Colaboradores expertos

En Telemurcia siempre hemos contado con la colaboración de especialistas en algunos asuntos determinados. En las retransmisiones contábamos con expertos comentaristas para el Cante de las Minas, los Caballos del Vino, el Entierro de la Sardina, las procesiones, etc. Si la memoria no me falla, en 1981 venían al plató dos personas para hacer una breve crónica y se filmaba en cine: Miguel Baró Bo hablaba de los conciertos de música clásica y Antonio Montesinos de los partidos de fútbol que se iban a celebrar. Años más tarde colaboraron con nosotros en los temas médicos el doctor Brustenga y el doctor Molina Boix; Mari Carmen Sánchez Rojas hablaba de arte; César Oliva de teatro; Cristián Mínguez de astrología; María José Díaz de tradiciones murcianas; Lucía de Las Casas, actividades infantiles en el Costa Cálida; Pencho Colate era el pianista en ese mismo programa.

Nuestro experto taurino siempre ha sido Diego Vera, un hombre discreto y modesto que estudió Periodismo y cuatro carreras más. Lo recuerdo paciente y amable esperando visionar y montar las corridas de toros mientras nosotros íbamos acelerados con las noticias diarias.

En la foto vemos a Diego en el programa de toros de 2004 con el invitado Antonio Gómez Fayrén, hoy presidente del Consejo Jurídico.