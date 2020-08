Antonio Luis López Campoy: "Live Mar Menor es un premio para Los Alcázares y para el público"

Nunatak, Ayoho y Arde Bogotá protagonizarán el próximo jueves 13 de agosto la vuelta de la música en directo a Los Alcázares. Y lo harán durante la celebración de un nuevo festival gratuito que ha venido para quedarse y, por supuesto, para garantizar la salud de su público

La próxima semana –el jueves día 13, para ser más exactos–, una guitarra volverá a sonar en el Centro Deportivo Municipal de Los Alcázares. Será la nota que ponga fin al silencio cultural forzado por el coronavirus, y también la que inaugure un nuevo festival que viene para quedarse: el Live Mar Menor, con los cartageneros Nunatak, Ayoho y Arde Bogotá como protagonistas. Hablamos con Antonio Luis López Campoy, concejal de Cultura, para conocer mejor este nuevo proyecto municipal.

P Por fin vuelve la música en directo a Los Alcázares. Había ganas...

R Había muchísimas ganas. De verdad. Porque debido a esta situación que estamos atravesando [en alusión a la crisis del coronavirus] se hace muy complicado organizar espectáculos de cualquier tipo, incluidos, claro, los conciertos, así que estábamos deseando lanzar algo así y vamos a ir hacia delante con ello. Eso sí, con todas las medidas de seguridad: vamos a tener a una veintena de personas encargadas de controlar el recinto, de acomodar a la gente, de gestionar los accesos..., también efectivos de Protección Civil, una ambulancia, etc. Y, por supuesto, se respetará la distancia de seguridad entre los asientos y, aunque al ser al aire libre y sentados no es obligatorio, recomendaremos a los asistentes que lleven puesta la mascarilla.

P Como concejal de Cultura, ¿se ha hecho larga la espera? Imagino que no ha sido fácil trabajar estos meses..., por lo que, en cierto modo, esto también puede ser un pequeño premio para el equipo de la Concejalía, ¿no?

R Sí... Ha sido muy difícil trabajar durante los últimos meses. De hecho, hemos tenido que cancelar muchísimas cosas; diría que todas las que tuvieran lugar en interior. Mira, yo, por ejemplo, soy muy aficionado a la música clásica, y teníamos una serie de conciertos programados en el Salón de Plenos que, lamentablemente, hemos preferido evitar... Los retomaremos en cuanto se pueda, el año que viene o cuando las circunstancia lo permitan. Pero es verdad que necesitábamos un pequeño revulsivo; necesitábamos ofrecerle a la gente algo de ocio cultural, y lo hemos conseguido. Y, por suerte, la respuesta del público ha sido espectacular. Así que sí, en cierto modo es un premio tras haber aguantado sin poder programar durante tantos meses.

Nunatak.

P Eso le iba a decir: que si ustedes lo echaban de menos, los vecinos y, supongo, muchos visitantes, también han demostrado estar hambrientos de música en directo. Las cifras hablan por sí solas: en apenas dos horas se agotaron las invitaciones...

R Sí. Es más, hemos tenido que ampliar el aforo debido a la demanda. De todas formas, eran poquitas... Claro, los aforos para este tipo de espectáculos están muy controlados, y aunque por las condiciones del recinto se nos permitiría habilitar 500 localidades, finalmente hemos decidido dejarlo en 400 para poder garantizar la seguridad del público. Pero bueno, creo que un festival como el Live Mar Menor 2020 es también un premio, no solo para nosotros, sino para la gente. Además, es gratuito, y eso siempre se agradece; la gente lo va a pillar con más ganas inclusive... Y sí, me consta que viene gente de fuera a ver el concierto, porque estamos pidiendo los datos personales de los asistentes (por el tema de la covid-19) y tenemos, por ejemplo, a algún aragonés. Así que muy satisfecho de que este espectáculo haya llegado tan lejos y de que gente de nuestro municipio y de fuera pueda disfrutar de él.

P Me decía que han decidido ampliar el aforo; es decir, que habrá nuevas invitaciones disponibles para aquellos que no llegaran a tiempo a ese primera remesa de entradas.

R Eso eso. Serán unas cien, y saldrán el próximo lunes (por la mañana) a través de la plataforma web www.compralaentrada.com. Y ojo porque van a volar, te lo garantizo... [Risas].

Ayoho.

P Para los indecisos: ¿Es importante, quizá, perder el miedo (que no el respeto) a asistir a este tipo de eventos? Muchos promotores hablan de que lo primero es concienciar a la gente de que, con las medidas de seguridad adecuadas, no supone un gran riesgo acudir a un concierto como este.

R Mira, estoy totalmente de acuerdo con esto que dices. Los que trabajamos en este sector tenemos que hacer un esfuerzo extra para que se sigan programando espectáculos musicales y de todo tipo; garantizando siempre, eso sí, la seguridad del público, que es lo más importante. Pero el mundo de la cultura necesita seguir viviendo; necesita que la gente siga produciendo, que el sector no se pare... Porque, ¿eh?, esta es una de las industrias que más ha sufrido los efectos del coronavirus, por el sinfín de cancelaciones y, especialmente, por el 'miedo' de la gente a enfrentarse a grandes aforos. Debemos perder ese temor (aunque sin olvidarnos de que el virus sigue ahí), y nosotros, como Administración Pública, debemos cumplir estrictamente con las medidas de seguridad para ayudar en esta transición. Y, por supuesto, los ciudadanos deben ser cívicos y seguir las recomendaciones; pues respetar esas medidas –la distancia, la mascarilla, los geles hidroalcohólicos...– va a ser la garantía de que no corremos ningún riesgo. Porque, ya digo, por nuestra parte, las precauciones son máximas.

P Muchos frentes nuevo a los que atender, imagino...

R Muchísimos. Mira, seguramente sale más caro hacer un evento de este tipo con 400 personas que uno de los de la 'vieja normalidad' con 1.500. Para empezar, hemos doblado el personal de atención; Protección Civil, también. Esto es un sobrecoste, obvio. Luego, durante el evento se va a proceder a hacer una limpieza constante de los aseos, lo que también supone un extra. En fin, muchas cosas... Pero no solo en este evento. Nosotros también llevamos el cine al aire libre y, para que te hagas una idea, el año pasado solo teníamos que contratar el equipo y poner las sillas, mientras que este verano, por ejemplo, ha habido que buscar guardias de seguridad. Todo se ha complicado mucho más, pero bueno, hay que apostar por la cultura. Como decía Queen, «the show must go on» ['El espectáculo debe continuar'].

Arde Bogotá.

P Volviendo al Live Mar Menor 2020, tres bandas cartageneras conforman el cartel: Nunatak, Ayoho y Arde Bogotá. ¿Era importante para la Concejalía de Cultura contar con grupos regionales para este festival? ¿Fue una apuesta decidida o producto de las circunstancias actuales?

R Es una apuesta personal, sí. Queríamos hacer un poco de 'patria chica', que se dice. Pero bueno, te puedo decir que, independientemente de que sean murcianos, son tres grupazos de primer nivel nacional. Nunatak, que son los cabezas de cartel, están a la altura de los grupos más escuchados del panorama indie español; de hecho, ya digo, hay gente que viene de fuera solo para verlos a ellos.

P El objetivo, por tanto, es ir animando poco a poco al sector en sus diferentes estamentos. El primer paso ya está dado, pero creo que la idea de la Concejalía es seguir apostando por este tipo de eventos, ¿no?

R Justo lo hablaba el otro día con la gente de producción del Live Mar Menor 2020: la idea es que este festival tenga continuidad, que vuelva el próxima año. Es más, el planteamiento de cara a esa segunda edición es que haya un día de bandas regionales y otro de bandas nacionales, estemos en el tipo de normalidad en el que estemos. Ojalá sea con 2.000 personas entre el público y la gente de pie bailando, pero, haya desaparecido o no el 'bicho', vamos a seguir apostando por esto; y por las pequeñas obras de teatro que hacemos al aire libre, por el cine... Queremos insuflar vida al sector porque, como te decía, es uno de los más perjudicados por esta crisis sanitaria. La hostelería, aunque con restricciones, va arrancando, pero a la cultura le está costando un poco...