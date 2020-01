Alba Reche, 'quimera', en la REM

Poco a poco, la lista de concursantes de OT 2018 con trabajo propio en el mercado se va ampliando. La última en sumarse a ella ha sido Alba Reche con Quimera, un álbum que, contrariamente a lo que buena parte de su público podía pensar, se presenta alejado de las sonoridades más mainstream. De hecho, la artista ilicitana, que llevará sus canciones al directo esta noche en la Sala REM de Murcia, ha creado un universo conceptual y sonoro basado en su pasión por la mitología clásica y sus leyendas que va más allá de la música, dando un peso importante en esta primera etapa de su carrera a la estética y los visuales. Sus estudios de Bellas Artes han pesado a la hora de cimentar se debut sonoro.

Con varios sold out en lo que lleva de gira, la segunda clasificada de la penúltima edición de Operación Triunfo ya demostró desde un primer momento que no tenía intención de ceder ante lo más puramente comercial. Y es que el single Medusa, compuesto junto a Juancho Marqués, con sonidos electrónicos y frases en español e inglés, sorprendió ya a muchos de sus seguidores, que, no obstante, han aplaudido el riesgo de acercarse al UK Garage.