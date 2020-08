1985, la Feria de Septiembre no es solo cosa de niños

Los carteles de la Feria de Septiembre de Murcia de 1985 son un encargo directo realizado a los diseñadores Manuel y Pablo Portillo, un trabajo gráfico que aportó a la, tras la Transición, recién nacida cartelería septembrina, una significativa iconografía. En un tiovivo imaginario, con fondo de fuegos artificiales, que destacan sobre un azul intenso, se desplaza una pareja de jóvenes que ríen y se divierten con una copa en la mano; un atractivo cartel cuyo original ha sido realizado con una técnica, un difícil procedimiento pictórico, que sus autores dominan a la perfección, el aerógrafo.

Un cartel que pretende romper con la idea de que la feria es cosa de niños o de abuelos, haciéndola llegar, desde el afiche, con toda su carga de diversión, a otros sectores de población: jóvenes y adolescentes. Un cartel impactante, aquí reproducido, que causó sensación. Cuando, dos años más tarde, se les vuelve a proponer un diseño para cartel que difunda la Feria de Septiembre de 1987, los Portillo volverán a incidir en el tema de los jóvenes y la fiesta; ahora el grupo juvenil se dirige, en un descapotable rojo, vaso en mano, a disfrutar los festejos septembrinos, indicados por los fuegos de artificio que brillan en el horizonte al atardecer.

De nuevo un excelente cartel, realizado en formato horizontal, utilizando como era previsible en el encargo, la impecable técnica del aerógrafo. Será, sin embargo, un tipo de cartel considerado políticamente incorrecto por la siguiente corporación municipal.

Volverán, Manuel y Pablo Portillo, a insistir en tema y procedimiento cuando opten al premio de 60.000 pesetas que otorga el concurso de carteles anunciadores del XIX Festival Internacional de Teatro Mar Menor; ahora la chica baila sensual, sugerente en un balneario típico de las playas marmenorenses; ni que decir tiene que el procedimiento gráfico utilizado es el recurso del aerógrafo, y que, por supuesto, resultaron ganadores en el certamen.

Cuando se someten a una entrevista para La Verdad, hecha pública el 6 de agosto de 1988, aclaran que, por lo general no trabajan juntos, aunque empezaron ligados en una empresa de diseño, el Estudio Forma constituido en 1980, pero como la empresa no tuvo mucho éxito, cerró, lo que no impide que puntualmente sean colegas en un mismo trabajo. Este magnífico cartel es perfecto ejemplo de esa colaboración.