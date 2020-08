Lucía Santamaría Nájara: "Soy debutante en el género policíaco, pero todas mis novelas han tenido siempre un 'ligero' tinte negro"

Licenciada en Geografía e Historia, Lucía Santamaría Nájara (Soria, 1959) parece ser de esas autoras que se dejan llevar. Por lo que pasa a su alrededor, por lo que ocupa su tiempo, por lo que pide el texto... De ahí que, hasta ahora, su formación ha condicionado su trayectoria literaria; al menos, en cuanto a novela se refiere (ya que es, además, una prolífica escritora de cuestos y relatos, algunos incluso ilustrados por su propio puño).

Fruto de esa senda andada fue, por ejemplo, su invitación el año pasado a la Semana de Novela Histórica de Cartagena, donde presentó La justicia de Cambises (Círculo Rojo, 2006), un título fácilmente acomodable entre los parámetros del festival pero sobre el que Paco Marín dijo: «Hay que tener en cuenta que, como todos sus escritos, está 'bañado' en negrura». Pues bien, el próximo mes de septiembre, la autora soriana repetira visita a la ciudad portuaria, pero esta vez como protagonista de las jornadas de literatura policíaca y de misterio Cartagena Negra. Porque sí, de nuevo se ha vuelto a dejar llevar con su último trabajo, Obra maestra (Círculo Rojo, 2019), pero esta vez ha cambiado de camino para adentrarse, sin concesiones, en el suspense.

P La novela negra está de moda. ¿Qué cree qie tiene el noir que engancha tanto a los lectores?

R Entretenimiento, distracción, ritmo, tensión. Quizás en esta época de tanta incertidumbre necesitamos, más que nunca, historias que nos evadan y nos saquen de esta situación tremenda.

P ¿Y usted, cómo llegó a este género? ¿Era aficionada antes que escritora de novela negra?

R Siempre me ha gustado la intriga, el misterio, la tensión psicológica..., tanto en la literatura como en el cine. Por eso todas mis novelas están impregnadas de grandes conflictos psicológicos, en los que no faltan asesinatos, desapariciones y venganzas. Yo las catalogaría más bien de grises oscuras casi negras. De hecho, cuando empecé a escribir Obra maestra no tenía en mente que fuera a ser una novela policíaca, fue la propia novela la que durante el proceso de creación me desvió –y me encantó– hacia este camino.

R Creo que me tendría que remontar a la infancia. Te voy a citar a los hermanos Grimm: sus cuentos me han acompañado siempre, y entre mis favoritos siempre estará Hansel y Gretel. ¿A cuántos niños nos marcó ese cuento y seguimos recordándolo de adultos?

P En la actualidad, ¿qué está tramando? ¿Anda todavía centrada en la presentación y difusión de su último trabajo (ahora le preguntaré por él) o tiene algún proyecto en el horno?

R Sigo promocionando y disfrutando de Obra maestra, así que ahora toca retomar –ojalá podamos– ferias, clubes de lecturas, etc. Quiero seguir con este libro porque disfruté mucho durante su creación, tanto por España como en Italia; además, la investigación me trajo personas, lugares, curiosidades y enseñanzas interesantes que quiero compartir. Y me está dando muchas alegrías: en un año ha conseguido la tercera edición y ser finalista en el Premio Icue Negro.

No obstante, tengo una novela empezada desde hace cinco años; son apuntes, anécdotas de unos cuantos personajes simpáticos y 'trastos', y tenía intención de retomarla, pero la escritura es caprichosa y tendrá que esperar, ya que hace escasamente una semana me contaron una historia sobre unas monjas que me impactó y me he volcado en ella. Puede que ahora toque 'enclaustrarse'...

P Se lo preguntaba porque hay muchos escritores que se han tirado al teclado aprovechando estos meses de cuarentena. ¿Es su caso?

R Cuando la tristeza invade hay dos tipos de reacciones: se abre o se cierra el estómago. Con la creatividad ha pasado algo parecido, y no se trata de la tan manida 'hoja en blanco', ni mucho menos, no se trata de falta de inspiración. Esto ha sido algo diferente, desconocido, como estar fuera del ser, lejos del 'yo' cotidiano. En periodos de luto, y este ha sido el caso, necesitamos aferrarnos –al menos yo– a lo que pueda distraer y logre mitigar el paso de los días. He intentado distraer la mente para que no pensara: haciendo escultura sencilla, pintura sin complicaciones, viendo películas€ También he leído novelas ágiles, y creo que es lo que ha pasado con la novela policíaca, como te decía antes.

P Hablando del confinamiento y, por extensión, de la covid-19 (el gran villano de este año), ¿da este 2020 para una novela negra o más bien inspiraría un libro de terror?

R Quizás cuando volvamos a la normalidad y sepa ver desde la distancia esta época, escriba sobre ello. Pero ahora mismo no. Aunque, debo reconocer que, nada más terminar la cuarentena, una artista, Julita Romera, me pidió que escribiera con ella un proyecto artístico que había llevado a cabo en el confinamiento. El resultado ha sido un pequeño libro, ya a la venta: Los ojos que te miran (2020), sobre una entrañable historia nacida de otra triste, real y cercana.

P Volvamos a centrar el foco: Cartagena Negra. ¿Qué espera de estas jornadas?

R Disfrutar y aprender. Las espero con impaciencia. Dicen que afición viene de afecto, y todos tenemos mucho en común. Disfrutar con escritores, escuchar, compartir y sobre todo aprender.

P Será protagonista de la mesa redonda 'Debutantes' junto a otros tres escritores noveles. No obstante, cada vez son más los autores que suman a este 'movimiento'. ¿Qué opinas de este boom? ¿Es peligroso (por saturación) o esperanzador (mirando al futuro)?

R Bienvenido sea todo lo que nos permita disfrutar de los booms. Son esplendores de los que no hay que huir ni temer; al contrario, hay que disfrutarlos. De todas formas, creo que estos periodos luego se estabilizan y, más tarde, se terminan. Y precisamente por eso digo que hay disfrutarlos apasionadamente mientras duren y no olvidar que son pasajeros. Por mi parte, aunque me consideraba fuera de las modas, nada influenciada por las corrientes, ahora soy consciente de que no es así. Las modas nos arrastran en muchas tendencias, incluso en la literaria...

P Conviene aclarar que, en su caso, es 'debutante', pero solo en el género. ¿Qué le ha hecho pasar de la novela histórica y social a la novela policíaca tras cuatro libros publicados?

R Sí, soy debutante en el género policíaco. Pero todas mis novelas tienen un ligero –bueno, quizá mucho más que ligero– tinte negro. Y si no que se lo pregunten a los que hayan leído La justicia de Cambises, que la presenté el año pasado dentro de la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Paco Marín dijo sobre mí: «Hay que tener en cuenta que todos sus escritos están 'bañados' en negrura».

Pero bueno, en este caso concreto, como te decía, fue la propia investigación precedente a Obra maestra (los viajes a Roma, las visitas a las comisarías, al tanatorio, a los hospitales, etc.) la que me llevó a crear al inspector Peralta y a su ayudante Di Bastiano. Cuando me preguntaban los conocidos por la nueva novela recuerdo que les decía –yo era la primera sorprendida–: «¡Me ha salido policíaca!».

P Háblenos, para quien no la conozca todavía, de Obra maestra.

R Es una novela de ritmo muy ágil –la han definido de «trepidante»–, que transcurre entre Madrid y Roma. Comienza con la muerte de Santiago Albalá, un afamado escritor, en accidente de tráfico. Su prestigio y su imagen de modélica seriedad se tambalean por el anormal y macabro comportamiento que tuvo horas antes de morir. Seguir la pista del objeto aparecido en el crematorio desvelará un pasado de infidelidades, desapariciones y muertes; secretos que implicarán a muchas personas y derrumbarán toda una vida de cariño de familiares y amigos.

P Por último: ¿Le recomienda a nuestros lectores una novela con la que enamorarse del género?

R La playa de los ahogados (Siruela, 2016), de Domingo Villar. Cartagena Negra lo ha puesto muy fácil, ¿para qué irnos más allá de los elegidos por la organización? No he leído a todos –lo haré–, pero Domingo Villar me parece un espléndido escritor de novela negra.