Potato Head Jazz Band: La banda más entretenida

Potato Head Jazz Band, que toma su nombre del célebre muñeco para niños, es un sexteto de hot jazz, swing y dixieland que protagonizará mañana una nueva noche de música en directo en Jazzazza. Hoy por hoy, es considerada como la mejor banda de este estilo en España, y la de mayor reconocimiento y proyección internacional.

Se formaron en 2002 en Granada con la idea de recrear el jazz tradicional, el que se hacía en las primeras décadas del pasado siglo de la mano de los verdaderos creadores del género: Louis Armstrong, King Oliver... Y, como ellos, 'PHJB' no olvidan el sentido del humor, y han conseguido dar forma a un estilo característico, único y personal, que, sin embargo, respeta al máximo la estética y el sonido de los orígenes del jazz de New Orleans. Han actuado en algunos de los mejores festivales de jazz y swing europeos, siendo elegidos como 'The Most Entertaining Band' tras su paso por Birmingham.