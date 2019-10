Ceremonia íntima con Manolo García

Manolo García publicaba el año pasado su séptimo álbum, Geometría del rayo, que se mantuvo desde su salida como uno de los más vendidos en España. Por supuesto, el éxito del disco físico se trasladó a los escenarios, agotando prácticamente todas las entradas de los conciertos de su intensa gira, de alto voltaje y con doble banda, con la que recorrió teatros y auditorios, y aún el barcelonés volvía poco después a la carretera para ofrecer nueve conciertos únicos en grandes recintos. Sin embargo, el ganador del Premio Ondas a la Trayectoria y el Latin Grammy 2018 al Mejor Álbum Pop-Rock, ha seguido estirando el chicle.

García ha vuelto a echarse a la carretera para protagonizar la primera gira acústica de toda su extensa carrera: Acústico, acústico, acústico, donde toca sus clásicos y nuevos temas en conciertos más íntimos. En Murcia ofrecerá un doble concierto –esta noche y mañana– con las entradas agotadas desde hace semanas; un espectáculo de cerca de tres horas de duración en el que sus grandes éxitos volverán a sonar con una visión renovada. Y aunque esta vez no habrá guitarras eléctricas, bajos ni baterías, Manolo García no estará solo en el escenario: siete músicos (toda su banda), un magnífico diseño de luces y una envolvente escenografía –diseñada por él mismo– le acompañarán en el Auditorio Regional Víctor Villegas.

Para la ocasión, su banda ha ideado unos arreglos dulces, muy rítmicos, para el cancionero, que muestra esta vez un estilo propio, tal vez un género incluso, y no sólo porque sus melodías sean inmediatamente reconocibles –sobre todo por mezclar el pop con la copla y algún acento jondo–, sino también por sus letras de lirismo comprometido y léxico particular. Porque una cosa está clara: Manolo es Manolo, y el despliegue y la entrega a la que acostumbra el músico catalán a su público seguirá presente aún siendo este un espectáculo 'desenchufado'. Así lo asegura la promotora del bolo, que ha organizado con el artista más de medio centenar de conciertos por toda España, centrándose particularmente en ciudades en las que hacía años que no había podido recalar. Ahora, tras unas semanas en ruta, García y su banda empieza la recta final de esta gira, que terminará en diciembre con cinco conciertos en Madrid y otros siete en Barcelona; aunque, por fortuna, este fin de semana le toca a Murcia.