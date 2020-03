Mula: Historia, Patrimonio y Cultura cruzan sus caminos

Llegó el deseado y ansiado año 2020 para cientos de muleños y muleñas, un año que ha estado marcado por un camino lleno de ilusión, lucha y rebeldía, donde el sueño de convertir el gran símbolo de la ciudad en algo propio parecía inalcanzable.

Mula podrá conmemorar este año el V Centenario del inicio de la construcción de su Castillo con todos los honores, un acontecimiento que no debería pasar desapercibido para la comunidad turística regional.

Pero esta ciudad no solo presenta sus credenciales a través de la futura reconstrucción de su Castillo, sino que llevan tiempo empeñados en convertirse en uno de los pocos lugares donde Historia, Patrimonio y Cultura convergen sus senderos.

Este fin de semana, en la sección de Rincones insólitos, permítanme recomedarles una ciudad llena de secretos, historias de princesas, villas romanas encantadas y paisajes que parecen a veces sacados de alguna película de dibujos animados. Les invito a conocer Mula y su entorno.

Iniciaremos nuestra propuesta antes de llegar a Mula, cruce de Yéchar dirección al embalse de la Cierva, muy recomendable. En concreto, en la Villa Romana de Villaricos es imprescindible contactar con la Oficina de Turismo para concertar una cita con guía por un precio simbólico, pero merece la pena visitar este asentamiento romano (siglos I al IV D.C)

A media mañana, ya en la ciudad, nuestro punto de partida será el Convento de San Francisco, hoy convertido en la Oficina de Turismo y en un lugar de encuentro de exposiciones y manifestaciones culturales. En él incluso están trabajando las investigadoras de ASBA (Asociación de Amigos de la Bastida), y les aseguro que ver a Claudia, una sevillana afincada en Murcia ya muchos años, tratar con profesionalidad y mucha dosis de cariño las piezas que se están encontrando en recinto Argárico de La Almoloya es un canto a que invertir en Patrimono es muy rentable. Hace tiempo escribí un artículo bajo el título, 'El futuro de nuestro sector turístico está en nuestro pasado'.

De aquí iniciaremos un recorrido por la ciudad. Pasaremos a ver su famosa y popular Casa Pintada para dirigirnos a la Plaza del Ayuntamiento, donde la Torre del Reloj y la Iglesia de San Miguel te esperan en una de las plazas más bonitas de la Región. No hay que perderse la Cripta en San Miguel, en la Oficina de Turismo (déjense aconsejar y guiar por Ana, responsable de la oficina), les indicarán como poder visitar las diferentes iglesias.

Desde la plaza, tomaremos la Calle San Miguel, Chorrador, Sastres, Gradas de El Carmen -por cierto, ver ascender por ellas los pasos de Semana Santa, es algo que cualquier amante de las procesiones debe ver al menos una vez en su vida-, Mirador de la Ermita del Carmen, Iglesia de Santo Domingo, Calle Monjas, y terminaremos esta primera parada en el Real Monasterio de la Encarnación, donde sus antiguas inquilinas han causado algún quebradero de cabeza, tanto al Ayuntamiento como al Patrimonio de la ciudad. Una lástima que algunas veces la iglesia, y la Dirección General de Patrimonio, miren para otro lado cuando algunas órdenes religiosas se empeñan en seguir un camino distinto al que debería marcar sus principios morales.

Para terminar el recorrido de la ciudad, bajen hasta su Museo de Arte Íbero de El Cigarralejo, que se encuentra en uno de los edificios históricos de la villa. Aquí les recomiendo que concierten con sus responsables, si van con niños, para que les preparen, por un módico precio, algunas actividades que harán las delicias de los más pequeños.



La Almoloya: 'La Pompeya Argárica'

Eva Celdrán, una unionense enamorada de su trabajo, está empeñada, junto a sus compañeros y compañeras, en convertir La Almoloya en un símbolo de nuestro Patrimonio Cultural. Un enclave ubicado entre Mula y Pliego, y donde próximamente verá la luz una gran exposición. Recorrer esta ciudad argárica de la mano y la mirada de esta mujer es conocer un trozo importante de nuestro pasado. Reconozco que hacía tiempo no encontraba a alguien capaz de conseguir retrotraerme a un pasado e imaginarme ser un espectador de lujo de aquella ciudad. Si alguna vez tienen oportunidad de ir a verla, a La Almoloya me refiero, no se la pierdan.



Fuente Caputa

Ahora en primavera, acercarse a Fuente Caputa es como bañarse entre riscos y belleza, es como respirar naturaleza y paisaje. Un recorrido de apenas una hora, ida y vuelta, se puede convertir en una pequeña pero intensa excursión. De lo único que uno debe preocuparse es de llevar buen calzado y no romperse ningún tobillo, lo demás lo pone la propia naturaleza.



Vía Serrata

Bajo la atenta mirada de Sierra Espuña, bajo su larga falta de pinadas y umbrías, y con vistas a almendros en flor, aún este fin de semana se puede ver este icónico rincón vestido de blanco y rosa, se encuentra una propuesta del llamado turismo de aventura. En Casas Nuevas, se encuentra la Vía Ferrata, donde sus responsables www.siula.es te ofrecen algo más que caminar sobre escalones colgados de la roca. Han conseguido que el Albergue y su entorno tenga vida, alma, y unos arroces buenísimos, y si llueve, encargue unas migas.



Programación Cultural

La apuesta del actual responsable de Cultura y Patrimonio, un binomio que ya deja claro cuál es el camino elegido por la corporación, por poner sobre la mesa una programación cultural permanente y viva, es una bocanada de aire fresco en una región que sigue teniendo uno de sus Talones de Aquiles en aquí.

Este mes de marzo, sin ir más lejos, Mula ofrece desde su II Encuentro de escritoras, un recital de poesía, pasando por su Mercado Barroco, su XXV Festival Nacional de Folclore o su exposición de Pinceladas de Mujer entre otras actividades.



No perderse:

Santuario Niño Jesus de Balate: Niño de Mula, a 4 kilómetros, carretera de Caravaca, siglo XVIII

Niño de Mula, a 4 kilómetros, carretera de Caravaca, siglo XVIII Floración Almendros: Finales de enero, febrero y primeros de marzo. Cagitan y Casas Nuevas



Donde comer:

Casa Cristo (carnes a la brasa, no dejar de probar su oreja). Sus responsables se han empeñado en convertirlo en un referente comarcal, y amén que lo están consiguiendo, y gran parte de culpa la tiene su responsable frente a sus fogones, Sebastián, un Albuitero (Albudeite), que tras dar la vuelta al mundo en el Hespérides y el Juan Sebastián Elcano, ha encontrado aquí sus propias raíces.

Casino. José Miguel ofrece una variedad más que bien trabajada y presentada. No olvide llamar para reservar, lo que le indica que en fines de semana hay cola.

Niño de Mula, junto a Ermita. (Carnes y embutidos de la zona. Arroz) Punto de encuentro de muchos comensales.

Hospedería Casas Nuevas. (Asado de carne). Lo mejor que puede hacer, es previamente llamar, y que Juan, su responsable, les aconseje.

Bar de Juanjo: Puebla de Mula (Tapas) María y Juanjo, han puesto sus tapas en el escenario gastronómico regional. No hay profesional que no haya oído o visitado este pequeño templo del tapeo.



Donde dormir:

Casa Rural Molino de Felipe: muy recomendado, a las afueras de la ciudad

Casa de los Coy. Junto al Ayuntamiento. Edificio recién restaurado con cuatro habitaciones. Un lujo al alcance de muchos bolsillos.

Hospedería Casas Nuevas: A veinte kilómetros de la ciudad a los pies de Sierra Espuña. Muy recomendable para turismo de aventura.

Albergue Vía Ferrata: Para grupos. Relación calidad precio muy bueno. Recomendable que os hagan un arroz o unas migas. Lo mejor, sus responsables. Te harán sentir como en casa. www.siula.es

Hotel Alcázar. Carretera Pliego.

Imprescindible:

Noche de los Tambores de Mula. Martes Santo a las 12 de la noche.

Mirador del Castillo

Pantano de La Cierva. No se pierda recorrer los primeros quinientos metros de este pantano, nada más pasar la presa, una escalera le llevará a un lugar bucólico y con algún que otro escalador soltando adrenalina.

Oficina de Turismo de Mula

Dirección: Convento San Francisco, Calle Doña Elvira, 4, 30170 Mula, Murcia

Teléfono: 968 66 15 01

http://mula.es/web/category/turismo/