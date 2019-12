Una noche para el ballet

La estrella de la Ópera de París y anterior director de la Compañía Nacional de Danza José Carlos Martínez vuelve a su tierra para presentar la Gran Gala de Navidad-Estrellas de la Danza, que tendrá lugar los días 28 y 29 de diciembre, en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia. Se trata de la primera iniciativa de un proyecto que nace con vocación de permanencia y cuyo objetivo es visibilizar el amplio colectivo de bailarines españoles que triunfa en el extranjero. Quién mejor para liderar este proyecto que el artista cartagenero que abandonó su tierra para conquistar la cima del ballet en la compañía más antigua del mundo y de la que ostentó el rango de estrella durante quince temporadas. Además, esta cita tiene lugar a escasas horas del tradicional Concierto de Año Nuevo de Viena (2020), en el que debuta en calidad de coreógrafo José Carlos Martínez, siendo el primer creador español invitado exprofeso por el Ballet de la Ópera de Viena al tradicional evento.

Para esta primera edición, José Carlos Martínez reúne a una nutrida representación de figuras españolas, que deleitarán al público con un completo programa que aborda piezas del repertorio clásico, neoclásico y danza española. La trayectoria del elenco de bailarines del cartel transcurre o ha transcurrido en prestigiosas compañías internacionales.

Con una dilatada carrera profesional a sus espaldas y un envidiable palmarés que incluye los premios Nijinsky, Benois de la Danse y Nacional de Danza, Lucía Lacarra es la imagen del cartel de la velada que suma siete intérpretes españoles más, de diversas generaciones. La primera bailarina guipuzcoana interpretará Finding light, de Edwaard Liang, y After the rain, de Christopher Wheeldon, contando con Matthew Golding como partenaire.

Primera solista en el prestigioso The Royal Ballet de Londres, Itziar Mendizabal apuesta por el repertorio propio de la casa británica, con los pasos a dos Thais y Manon. El bailarín principal de The Royal Ballet, Ryoichi Hirano, ejercerá las labores de partenaire de Mendizabal.

El bailarín principal del Dresden Semperoper Ballett Jon Vallejo vendrá acompañado de la gran estrella internacional Maria Kochetkova para llevar a cabo la pieza de técnica Bournonville la sylphide y el Nature of daylight de David Dawson,

Ex solista de la Compañía Nacional de Danza, Aída Badía se acompañará por el solista de la CND Ángel García Molinero, en dos piezas con autoría española: Symbiosis, de Altea Núñez, y un paso a dos extraído de Les enfants du paradis.

La versatilidad es una nota característica de ex primer bailarín del Ballet Nacional de España Sergio Bernal, quien abordará una pieza de danza española, el Zapateado de sarasate, y el solo de El Cisne, firmado por Ricardo Cue.

Los jóvenes componentes del Ballet Nacional de Noruega Sonia Vinograd y Ricardo Castellanos completan el cartel de una velada en la que darán muestra de su bravura en Las llamas de París, cambiando posteriormente de registro en Pulse, de Yoshifumi Inao.