Los Fresones Rebeldes: "No puedes gustar a todo el mundo, y menos si pasas por delante de los artistas favoritos del crítico"

Parece que van en serio: hay planes de sacar un single y avisan de que han logrado encontrar una formación estable: "A ver qué pasa".

Los Fresones Rebeldes encarnaron una visión pop luminosa y colorida; naif, pero también irónica, una postura casi existencial. La mezcla de sus personalidades le daba un efecto especial al pop, reinventándolo. El sonido del grupo, en apariencia construido a partir de melodías muy básicas, partía en realidad de diversas referencias melómanas: los sesenta y las bandas de chicas de la Motown, la nueva ola madrileña, el punk con canciones de dos minutos a lo Ramones...

En su primera época –la que lesbrindó un éxito masivo–, la banda estaba formada por dos treintañeros, el líder Joaquín Felipe Spada junto a Miguel López, y cuatro chicas de apenas 20 años, entre ellas las hermanas Bayo. Precisamente este verano fallecía una de ellas, Inés, vocalista original de Los Fresones; suya era la voz del primer hit del grupo, Al amanecer, con el que la banda fue capaz de ir más allá del underground. En la actualidad, su puesto lo ocupa Ana Vaquero (La Monja Enana, Cola Jet Set...).

Los Fresones se separaron en 2003 y sólo regresaron en momentos puntuales, como para los aniversarios veinticinco y treinta de Subterfuge. No obstante, actualmente –con solo dos de los miembros originales– se encuentran en activo y con numerosos proyectos por delante: conciertos programados, nuevas canciones, próxima gira por México, una campaña publicitaria... No sabemos qué será del futuro, pero mañana estarán en Murcia como invitados a la final del concurso de bandas de la sala Revólver, así que se trata de una ocasión ideal para retomar y disfrutar de su desprejuiciada visión del pop, que aún puede hacernos soñar con los cielos más azules. Felipe Fresón nos habla sobre este nuevo regreso, que tiene visos de ser duradero.

Hace unos pocos años os animasteis a volver después de mucho tiempo por el aniversario de Subterfuge. ¿Y ahora cuáles son los nuevos planteamientos?

Cada reunión ha tenido un planteamiento diferente. La primera fue para sólo un día, pero ante la avalancha de contrataciones resultante, estuvimos un año y medio por todas partes, y tuvimos que cortar en seco. Ahí estuvo la aventura mexicana dos veces. Sin embargo, entonces no nos planteamos volver a grabar. En la reunión actual, en cambio, no nos cerramos a eso y vamos a sacar un single o EP el mes que viene, y a ver qué pasa. Además, hemos rescatado canciones antiguas que no hicimos en la anterior reunión.

Os he visto protagonizando un spot televisivo de una conocida marca de legumbres, y bromeando sobre la idea de grupo one hit wonder con Al amanecer . Con la voz de Julio Ruiz, 'Disco Grande', y ese final que dará para mucho: «La nueva pasta». ¿Os lo encargó algún fan del territorio indie?

Algo de eso hay. Los directivos de Luengo, más jóvenes que algunos de nosotros, vinieron al rodaje y nos trataron con mucho cariño. Fue un día muy feliz, todo el equipo era un amor, y nos reímos mucho todos. Sabíamos que habría una voz en off, pero lo de Julio fue una sorpresa total; no lo supimos hasta vernos en la tele.

Se ha retirado Juan de Pablos después de cerca de 50 años haciendo radio. ¿Qué significó para vosotros y cómo lo habéis llevado? ¿Os sentís un poco huérfanos ahora?

Juan de Pablos significó y significa mucho a todos los niveles. En el fondo somos un destilado bastardo de todo lo que sonaba en su programa, desde recoleterías al punk, pasando por Gainsbourg y Vainica Doble. Y a juzgar por las últimas fiestas, sigue descubriendo artistas talentosos. Fue una gran suerte contar con su apoyo en muchos momentos, y le deseamos mucha salud y fiestas en su nueva etapa.

¿Quiénes componen actualmente Los Fresones?

Actualmente somos los históricos Cristina y yo, más Ana y Roge, con los que ya estuvimos al principio de Cola Jet Set.

Conseguisteis vencer las reticencias de algunos miembros de los Fresones para volver a tocar en directo, pero... ¿no hubo cuestiones personales también?

Los problemas personales se quedaron en la primera etapa; creo que en la segunda conseguimos superarlos totalmente. Fue un año y medio muy feliz, disfrutando cada momento y sin preocuparos por el futuro.

El recuerdo de Los Fresones sigue vivo. ¿Crees que las canciones han llegado a nuevas generaciones de aficionados?

A algunos, sobre todo hijos de seguidores anteriores; aunque sabemos que no hacemos el tipo de música que hoy escuchan los jóvenes... Pero bueno, yo tampoco escuchaba lo que el resto de la clase cuando era niño.

¿Qué os habéis encontrado con esta vuelta?

Hasta ahora está yendo todo bien. Nos viene a ver quien quiere y nos dan mucho cariño durante y después de los conciertos. Nada malo van a decir de nosotros que no hubieran dicho ya cuando salimos...

Respecto a que ahora no se venden discos, ¿qué tal la adaptación a estos nuevos tiempos?

Queda el directo, que es donde también se venden los discos. Yo sigo comprando cuando puedo.

He escuchado una nueva canción, y creo que anunciáis otra más. ¿Hay planes de disco?

En Murcia haremos dos nuevas y estamos preparando más. Grabaremos algunas en noviembre para un single y luego ya veremos.

Ahora que ya eres padre, ¿ha cambiado un poco tu perspectiva a la hora de hacer canciones?

A la fuerza, pues siempre he intentado hacer canciones sinceras contando lo que nos pasa, no lo que quiero que hagan los demás. Y nos pasan muchas cosas diferentes y nos siguen pasando cosas de aquellas.

Supongo que habrás oído a Amaia cantando la versión de Medio drogados . ¿Qué sensación te produce?

Pues la misma que cuando la hacen Papa Topo. Me alegra mucho que les haya gustado lo suficiente como para incluirla en su repertorio, y que la hayan hecho suya sin destrozarla. En el anuncio de Luengo aceptamos el juego del one hit wonder, pero Medio drogados es tan o más popular en México que Al amanecer.

De joven militaste en el movimiento mod. ¿Te llevaste algo de aquella experiencia a Los Fresones Rebeldes?

La experiencia siempre te la llevas, pero no, en los Fresones todo fue casual y espontáneo, y no quería encorsetarme de ninguna manera. Mi LP deliberadamente en la onda del revival mod es el primero de Cola Jet Set, y gracias a él he ido conociendo a mis ídolos de los ochenta Paul Bevoir de Jetset, Anthony Meynell de Squire, Mark McGounden de Makin'Time, etc.

¿Esta es una nueva reunión más estable o ya se irá viendo?

Parece muy estable. Los planes van más por aprovechar mejor nuestras capacidades que por cambiar de personal.

Erais, tal vez, un grupo más de la gente que de la crítica. ¿Por qué duró tan poco la primera época de Los Fresones Rebeldes?

Duró casi seis años, de noviembre del '95 al verano de 2001. Hubo críticas de todo tipo, y lo entiendo; no puedes gustar a todo el mundo, y menos si pasas por delante de los artistas favoritos del crítico, lo que todavía nos sucede. Pero hubo también comentarios positivos de gente que entendía que no se trataba de tocar ni cantar mejor, sino de ser libres caiga quien caiga.

Este verano nos dejaba Inés Bayo, que os volvió a acompañar como voz principal en numerosos conciertos en España y México. ¿Cómo la recordáis?

Pues con mucho cariño. Era una chica muy divertida, y en la reunión fue una excelente amiga y compañera de escenario y viaje.

¿Qué se siente ahora tocando Al amanecer ?

Lo mismo que el primer día. La conexión fue inmediata y lo sigue siendo. No nos cansaremos nunca de tocarla; es la canción que nos trajo hasta aquí.