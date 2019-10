Pavvla: un canto al amor desde la 'no inocencia'

La artista catalana Pavvla es la voz de una generación. Lo demuestra en su nuevo disco Secretly hoping you catch me looking (Luup Records), en el que habla de temas que son cotidianos para toda una generación millennial. Avalado ya por la prestigiosa emisora NPR, llega después de Creatures, su debut de 10 temas, con el que consiguió excelentes críticas y casi cien conciertos en solo año y medio por todo nuestro país, pero también por USA, UK, Alemania o Suiza.

Con sólo dos canciones en 2016 y con Creatures, Pavvla sacudió el panorama, y poco a poco fue llenando salas y escenarios en festivales de todo el país. También ocupó los primeros puestos de los mejores discos en 2016, acumuló miles de reproducciones en servicios de streaming como Spotify, agotó la primera tirada de discos y colgó el cartel de entradas agotadas en casi todos sus conciertos.

Si Creatures nació de la nostalgia y la ingenuidad, el nuevo álbum lleva por bandera la provocación y una actitud mucho más gamberra, deshaciéndose por completo de la actitud naif y de la inocencia. Secretly hoping you catch me looking (SHYCML) encierra 9 canciones bajo el telón de la nocturnidad y la vida frenética, todo contemporaneidad y vivacidades; un canto al amor y a la vida desde la no inocencia, al poder de quien se quiere a si mismo, sin miedos, sin pudores, a pesar de las inseguridades; un canto al poder de sentir sin pedir perdón, sin cuestionarse nada, desde esta seguridad personal de ir a por lo que uno quiere, sin dudar.

El concierto se celebra este viernes en La Yesería de Murcia, a las diez de la noche. Las entradas están a la venta a partir de 8 euros.