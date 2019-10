Welcome, una nueva bienvenida

El ya habitual festival de bienvenida universitaria, el Welcome Estrella de Levante, presenta este año en la Plaza de Toros de Murcia un cartel con los locales Second, los burgaleses La Maravillosa Orquesta del Alcohol y, como gran atractivo, los británicos Suede, que repiten en Murcia tras haber pasado por el SOS 4.8 en 2011. Lo hacen, además, cuando se acaban de cumplir 25 años de Dog Man Star (1994), tal vez el álbum más importante en la carrera de la banda londinense. Y es que el mismo año en que Oasis y Blur copaban las portadas con sus obras magnas ( Definitely maybe y Parklife, respectivamente), Brett Anderson y los suyos se enfrentaban con éxito al siempre peligroso segundo elepé, tras un excelente debut epónimo publicado menos de dos años antes y con el vocalista inglés convertido ya en la estrella que siempre ansió ser. La misión salió redonda.

La ambición e inspiración compositiva del tándem formado por Anderson y el guitarrista Bernard Butler parecía ilimitada, más aún cuando la banda avisaba lanzando ocho meses antes el emotivo single Stay together, acompañado de dos excelentes caras B. Siempre con un ojo puesto en clásicos como David Bowie, The Smiths o Queen, Dog Man Star fue un trabajo meditado y cuidado al milímetro, con la seguridad de un vocalista en su mejor momento cantando sobre las expresivas guitarras de su socio, todo envuelto en una elegante orquestación para dar forma a uno de los discos británicos más completos e impecables de la década de los noventa.

Pero Suede, que publicaron en 2018 The blue hour, no viven de las rentas. Todavía no se ha acabado la época de los baños de masas y, consecuentemente, no ha cesado la actitud de superestrellas de la banda, que ha sabido mantenerse en el cambiante show business con canciones como las que alimentan aún sus conciertos: So young, Metal Mickey, Beautiful ones, New generation..., una buena batería de temas que a buen seguro sonarán en Murcia para gozo de sus fans. Ya les gustaría a muchos grupos olvidades de su quinta poder decir lo mismo...

El show de los británicos comenzará a las doce de la noche, pero los encargados de calentar la noche serán La MODA y Second, que tras un año repleto de éxitos y actuaciones por toda España, vuelven a casa para actuar ante una Plaza de Toros que estará abarrotada, y teniendo en cuenta la legión de fans que acompaña siempre a Sean Frutos y compañía, seguro que ellos también ha puesto de su parte para que así sea. Y es que después de siete discos publicados y doce años sin parar de girar, los murcianos se ha convertido en una de las bandas de referencia del circuito de la música indie, y Anillos y Raíces, su último trabajo, les ha aúpado con más fuerza que nunca.

Por su parte, La MODA (acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol) regresa a la capital del Segura tras formar parte del cartel del último Warm Up. Con un director enérgico y más que solvente, los siete componentes de este colectivo combinan instrumentos poco habituales en los circuitos comerciales, como el acordeón, el saxofón, el banjo, la mandolina o el clarinete, con influencias folk, country, punk y rock and roll, dando lugar a una propuesta única. Durante su breve pero intensa trayectoria, los burgaleses han editado tres discos de estudio y uno en directo, además de realizar considerables giras, actuaciones en los principales festivales del país y presentaciones en Dublín, Londres, México, Francia o Italia, una actividad que les ha llevado a hacerse un hueco en el panorama de la música nacional de los nuevos tiempos.

Tras las actuaciones la fiesta de bienvenida universitaria continuará en Musik con Arde Bogotá y los DJ sets de Don Fluor, Second, Carrie Palmer, Fru y Solar DJ's.