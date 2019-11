Clara Plath: Azul oscuro casi negro

La sombra fue el primer adelanto del nuevo álbum de Clara Plath, Oscura (Flor y Nata Records, 19). "Es lo más negro y siniestro, lo más lejano y feroz", escribe Clara en Oscuridad absoluta, de su poemario Pequeña soy yo. "Quise volar, pero me quedé aquí en la ciudad de sombras", canta, pero ha volado y muy alto.

Ahora Clara Plath se presentan como dúo (Clara y Rober). Después del estreno de La sombra a finales de octubre del año pasado, presentaron Hotel Honduras, un giro hacia ritmos más hipnóticos, entre la penumbra y el mantra. De menos, el último avance del disco, transporta entre mares de reverberación a los sonidos ochenteros del mítico sello 4AD: grupos como Cocteau Twins y el dream pop de su Heaven or Las Vegas.

Oscura, grabado en los estudio Second Floor (su propia casa) durante 2019, masterizado por Manuel Torroglosa en La Sala de Máquinas, se presenta sumergido en atardeceres como un disco conceptual. Contiene 9 canciones en inglés y español (algunas nuevas, otras, "oscurecidas", de la discografía de Clara Plath), incluida Truly, vaporosa versión de Cigarretes After Sex; además, 6 poemas que se pueden encontrar en el libreto, creando un clima inquietante y apasionado. La portada es reminiscente de Hitchcock: una silueta que irradia luminosidad sobre un fondo oscuro. "Nací salvaje, crecí peor...", proclaman en Autopsia. La normalidad da un cierto escrúpulo.

Este viernes Clara Palth protagonizarán una velada en la que música y poesía participarán a partes iguales, en Itaca Murcia Cooperativa.