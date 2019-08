Planes imprescindibles para el fin de semana en la Región de Murcia

Aguilas: Canijo de Jerez y El Duende Callejero en concierto

El Canijo presenta en Águilas Manual de Jaleo, su tercer disco en solitario desde que hace seis años se separasen Los Delinqüentes y tras el experimento rockero de Estricnina, junto al músico Juanito Makandé. Manual de Jaleo vuelve a la senda de sus dos anteriores trabajos, El nuevo despertar de la farándula cósmica, 2012 y La lengua chivata, 2014, donde prevalece la rumba, la alegría y la positividad.

El Duende Callejero es una banda formada por cuatro jóvenes cordobeses, un grupo fresco que lo mismo canta por rumbas que por alegrías. Su paso por el programa de televisión Factor X supuso un impulso a su carrera, se han dado a conocer con temas como Barre las penas, La Jungla de Alquitrán o La Cueva.

La cita es el sábado 3 de agosto a las 21.30 horas en la Plaza de Antonio Cortijos de Águilas. Las entradas, desde 18 euros.

A la Luna de Barranda

La XII edición del ciclo 'A la luna de Barranda' trae conciertos de acceso gratuito al Museo de la Música Étnica Colección Blanco Fadol, organizados por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. El flamenco, el jazz, el reggae, el folk, el pop o la música experimental son algunos de los géneros o estilos que se escucharán los sábados de agosto.

Los ritmos caribeños abren el 3 de agosto de la mano del grupo 'Latin Son', que, con una variedad de instrumentos de percusión latina, recorre los ritmos de la bachata, la salsa y el merengue. La actuación comienza partir de las 22.30 horas, en el patio exterior del Museo. La entrada es libre hasta completar aforo.

Visitas nocturnas teatralizadas al Castillo de Caravaca de la Cruz

Del 1 de agosto al 1 de septiembre, la Concejalía de Turismo del Consistorio caravaqueño oferta el ya tradicional programa de visitas nocturnas teatralizadas al Castillo. Esta XV edición se desarrollará cada noche, a las 22.00 horas, de martes a domingo.

Cada verano cambian los contenidos y personajes. Este año, el título que enmarca la nueva historia es 'Atrapados en el tiempo' y estará dirigida y representada por los actores Toni Medina, Lola Salcedo y Jesús Martínez, con acompañamiento de Luis e Irene Cantó al órgano. El recorrido por el Castillo está guiado por divertidos personajes, que hacen referencias, en clave de humor, a episodios de la historia de la ciudad. En esta edición, los protagonistas viven en el recinto amurallado desde el siglo XIII, cuando una hechicera realizó uno de sus sortilegios y el tiempo se detuvo para ellos hasta el día de hoy. Con el paso de los siglos, el rey y el cura se han hecho amigos inseparables. Mientras el mundo evoluciona, los tres personajes protagonistas siguen el mismo lugar, informados de los cambios que se suceden en el exterior, con el solo contacto con el exterior cuando llegan los participantes de la visita nocturna para conocer la fortaleza y su historia.

Las entradas tienen un precio de 7 euros (general), 6 euros (menores de edad y jubilados), 3 euros (niños de 3 a 7 años). El acceso es gratuito para los menores de tres años. Las entradas se adquieren directamente en la puerta de entrada al Castillo, antes del inicio de cada visita.



Fiestas patronales en Ceutí

El sábado 3 de agosto dan comienzo las fiestas patronales de Ceutí, con la prueba ciclista Open Xco Extreme, la Recogida de Floristas y Desfile y el Pregón de Fiestas.

Durante las fiestas, que se prolongarán hasta el 16 de agosto, se celebrarán actos tradicionales como el Lanzamiento de Ladrillo, Pintura en el Muro, Concursos Infantiles o la fiesta de la espuma y el desfile de carrozas y comparsas, este último el día 15 a las 19.30 de la tarde. La 'Bajá de San Roque' tendrá lugar el 7 de agosto, y el santo no volverá a su ermita hasta el 8 de septiembre. La música no faltará con los tributos a El Último de la Fila, Nino Bravo y Raphael y a Rocío Dúrcal, y la actuación de Los Happy's de Antonio Hidalgo.



Holi Day Party en San Pedro del Pinatar

El 3 de agosto, a partir de las siete de la tarde, en el Recinto Ferial de San Pedro del Pinatar, tiene lugar la 'Holi Day Party', cinco horas de música, espuma, agua y colores. Una fiesta que propone a los asistentes una tarde de diversión con actividades como una 'batalla' de colores, cañón de espuma, música y dj's en directo, globos y pistolas de agua, y 'bodypainting', entre otras.

Las carreras populares 'Holi Run' ya se ha organizado en multitud de puntos de la Región, donde se han congregado miles de personas. En esta gran fiesta los polvos de colores se unirán a la espuma, el agua y la música. Las entradas para la 'Holy Day Party' incluyen bolsitas de polvo (no tóxico, seguro y biodegradable) y se recomienda que los más pequeños vayan protegidos con gafas de sol y un pañuelo para poder taparse la boca. También se sugiere que los participantes vistan de blanco y que no olviden sus bañadores, aunque quien lo desee puede ir también disfrazado, con pelucas o con cualquier otro complemento.

El precio de la entrada es de 1,02 euros para menores de 4 años, 9,22 euros con carné joven y 10,24 euros el resto.



Carnaval de verano de Santiago de la Ribera

Por noveno año consecutivo se celebra el Carnaval de Verano, cita que lleva camino de convertirse en uno de los acontecimientos de la época estival del municipio. Organizada por la Comisión de Comparsas de Santiago de la Ribera con la colaboración del Ayuntamiento de San Javier, una veintena de comparsas locales y visitantes desfilarán por el paseo Colón y la avenida Sandoval, hasta acabar en una abarrotada explanada Barnuevo donde un Dj pondrá ritmo a la fiesta a pie de playa.

Dará comienzo a las 12 del mediodía con el Pasacalles carnavalero, a las 21.30 horas tendrá lugar el desfile de comparsas por Paseo de Colón y Avda. Sandoval, y la fiesta rematará a partir de las 23.30 horas con la Fiesta de disfraces con Disco Móvil en la explanada de Barnuevo.



Festival Internacional de Poesía Oral Improvisada en Cartagena

La ultima sesión del evento, Trovalia, organizado conjuntamente por la Asociación Trovera José María Marín de Cartagena junto al Ayuntamiento, se celebrará a partir de las 22 horas en Isla Plana. La música que se va a improvisar sobre el escenario está formada por "cantes y poemas de idas y venidas" de personas que llegaban o marchaban de las ciudades y de los países por el mar. Los países latinoamericanos invitados son Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Panamá, Uruguay y Venezuela, además de Canarias, Andalucía, Murcia, La Unión y la propia Asociación Trovera José María Marín. La entrada es gratuita.



Noches de Altura en Moratalla

Noches de Altura ofrece conciertos y música en directo en uno de los lugares de gran valor natural, cultural y más bellos de Moratalla, ubicado en el Santuario de la Casa de Cristo, en el Restaurante La Pastora. Este sábado 3 se podrá disfrutar de la Noche flamenca de Arrumba2, a las 21 horas. Precio 32 euros con cena incluida.



Fortuna: IV Lan Party y Ruta misterios y leyendas

La Asociación Fortuna Gamers junto a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Fortuna organizan la IV Lan Party, que se realizará en el Centro Cultural del 1 al 4 de agosto. Mas de 60 jóvenes participarán en los diversos torneos que se llevarán a cabo en estos días.

Además, el proximo 3 de agosto tiene lugar la Ruta Nocturna Misterios y Leyendas de Fortuna. Se trata de una nocturna por los lugares y edificios más emblemáticos del casco urbano de Fortuna, conociendo los misterios, leyendas, sucesos y anécdotas que han marcado la historia de este municipio desde su fundación. El crimen de Fortuna, la vida y muerte de Jaime Alfonso "El Barbudo" o "El Cerigüelo" serán algunas de las historias que se contarán.

Punto de encuentro: Oficina de Turismo, a las 21.00 h, 21.40 h y 22.20 h.



Fiestas de la Vendimia de Jumilla

Este domingo día 4 el pregón da comienzo a la 48ª Fiestas de la Vendimia 2019, declaradas de Interés Turístico Regional. La fiesta tiene su origen en 1972 cuando a iniciativa de un grupo de bodegueros de la localidad, participando en sus orígenes bodegas y pueblos de la Denominación de Origen de Jumilla, dando lugar más tarde a la formación de peñas, aglutinadas en la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia. Las fiestas se inician pisando las primeras uvas en la Plaza Mayor de la ciudad, lo que da lugar a una semana de festejos y verbenas, en torno a la principal actividad industrial jumillana; concurso de catadores, cabalgata del vino, ofrenda del primer mosto y desfiles de Moros y Cristianos. Los actos que tendrán lugar hasta el 17 de agosto se pueden consultar en la web www.fiestadelavendimia.com.



Festival de Teatro de San Javier

Este sábado, a las 22.00 horas, dentro del Festival de Teatro de San Javier, Arena Teatro presenta Snow White and the Seven Dwarfs (Blancanieves y los Siete Enanitos) un espectáculo en inglés para toda la familia.

Creada y dirigida por Pablo Gomis e interpretada en inglés por los actores Jon Mitó, Natalia Vanderkaeken, Elena Serrano y Karmen Heredia. Edad recomendada a partir de 3 años. Precio: 10 euros. Lugar: Centro Cultural de Santiago de la Ribera.



Lorca A tu Ritmo

Este verano, visita Lorca a tu Ritmo. Para no dejarte nada por ver y tener una experiencia lo más completa posible, Lorca te ofrece una visita especial preparada para que puedas conocer a fondo el castillo, la ciudad y sus más emblemáticos museos. Incluye la entrada al Centro de Visitantes, Castillo, visitas guiadas a Torre Alfonsina y Sinagoga, entrada a los Museos de bordados de los Pasos Blanco y Azul (Mubbla y Mass), entrada a San Patricio y visita monumental por Lorca. De lunes a domingo de Junio a Agosto, consultar horarios de visita y días de apertura de los centros. Precio Adultos y niños mayores de 13 años: 22 €. Precio Niños de 5 a 12 años: 7 €.



Rey Lobo en Murcia

La exposición "Rey Lobo. El Legado de Ibn Mardanish" divulga, a través de más de 250 piezas, el contexto, los fundamentos ideológicos y económicos de proyecto político de esta figura histórica. La muestra se podrá visitar hasta el 1 de diciembre en los Museos Arqueológico de Murcia, Santa Clara y conjunto de San Juan de Dios, estos dos últimos vinculados a la figura de Ibn Mardanish. Consiguió englobar un extenso territorio que incluía amplias zonas del Levante y Andalucía y frenar el avance de los almohades, presentes en la península Ibérica desde mediados del siglo XII. Entre las 250 piezas que se exhiben podemos encontrar la colección del castillejo de Monteagudo procedente del Museo Arqueológico Nacional, nunca antes expuesta en la Región, o un conjunto de monedas almorávides con ceca Murcia halladas en una excavación arqueológica en una alquería de Cáceres. Reserva para las visitas guiadas en www.museosregiondemurcia.es