¿Quieres viajar a la Luna? En estos destinos pasarás unas vacaciones a lo Neil Armstrong

Hacer un viaje a la Luna es el sueño de millones de personas. ¡Y vaya sueño! Pero no hay que ser astronauta para poder vivir una experiencia a lo Neil Armstrong en las próximas vacaciones. Afortunadamente, no es necesario recorrer 384.400 kilómetros para apreciar entornos similares a este satélite natural, ya que en la propia Tierra hay zonas que, si no son iguales, se le parecen muchísimo a las que el Apolo 11 mostró cuando el hombre pisó la luna por primera vez. Para celebrar los 50 años de este "gran paso para la humanidad" dado el 20 de julio de 1969, la agencia de viajes online Rumbo ha hecho una selección destinos con paisajes lunares para "dar un primer paso" a lo que más se podría parecer al turismo espacial. Prepárate. Muchos de ellos están en España. 3, 2, 1...



Fuerteventura: la alegoría de un cráter lunar

Son pocos conocidos, pero de una belleza impresionante. Las montañas y volcanes de Fuerteventura ofrecen la posibilidad de un recorrido fascinante. Ese contraste de zonas creadas por lava, montañas y planicies secas o de tierra blanca es una alegoría a ese juego de zonas altas y claras (terrae) y bajas oscuras (maria) que hay en la luna. En las Peñitas, arco de Las Peñitas y en la Cumbre del Tindaya, son dos lugares donde vivir la aventura interplanetaria.



Capadocia: la tierra alta de la luna

Las tierras altas de la luna se pueden ver perfectamente representadas en Capadocia, en la histórica de Anatolia Central de Turquía. Le dicen las 'chimeneas de hadas' y su suave roca es el resultado de siglos de erupciones volcánicas, viento y lluvia. Hay quienes la recorren en globo para poder apreciar la inmensidad de este Patrimonio de la Humanidad. Otros recorren andando, al estilo Buzz Aldrin, la zona del valle de Göreme. Pero ¡Cuidado! Saltar no es muy recomendable en esta zona.