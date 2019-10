'We love Queen' inaugura la nueva temporada del Teatro Guerra de Lorca

Yllana regresa hoy a la Región, y lo hace para inaugurar la nueva temporada del Teatro Guerra de Lorca; además, lo hace con uno de sus shows más aclamados y, por qué no decirlo, atinados. Y es que, tras celebrar el pasado verano en Murcia sus 25 años de trayectoria, la compañía cómica representará en la ciudad del Sol 'We love Queen', un espectáculo musical que muestra a una de las bandas más grandes de la historia –y más en boga de la actualidad tras el estreno de Bohemian Rhapsody– desde una perspectiva nunca vista hasta su estreno.

Y es que aquí, Yllana, homenajea a Freddie Mercury y los suyos teatralizando su obra y llevándola a escena, eso sí, «sin perder un ápice de la esencia de las canciones», apunta la compañía. «Un espectáculo diferente y personal, una nueva manera de escuchar, sentir y disfrutar las canciones de una de las bandas de rock más espectaculares del siglo XX», añaden sus responsables.

Con un repertorio que incluirá las míticas canciones del grupo como I want to break free, Somebody to love, We will rock you, Under preasure o Bohemian Rapsody, el público disfrutará de la energía del grupo londinense y del humor de Yllana, que trasladará al espectador a un futuro en el que el ser humano ha dejado de creer en las religiones tradicionales. Guiados por el sacerdote de la Iglesia de Adoradores de Queen, los asistentes participarán en una ceremonia de exaltación a la vida y la obra de la banda.