Carmesí: "Muchas de mis canciones duelen, pero ese el poder de la música, y lo que hace que merezca la pena"

"Soy Carmen cuando soy realista, y Carmesí cuando quiero volar", nos decía Carmen Molina, aka Carmesí (nombre artístico tomado de unos versos de Marea: «Si te quedas conmigo aquí, sabrás que mi palabra viste de rojo carmesí»), que estrena ahora (mañana) su primer álbum, Deshielo, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Lo hace con toda la banda y una recopilación de temas intimistas en los que frío, agua y, por supuesto, hielo son los componentes principales de las historias que canta, siempre narradas en su propia piel. Con un voz sublime, cálida y evanescente –mezcla de Carole King, Laura Nyro y Harriet Wheeler (The Sundays)–, Carmesí emerge como un iceberg y te lleva donde quiere como un torrente desbocado, lanzando un mensaje extremadamente liberador e inquietante; toda una reivindicación del derecho a expresar emociones. Una artista de incuestionable talento que logra conmover.

Comenzaste a compartir tu música grabando tus propias versiones de temas de artistas como Radiohead o Vetusta Morla. ¿En qué momento te decidiste a dar el paso de cantar tus propias canciones?

Lo cierto es que durante mucho tiempo me sentía cómoda haciendo eso, cantando canciones de otros artistas y disfrazándolas de mi estilo. Sin embargo, hubo un momento de mi trayectoria en que mis vivencias personales me impulsaron a querer plasmarlas en canciones; era la mejor forma de autoterapia que encontré... Tampoco me lo propuse como la creación de un disco, sino a nivel personal curativo. Fue a posteriori cuando mi equipo y yo le vimos el sentido y la fuerza para grabar un disco con todos esos pedazos de mi historia.

¿Recuerdas la primera canción que escribiste?

La primera canción que compuse es la primera canción que canto para abrir normalmente los conciertos: Precipicio. Es una canción que duele, pero ya no de la misma forma que cuando me senté en la mesa para escribirla. Sí que es cierto que me gusta meterme en el mismo papel cada vez que la canto, y creo que por eso llega al público.

Tu disco debut, Deshielo, ¿en qué medida podría decirse que es un salto al vacío personal?

Para mí es un gran salto. Hacer públicas mis canciones arropadas con la banda es el salto más grande que he dado hasta ahora. Ha sido un disco arriesgado en cuanto al formato, con detalles muy cuidados y una estética muy bien pensada por los chicos de F33, quienes han hilado muy fino en el concepto. Este salto es un paso más en el camino, uno de muchos.

¿Qué te atrae de la palabra 'deshielo'?

Me gustaba la idea de que el título del disco fuese sólo una palabra, una palabra asociada al paso del tiempo, al viaje desde el invierno helado e impenetrable hasta el agua cálida que fluye. Eso es Deshielo, y eso es lo que ocurre si unimos las historias que cuentan cada una de las canciones del disco, la mayoría de ellas interrelacionadas.

¿Cómo has ido madurando estas canciones?

Lo cierto es que he vivido un largo proceso desde la primera vez que las canté, en algún concurso de 2017. Al principio tenía pánico, literalmente, porque sentía que estaba desnudándome ante gente que no conocía. Ahora cantarlas es mucho más que eso, es desnudar mi historia con el fin de que eso pueda causar cierta emoción en el público, que puedan empatizar.

¿Qué ha motivado este sonido en Carmesí? ¿Cuáles son o han sido tus influencias más directas a la hora de hacer música?

Llevo mucho tiempo escuchando canción de autor en todas sus facetas; es cierto que escucho muchos estilos de música, pero éste ha sido el más influyente para mí. Recuerdo cuando escuché Andrés Suárez por primera vez: lo que sentí fue lo que me empujó a plasmar lo que llevaba dentro, porque fui capaz de sentir lo que él llevaba en su interior.

¿Qué significado tiene para ti Vuelve, precisamente de Andrés Suarez?

Significa el punto de inflexión entre hacer versiones en inglés y contar mi propia historia en castellano. Ha sido el tema que más me ha marcado, y le estaré eternamente agradecida. Además tuve la inmensa suerte de hacerle una entrevista hace unos meses y cantar este tema con él. Increíble.

Las letras de tus canciones no son excesivamente metafóricas o complejas, lo que hace que tus seguidores se identifiquen enormemente. ¿Sientes que, al hablar de ti misma, de alguna manera pones voz a sentimientos ajenos?

Sí, me ha ocurrido en muchos conciertos. De repente, al terminar, una persona se acerca emocionada y me dice que está pasando por algo parecido y que le ha llegado, que le ha removido, pero que le ha encantado la sensación. Muchas de mis canciones duelen, escuecen, y si te pillan en un momento delicado te pueden levantar heridas, pero es ese el poder de la música, y lo que hace que merezca la pena todo lo demás.

Eres la más reciente ganadora del CreaMurcia de canción de autor, pero anteriormente fuiste finalista junto a Carmen 'La Canija' y Laura Uve. ¿Estáis copando la canción de autor las mujeres?

Lo cierto es que fue una final muy especial, porque las otras dos artistas lo hacían increíble, y su mensaje en cada canción era super bonito. Es cierto que, mirando atrás en la historia de la música, el hecho de que ahora abunden las mujeres es reseñable, pero hasta cierto punto. Me sucede con esta temática que me encantan todas las mujeres músicas, pero a la vez me encanta normalizarlo y, como he comentado alguna vez, considerar la música por su esencia y no por el cuerpo que se encuentra detrás del micrófono.

Procedes del mundo clásico, del conservatorio, y eres docente. ¿Cómo les explicas a tus alumnos tu pasión por la música?

Hasta ahora mis mundos siempre han sido la docencia y la música, y considero que, aunque la ley quizá no opine lo mismo, los docentes de música tenemos una gran responsabilidad. Tuve un profesor en el Conservatorio al que admiro mucho, Ángel Matute, que siempre nos recordaba que «la música no se enseña, se contagia». Eso es lo que intento hacer en cada clase.

En los conciertos que vas a dar, ¿habrá sorpresas en forma de colaboraciones?

Sí, una de las cosas que los hacen más especiales son las colaboraciones de varios músicos geniales que han participado en la grabación del disco, con instrumentos que le dan un toque especial a varias de las canciones. Accedieron sin pensarlo a tocar en los directos, y para mí ha sido un regalo más poder contar con ellos.