Alondra Bentley: "Cuando una escribe intenta sorprenderse a sí misma"

La 'murciana' de Lancaster es la gran protagonista de una nueva edición del festival Ruidismo, que además ofrece a la artista la posibilidad de presentar por primera vez en 'casa' su último trabajo, Solar System.

Alondra Bentley se reinventó en Resolutions hacia un pop más electrónico. Tras cinco álbumes desde Ashfield Avenue –del que ahora se cumplen diez años–, su último álbum, Solar System (2018), profundiza en esa línea con la producción de Carasueño. Nominado a los Premios Impala en la categoría Mejor Disco Europeo, el álbum está inspirado por la electrónica de los años setenta, con algún poso de psicodelia sesentera, pero mantiene su alma folk; de hecho, Alondra planea volver a sus orígenes en su próximo disco, que ya ha empezado a preparar.

Curiosamente, la 'murciana' no había tenido hasta ahora la oportunidad de presentar Solar System por aquí. Fue la artista invitada en la clausura del VIII Festival de Cine Fantástico Europeo (C-Fem), pero aquello fue un 'concierto' muy limitado por el contexto –debía poner banda sonora a la película Dr. Jekyll & Mr. Hyde (1920)–, por lo que no pudo mostar en directo su nuevo material. Sí lo hará mañana en Bullas en una nueva edición del festival Ruidismo.

La grabación de Solar System la fuiste alternando con tu faceta de profesora. ¿Esto influye?

La vida influye en el arte; es así. Cada vez estoy menos convencida con eso de algo es 'bueno' o 'malo'; creo que es más una cuestión de perspectiva... Es decir, influencias positivas de mi faceta como profesora en mi carrera artística hay bastantes, se aprende mucho enseñando. Pero también veo inconvenientes, sobre todo en la distribución del tiempo...

¿Buscabas sorprender o sorprenderte con este disco?

Las dos cosas. Escribir canciones es básicamente un proceso en el que intentas sorprenderte a ti misma con ideas inesperadas; esta es un poco la clave de todo... Si no encuentro ningún factor sorpresa en lo que estoy escribiendo, lo descarto.

Josh Rouse, Matthew E. White... ¿Por qué esta vez has escogido a Carasueño como productor?

Carasueño es una de las personas con más talento que conozco. Además de tener una intuición artística gigantesca, tiene una capacidad pragmática –de la cual yo carezco– que hace que sea la persona perfecta para hacer un disco como Solar System. No podría haber hecho este disco sin él.

Beautiful home era un EP digital con el tema original y tres remixes. ¿Cuál era el plan?

Beautiful home fue un experimento que hice con Carasueño. En la maqueta original era una de las canciones más abiertamente folk que he escrito, y precisamente por eso quisimos ver qué podía pasar con ella... Es la primera canción electrónica que he publicado, y ya que estaba decidí pedirle a amigos míos que probaran a remezclarla a ver qué pasaba. Me encanta lo que han hecho con ella; lo haría con todas mis canciones.

Parade participó en el EP, y ahora parece que tú le has devuelto el favor participando en su álbum, La deriva sentimental, con Josefina. ¿Qué relación te une a Parade y a Magnetic Fields?

Soy mega fan de ambos, de Parade y de Magnetic Fields, así que el plan no podía ser más emocionante para mí. Me encanta la adaptación que Antonio ha hecho de Josephine y me muero de orgullo de formar parte de este disco, que me encanta; estoy enganchadísima a él, como a todos sus trabajos.

¿En qué se parece la actual Alondra a la de los tiempos de Ashfield Avenue? ¿Sigues manteniendo el alma folk?

Por supuesto. De hecho, cada vez soy más fiel al folk en mi manera de escribir canciones. Dicho esto, no me cierro a deconstruir todo lo que me sale y a pelear con mis tendencias naturales. Creo que, si no me pusiera ningún obstáculo, me repetiría, y para mí eso es aburrido.

Estando en un pequeño sello como Mont Ventoux gozarás de libertad total para tus decisiones, pero ¿no echas de menos que alguien se ocupe de ti y te deje todo el tiempo para la creación?

Un sello pequeño puede ocuparse tanto de ti como uno grande. El problema no es tanto ese, sino el hecho de tener más o menos capacidad de hacerte visible. Obviamente un sello independiente no tiene la infraestructura de una multinacional, pero no puedo echar de menos algo que no he conocido nunca; siempre he estado en sellos independientes.

Tienes un espacio en Radio Primavera Sound. ¿Cómo se ven, se oyen las cosas, desde el otro lado de la 'pecera'? ¿Lo grabas en casa o lo haces en directo?

Hacer un programa como Folk and Spoon es una golosina. Básicamente se trata de elegir y hablar de canciones y temas que me gustan. La mayoría de los programas los he hecho en casa, con total tranquilidad, y con el mismo objetivo: transmitir calma, y que parezca que al escucharlo la vida vaya más despacio, aunque sólo sea por una hora, que es lo que dura el programa. Y estar al otro lado me ha hecho valorar más el trabajo de los periodistas; no es nada fácil...

Fuiste la encargada de poner fin a la octava edición del C-FEM. ¿Todo ese trabajo se consumió el mismo día que se presentó, o tienes algún plan B con el material que compusiste para la ocasión?

Me han contactado un par de festivales de cine y otro de artes visuales interesados en que repitamos; y me encantaría. La verdad es que es mucho trabajo como para hacerlo sólo una vez, y nos encantó tocar en la penumbra de la filmoteca con las imágenes rebotando por los instrumentos. Estamos deseando repetir.

Solar System fue nominado en los Premios Impala a Mejor Álbum Europeo del Año. ¿Cómo te sentiste con la nominación? ¿Te ha servido para impulsar tu carrera y subir el caché?

Fue muy inesperado. Estas cosas siempre ayudan; nunca sabes si son el responsable directo de según qué cosas, pero todo suma.

¿Pensando en el próximo disco?

Sí, estoy en el proceso de escribir canciones ahora mismo. Posiblemente sea un disco de folk. De hecho, me gustaría hacer un disco cien por cien folk, pero aún es pronto para decirlo; nunca sé qué puede pasar de aquí a unos meses cuando reúna todas las canciones.

¿Por qué se llama 'Sistema Solar' y no 'Prisma', que era el título provisional y suena más pinkfloydiano? ¿Te fijas en las carreras que han hecho artistas como Bowie?

El working title del disco era Prism, pero es un título que se ha usado demasiado en la música, y Solar System me gustaba porque hace referencia al contexto en el que estamos, que es una de las ideas centrales del disco. Precisamente Pink Floyd y Bowie son influencias claves del disco. También Julia Holter, Portishead, Scott Walker o Broadcast.

En este disco hay más realidad. ¿Por qué?

Una de las cosas que creo que sucede con la madurez es que pareces entender un poco mejor lo que está pasando. No es que lo tenga todo clarísimo, ni muchísimo menos, pero la experiencia te permite saber al menos de dónde vienen las emociones; y eso no deja de ser entender un poco mejor tu realidad.

Esta vez darás un concierto en el Museo del Vino de Bullas dentro del festival Ruidismo. ¿El sitio más insólito en el que hayas tocado?

Sí, por fin voy al Ruidismo. ¡Me encanta el cartel! Pero el sitio más insólito en el que he tocado son Las Cuevas de Sant Josep. El concierto se lleva a cabo en barcas dentro de un circuito de cuevas naturales con agua; es un ciclo que se llama 'Singing in the cave'. El concierto empieza contigo cantando sola en una barca mientras comienzan a acercarse barcas con el público, que puede escucharte desde lejos por la reverberación. Bastante increíble.