The Darkness: "¡Todo el mundo ama a Queen!"

Easter is cancelled es el sexto álbum de estudio de los británicos The Darkness, una de las bandas más potentes de hard rock del presente siglo. Es cierto que, tras el éxito de Permision to land, pasaron un bache que les hizo parar de 2006 a 2011, pero los hermanos Hawkins y compañía volvieron a la carga y, hoy, ya no están demasiado lejos de la banda que llegó a ser. Además, tienen uno de los directos más potentes del viejo continente, así que su actuación en Murcia –esta noche, en la Sala Gamma– es de asistencia obligada.

Conquistaron el mundo con Permission to land (2003), que les catapultó al éxito y les llevó a girar por todas partes y a tocar en todos los festivales posibles, pero los problemas internos, las drogas y otros grandes amigos de las bandas de rock se llevaron por delante a The Darkness.

Su momento de gloria duró poco: en 2006, con la entrada en rehabilitación de Justin Hawkins, se anunciaba la separación del grupo, y tanto él como el resto de miembros se dedicarían a otros proyectos. Sin embargo, su reunión en 2011 y la publicación de Hot cakes (Canary Dwarf Records, 2012) hicieron posible su resurrección como banda y, poco a poco, han vuelto a ganar la confianza del público.

Ahora, The Darkness llegan a Murcia para presentar su sexto álbum, el más ecléctico, donde Justin Hawkins vuelve a dar rienda suelta a su carismática voz: Easter is cancelled (Canary Dwarf/Cooking Vinyl, 19), una mini-ópera rockera que causó polémica incluso antes de su publicación por su diseño de portada y que examina el rol del músico en la cultura voraz del mundo moderno.

Los hermanos Hawkins y compañía suelen ofrecer un buen puñado de canciones competentes, con melodías sólo al alcance de unos pocos, coros made in Darkness y variedad compositiva, desde el hard rock al folk inglés, del que siempre guardan alguna perlita. Nadie mejor que ellos, con su formación clásica, para hacer rockear y, ocasionalmente, reír. Frente al rock intelectual o existencialista, espectáculo y riffs guitarreros de la vieja escuela. Ese sigue siendo el menú de The Darkness. Y Queen, siempre Queen. Sólo añadir que si no los has visto en directo, ya lo estás arreglando; tienen un directo demoledor. Justin Hawkins al habla.

Venís a España con frecuencia. ¿Es un país importante para vosotros?

España es magnífica; siempre que venimos estamos encantados. Además, normalmente intentamos prolongar nuestras estancias por aquí para poder componer canciones, y que vuestro bonito país nos inspire.

¿Cómo fue el proceso de composición de Easter is cancelled?

No diferente al de otros discos; siempre escribo desde el corazón.

Es el primer álbum conceptual de The Darkness. ¿Cuál es el vínculo entre las canciones?

Hay tres hilos que recorren el álbum: la teoría del multiverso, el desamor y el estado del rock and roll.

¿Qué historia hay tras el título Easter is cancelled? ¿Cómo os decidisteis por él y por esa increíble portada?

Nos imaginábamos un universo paralelo en el que Jesús decidió usar sus megapoderes para evitar la crucifixión. La portada la hizo mi amiga Chiara Mazzoni, una artista genial.

Os la censuraron. ¿Cómo os sentó aquello? ¿Crees que no se os entendió?

Creo que ofenderse por el desvío de la iconografía religiosa es ser demasiado sensible. Nadie negaba la existencia de Cristo; simplemente explorábamos un concepto de ciencia-ficción.

Vuestro primer álbum, Permission to land, se publicó en 2003 y fue un gran éxito. ¿Vivís en un torbellino desde entonces?

Sí... En un torbellino sin fin, diría; y con varios tornados pequeños alrededor...

La canción que abre el disco es Rock and roll deserves to die. ¿En este momento hay alguna banda que renueve tus esperanzas en la música rock?

Hay muchas buenas bandas. Echa un vistazo a Check out Fontaines DC, The Struts, Greta Van Fleet, The Dead Deads, los reformados Foxy Shazam... Vivimos tiempos de mucha agitación.

Otro de los cortes llamativos del disco es Heart explodes. ¿Qué inspiró esta canción?

Es una canción de amor sobre la inutilidad de las canciones de amor.

Abundan en vuestra música los falsetes y las armonías estilo Queen. ¿Es algún tipo de homenaje?

¡Claro! Eso es justo lo que hacemos. ¡Todo el mundo ama a Queen!

¿Habéis intentado The Darkness transformar el concepto de rock como 'música del diablo' en algo completamente diferente?

No, sólo intentábamos hacer sonreír a algunas personas. Y llorar, y reír, y sollozar.

¿Sois The Darkness la banda de glam definitiva?

A decir verdad, no nos vemos como una banda de glam, ¡pero somos muy glamurosos!