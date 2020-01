Ayoho: "El español no tiene por qué ser una barrera para sonar internacionales"

Ayoho tienen estrella. Se han convertido en uno de los grupos más prometedores de la escena nacional. Muchas y buenas noticias nos llegan del grupo cartagenero que, además de formar parte de la nueva edición de Girando Por Salas (#GPS10), van a estar tocando hoy dentro del ciclo 'Músicas Desencajadas', en su tercera edición.

Los ganadores del Vodafone Yu Music Talent preparan un nuevo disco, y en esta cita mostrarán su nuevo rumbo estilístico hacia sonidos más 'urban', como han hecho The Parrots o Los Planetas, y a cantar en español. Actualmente trabajan para Son Buenos en su laboratorio, donde algo especial se está cociendo. De hecho, resultado de este proceso de investigación constante son temas como Paradise o Plug, y reediciones como The End (Early Edition), que ha conseguido una gran repercusión internacional, llegando a estar entre lo más escuchado de Nueva York y a entrar en listas de Noruega, Islandia y Finlandia. Hablamos con Lalo Gómez-Vizcaíno Ruiz, productor y guitarrista del grupo, y con Fran Vicente, su carismático cantante y compositor.

Parece que estas navidades las habéis pasado en el estudio.

Pues sí. Hay canciones nuevas, diametralmente distintas a lo que veníamos haciendo hasta ahora, e incluso idioma nuevo: cantamos en español.

El castellano tiene muchas posibilidades (muchos millones de hispanoparlantes). ¿Os lo habéis planteado también por eso mismo?

No. Es un cambio que forma parte de otro más grande: queremos abandonar el intimismo de los dos primeros discos, generar en los conciertos una conexión mucho más directa, más emocional, con el público, y queremos que vengan a pasarlo bien, compartir un rato con nosotros, y pasárnoslo bien nosotros. De momento, se han acabado los conciertos de baladas.

Queréis mover los pies...

Exacto, y hacer mover los pies a la gente.

Todo esto me da la impresión de que lo habíais dejado planteado en Plug, que era un paso decidido por vuestra parte hacia la urban music.

Sí, completamente. El cambio ha sido progresivo desde que lanzamos Ikigai a los singles que hemos ido sacando desde entonces. De hecho, sacar una canción en español ahora –probablemente toda nuestra nueva producción sea en español– es parte de ese proceso de conexión. Queremos huir de que la voz sea un instrumento más. El inglés se puede sustituir por un idioma fonéticamente aleatorio, y no pasaría nada por eso; queremos echar mano de todos los medios posibles.

Incluido el autotune.

[Risas] El idioma y la letra es muy potente, y queremos aprovechar eso también.

¿Ha habido prejuicios en vuestro entorno para dar este paso?

Yo creo que no, porque al final hay algo –no sabes muy bien el qué– que hace que sonemos a nosotros; aunque realmente yo creo que no hemos hecho dos canciones iguales... Cada vez que hemos ido sacando singles lo hemos hecho siguiendo lo que nos dictaban las entrañas.

Tengo la impresión de que trabajáis mucho en el laboratorio.

Yo me siento muy a gusto allí. Muchas canciones de Ayoho nacen de probeta; no tenemos prejuicios sobre la música.

Tengo entendido que tenéis lista una maqueta con canciones para un álbum que presumiblemente verá la luz en 2020.

No nos hemos planteado qué vamos a hacer con las canciones, y de momento las vamos a ir sacando en formato single, porque, siendo realistas, con los recursos de una banda emergente como la nuestra, es mucho más eficiente hacerlo así. Personalmente me gusta mucho el formato EP, o LP, por el romanticismo de la música, pero hoy en día los discos mueren pronto. Además, este sistema [el de los singles] nos ha permitido ir moviéndonos hasta que hemos encontrado el camino, y nos ha dado una libertad que el disco no permite. Desde Ukelele song hasta Plug han pasado muchas cosas, y no se parecen en nada.

Hay más cambios, pero el más significativo ha sido el paso al español...

Sí. Aunque musicalmente la diferencia entre lo que hemos hecho hasta ahora y lo que estamos haciendo sea grande, yo creo que en lo que la gente se va a fijar más es en el cambio de idioma, porque además es un deseo entre la gente que tenemos alrededor desde hace tiempo.

¿Ha influido también en estos cambios la repercusión en Spotify, en la penetración en otros mercados?

Siempre es más fácil mover a un grupo que ha tenido repercusión internacional, está claro; que se hayan fijado en nosotros fuera, es una buena noticia, y lógicamente un punto a favor en nuestro branding. Sí que es verdad que antes teníamos en la cabeza que para sonar internacional teníamos que cantar en inglés, pero se está viendo que hay muchos artistas hispanohablantes, latinos, que están conquistando el panorama, así que no creo que haya una barrera idiomática del español hacia afuera para sonar internacionales; creo que tiene más que ver con el estilo y la producción.