación a la capital compostelana se convirtió a finales de julio en el mejor de los planes.

Cuenta el Códice Calixtino que el apóstol Santiago fue decapitado en Jerusalén por orden de Herodes en el año 44. Su cabeza se entregó a la Virgen María mientras que su cuerpo viajó custodiado por dos de sus fieles discípulos en una balsa de piedra hasta el puerto fluvial de Iria Flavia desde donde fue transportado en una carreta tirada por dos toros bravos hasta el monte Libredón para ser enterrado tras superar toda suerte de dificultades. En el 813 un ermitaño de nombre Pelayo descubrió bajo una lluvia de estrellas la tumba sobre la que se levantó la bella catedral de Santiago, convertida desde entonces en mítica meta para peregrinos de todo el mundo que desde la Edad Media no han cesado de llegar.

Caminos hasta el santo hay muchos, pero oficiales no tantos: el que entra por Francia es el más transitado y legendario, el del Norte recorre la cornisa cantábrica y el llamado Inglés comienza en El Ferrol. El Primitivo parte desde Oviedo, el que llaman la Vía de la Plata es el más largo y el de Finisterre es el único que toma la ciudad santa como origen para llegar al antiguo fin del mundo en el que habitaron, dicen las leyendas, los seres más extraños e inquietantes. También existe el Portugués, el nuestro, que nos llevó desde Tui hasta el sonido de las gaitas en la Plaza del Obradoiro en una abrasante mañana de verano.

Las mismas rutas, pero diferentes los motivos de antaño: en el medievo se peregrinaba por manda testamentaria con el propósito de recibir una herencia o por disposición judicial para purgar un delito. También por un voto ante Dios, por penitencia o, simplemente, porque les daba la gana. Nosotros pusimos rumbo a la otra punta de España en una mezcla entre devoción, aventura y ganas de escapar unos días de casa y olvidar el maldito virus que nos tiene a todos tan descolocados.

«En el Camino eres un peregrino, si te sales de él, un vagabundo», afirma con rotundidad una sentencia jacobea. Pues mal empezamos porque para ir a O Porriño, fin de la primera etapa, tomamos por otra parte. Hay que ver, siempre tan díscolos e indisciplinados. Menos mal que al día siguiente enfilamos por donde tocaba para llegar a Santiago después de parar en Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis y Padrón. ¿Y la covid? Les doy un dato: el año pasado 350.000 peregrinos recorrieron los diferentes caminos hasta la capital compostelana; en nuestro viaje si les digo que nos cruzamos con treinta personas, en su mayoría españoles, estaría exagerando. La imagen pandémica la completaron albergues casi en su totalidad cerrados, aldeas desiertas y la entrega de no más de un centenar de 'Compostelas' al día, la credencial que acredita que has recorrido al menos 100 kilómetros de alguna de las rutas, cuando en años anteriores la cifra de las 2.000 no ha bajado.

Reducir tus posesiones a lo que quepa en una pequeña mochila, unos cómodos y ojalá que muy usados zapatos, un par de bastones para repartir el cansancio y llevar el paso, sombrero, frutos secos por si te da la pájara, agua que no falte, y a encontrarte a ti mismo. ¿Y es verdad que esto ocurre? Pues no sabría qué decirles, pero que hay un antes y un después de recorrer esta ruta legendaria, por descontado. Caminar durante seis días siguiendo las indicaciones de las conchas amarillas entre bosques milenarios, hórreos alzados en pilares, cruceiros en los cruces que por eso así se llaman, mazos de hortensias azules y retorcidas vides es emocionante.

También encontrar una señal que te adentra en un fresco y apacible bosque cuando te estás achicharrando y el amoroso y sonriente «Buen camino» que alguien te dedica justo cuando estás a punto de desmoronarte: los 'milagros' del Camino los llaman. Es verdad que me perdí el balanceo del enorme botafumeiro y el abrazo al santo que en tiempos de virus es de todo menos recomendable, pero qué más da: llegar a la catedral de Santiago, incluso con mascarilla y a pesar de que por obras la tapan unos horribles andamios, y de la emoción no poder contener el llanto es inolvidable. También tanto verde, el acento cantarín y la amabilidad infinita de los vecinos, el pulpo a feira, las zamburiñas, la tortilla de patatas, los pimientos que pican o no, los percebes que allí sí que son frescos y grandes, las empanadas. Y, por descontado, las botellas de albariño que nos alegraron más de una velada.

Gracias a Chari, las dos Lucías, José Alberto, Javo y Nena, su perra, por acompañarme y apoyarme. Y a Galicia, por tanto.