Stacey Kent y Melanie De Biasio, protagonistas del Cartagena Jazz Festival este fin de semana

Dos de las cantantes de jazz vocal más importantes de la escena jazzísitica actual protagonizarán mañana la cuarta jornada del Cartagena Jazz Festival. La primera será la norteamericana Stacey Kent, que no es la primera vez que visita la ciudad.

Hablamos de una artista que cuenta sus grabaciones en Discos de Oro y Platino en numerosos países y que a lo largo de su carrera ha vendido más de dos millones de copias. No en vano, ha ganado el British Jazz Award, el Jazz Japan Award y el BBC Jazz Award como Mejor Vocalista, y además de alguna nominación a los Grammy, es particularmente admirada en Francia, país que le concedió el galardón de Chevalier dans L'Ordre des Arts et des Lettres.

Pero no solo convence al público. The New York Times la exalta en sus titulares, y The Guardian, The Times y la prestigiosa DownBeat califican todo lo que hace como verdaderas joyas que bien valen su máxima puntuación: cinco estrellas. «Stacey es la gran diva del jazz de nuestra era», dicen.

En su repertorio, personal y distinguido, en el que muestra su fascinación por la música brasileña y francesa, no solo hay bellos temas de Serge Gainsbourg, Marcos Valle, Antonio Carlos Jobim y de su gran amigo el Roberto Menescal, con el que grabó Tenderly (2015); sino también composiciones de su marido, el saxofonista Jim Tomlinson, que interpreta con una voz cristalina de mezzo-soprano, elegante y con un fraseo preciso, sin grandes malabarismos; un cóctel de exquisitez y emoción.

Melanie de Biasio, sensualidad gélida y oscura

La belga Mélanie De Biasio (Bélgica, 1978) es una cantante peculiar, y un verdadero fenómeno en el jazz europeo. Dicen de ella que es un cruce entre Billie Holliday y Sade, con un toque de The Velvet Underground; en otras palabras, una renovadora del jazz del siglo XXI que mañana hará las delicias del público del Cartagena Jazz Festival junto a Stacey Kent.

De Biasio se presentaba por primera vez en España en 2014, precisamente en este mismo festival, y por ello en Cartagena saben que su voz desprende delicadeza, sofisticación, sutileza y hasta silencio. Sus discos son grandes obras con un sonido oscuro, envuelto siempre en esa característica sensualidad gélida de la cantante belga.

Curioso perfil para un artista que, aunque de muy joven aprendió a tocar la flauta travesera y entró a un coro, durante su adolescencia lideró una banda con una fuerte influencia de bandas como Nirvana. Sin embargo, años después se graduó en el Conservatoire Royal de Bruxelle y se decantó hacia el jazz.

Porque, acompañada de una formación instrumental cómplice de su delicadeza, lo que hace De Biasio no hay dudas de que se llama jazz, aunque, eso sí, comparte fronteras con un pop atmosférico y un trip-hop celestial. Tres álbumes, el último de ellos es Lilies de 2017, guardan su secreto.