Glas: "Creemos en la música: baila o muere en el intento"

Ya el año pasado publicaron su tarjeta de presentación en forma de EP, Ya estamos salvados, pero la banda ha dado ahora el salto definitivo, y esta noche se subirán al escenario de la REM con una única misión: hacer bailar a su público.

La banda murciana de indietrónica Glas –Paco Ganga (The Leadings, Lofelive), Fede Gas (ex Varry Brava), Tommy Roch y Álvaro Carbonell (Adiós Nicole)– acaba de editar su primer largo, Todo ha cambiado tanto, un autoproducido de diez cortes, sin pausa entre canción y canción, que son pura energía. El juego de la modernidad es entre la sensibilidad y la ironía justa, y Glas encajan perfectamente en él.

Grabado y mezclado por el propio Paco Ganga y masterizado por Álex Ferrer, el disco cuenta con las colaboraciones de Jorge Guirao (Second), David Kano (Cycle) y Vanessa Soul. A través de una perspectiva melancólica, Todo ha cambiado tanto funde estilos y mantiene la electrónica como hilo conductor e ingrediente principal. Los estribillos, más abiertos y alegres, dan lugar a canciones bailables que recuerdan a todo aquello que nos transforma y que nos hace ser quienes somos en realidad.

En 2018 lanzaron su primer EP autoproducido, Ya estamos salvados, mezclado y masterizado por Carlos Hernández, que les llevó a tocar a festivales como el Sonorama o Warm Up, y del que han rescatado para este álbum la canción titular y el hit Te acordarás de mí, que ahora ha pasado por las maquinas del productor David Kano. Entretanto, Glas han hecho remixes oficiales para Elyella, Second, Delorentos, Full y Amable & Monoculture.

Además son experimentados DJ's, y sus sesiones son divertidas, elegantes, con un toque festivo y un sonido internacional. Sus singles molan, sus letras molan, sus portadas molan, sus vídeos molan, y sus discos, que producen ellos mismos, molan. Glas son de esos grupos que deberían estar llenando estadios, festivales y la vida en general. Paco Ganga nos lo destripa.

El primer largo de Glas, Todo ha cambiado tanto, se estrenó hace unas semanas. ¿Qué habéis depositado en este disco?

Muchos meses de esfuerzo y dedicación a nivel musical, mucha experimentación y el dejarnos el alma en cada letra.

¿En comparación con grabaciones anteriores fue un parto complicado? ¿Qué podéis contarnos sobre el trabajo de estudio?

Ha sido un trabajo mucho más elaborado que el anterior [Ya estamos salvados]. Hemos dedicado más de un año a la composición, grabación y mezcla del disco. Sin embargo, nos lo hemos tomado con calma y hemos ido a nuestro ritmo, y creemos que esto se percibe en el resultado final. Es un disco hecho con mucho cariño, y del que nos sentimos muy orgullosos.

¿Cómo veis a la nueva criatura, ahora que ya lleva un poco de tiempo de rodaje?

Vemos que está teniendo una acogida muy buena. Está sonando bastante en Radio 3 y otras radios locales, y el feedback que recibimos de la gente a través de las redes sociales es muy positivo, y es algo que nos anima a seguir en esta lucha.

Decías que habéis dedicado más de un año en preparar vuestro primer largo. ¿Qué tal ha ido todo durante todo este tiempo apartados de los escenarios?

Creemos que era lo necesario para nosotros. Aún así siempre se echan de menos los directos, el contacto con la gente y ese subidón de adrenalina que te da estar encima de un escenario. Durante el último año nos hemos dedicado a componer y hacer música. Un buen disco se hace con dedicación y sin prisas y, sobre todo, disfrutando del proceso.

¿El título del disco tiene mucho de autobiográfico?

Tiene mucho de autobiográfico y mucho de análisis social. Estamos seguros de que 'Todo ha cambiado tanto' es una frase con la que todo el mundo puede y debe sentirse identificado en estos tiempos en los que todo va tan rápido. La tecnología, la forma de vivir, las costumbres€, todo te hace pensar en el cambio, aunque nosotros siempre le busquemos el lado positivo.

¿La autoedición ha sido elegida?

Sí. Por ahora es la forma más cómoda y real de trabajar que hemos tenido, y creemos que seguiremos en esa línea, principalmente porque le podemos dedicar el tiempo que queramos a las canciones y así cuidarlas al máximo.

¿Cómo describiríais a Glas ? ¿Cuáles son vuestras principales influencias?

Glas empezó como un proyecto en el que queríamos dar rienda suelta a algo que llevábamos dentro cada uno de nosotros desde hace tiempo, para rendir homenaje en cierto modo a los grupos que siempre nos han hecho bailar y gozar de la música. Nuestros pilares son New Order, Depeche Mode y The Cure en cuanto a clásicos, y Cut Copy y Chvrches si hablamos de grupos actuales. También nos encanta la electrónica francesa. Yo puse el toque electrónico, Tommy la parte pop, y Fede y Álvaro los ritmos básicos necesarios para cerrar el círculo.

Sois músicos de procedencias distintas, pero también individualmente DJ's o realizadores. ¿Cómo influye esa variedad de actividades artísticas en Glas?

Venimos de bandas con diferentes estilos, y eso hace que no tengamos complejos a la hora de mezclar. Además, yo llevo muchos años con el tema de la producción y como DJ, y esto hace que estemos constantemente escuchando todo tipo de música y experimentando con diferentes texturas.

En Glas, ¿cómo se reparte la culpa de la creación?

Tommy y yo nos encargamos principalmente de la composición, grabación y producción de las canciones en estudio. Fede es el que maneja y crea las visuales para los directos, las fotos, y conjuntamente con su hermano Fran Gas compone los videoclips de la banda. Álvaro, aparte de tocar la batería, está empezando a encargarse cada vez más de las tareas administrativas.

¿Qué os planteáis como objetivo con vuestra música?

Disfrutar de ella sin pensar mucho en lo que vendrá después, y dejarnos la piel en directo. Ojalá algún día podamos vivir de la música.

El avance fue Misterio, una adaptación al castellano de Miracle, de Lofelive. ¿Ha llevado más transformaciones el tema con las guitarras interpretadas por Jorge Guirao (Second)?

Esas guitarras ya existían en Miracle, pero fueron regrabadas y mejoradas por Jorge, que por cierto ha grabado guitarras en otros temas del disco, como Aquello en lo que creo o Estrella, y le estamos muy agradecidos por ello. Es sin duda uno de los mejores guitarristas que ha dado este país, y es un honor que haya querido colaborar en nuestro disco.

¿Qué huella han tenido en este trabajo las colaboraciones con las que habéis contado?

Han ayudado a conseguir perfilar los detalles que le daban la guinda del pastel al disco. Gracias a David Kano le hemos dado una vuelta a Te acordarás de mí; Vanessa Soul nos puso la parte dance en las voces de Por fin te pude olvidar; Raúl de Lara y Antonio Eriataka nos dieron una masterclass de mezcla, y Álex Ferrer su mastering. Les estamos muy agradecidos por ello.

¿Qué nos podéis contar sobre las canciones de este primer largo? ¿De qué hablan? ¿A qué suenan? ¿Qué vamos a encontrarnos en este nuevo disco?

Se trata de una serie de canciones honestas, emotivas y enérgicas. Hemos intentado sincerarnos con las letras. Los sonidos te envuelven desde el minuto uno, y si te dejas llevar por el ritmo y las melodías, puedes pasar casi una hora flotando. Todo va en consonancia, el mensaje y la música, y hemos intentado plasmarlo de la mejor forma.

¿Se mantiene la electrónica como hilo conductor e ingrediente principal? ¿Cuál es vuestro secreto? ¿Existe una 'fórmula Glas'?

Por supuesto que se mantiene como hilo conductor; no entendemos el concepto Glas sin la electrónica. Prueba de ello es que ya estamos componiendo temas del siguiente disco, y son más electrónicos aún. No tenemos secreto ni existe una 'fórmula Glas', pero sí que sabemos identificar los sonidos que nos representan en cuanto los escuchamos. La gente identifica nuestros temas desde el primer acorde.

Entre canción y canción no hay pausas. ¿Cuál es la idea?

El disco está completamente conectado, sin silencios, como si fuese una sesión de club. Unir todo el disco fue una idea que teníamos desde el principio, con la idea de que no puedas parar de escucharlo por si te pierdes algo. Queremos que dejéis volar vuestra imaginación y os metáis de lleno en el viaje.

Habéis rescatado de Ya estamos salvados, el hit Te acordarás de mí. ¿Qué os impulsó al rescate, una nueva revisión?

Creemos que es un single que no quisimos explotar en el anterior EP, y que se merecía una homenaje en la puesta de largo del grupo. Además David le ha dado un toque más potente, y ojalá se convierta en un verdadero hit rompepistas.

De cara al directo, ¿cómo estáis planteando esta gira de presentación? ¿Es rock, es electrónica, es bailable€, es todo?

La gente que venga a los conciertos se va a encontrar con un grupo que mezcla la electrónica con el pop de manera contundente. Nuestra intención es que la gente vibre desde el principio del concierto, y nos vean como un grupo imprescindible en cualquier festival. Bailemos hasta que todo se solucione.

¿Y qué hay de Lofelive y de los otros proyectos paralelos?

Quedaron atrás, pero los miramos con orgullo y siempre estarán ahí para recordarnos de dónde venimos. La vida no nos deja tiempo para desarrollarlos todos.

¿Qué es aquello en lo que creéis a pesar de todo?

En la música: baila o muere en el intento. La vida es muy corta para pensar en lo malo, así que disfrutad de ella y hacedlo con nosotros.