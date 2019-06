Los pequeños festivales recorren este fin de semana la Región de Murcia

Estos son algunos de los conciertos de este fin de semana en la Región de Murcia:



Música solidaria

Proyecto Ropero es una iniciativa de los trabajadores de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia. Se trata de un stock de ropa y calzado destinado a personas en situación de exclusión que están dentro de un proceso diagnóstico/terapéutico en el servicio y que van a recibir el alta médica, probablemente en situación de calle.

El objetivo es dotar de vestido y calzado a pacientes que por patología, situación basal o intervención del equipo quedaron desprovistas de ello, favoreciendo el buen aspecto personal y el buen estado general al alta. La recaudación del evento será donada íntegramente a Fundación RAIS, que tiene proyectos solidarios con personas en situación de exclusión social y en situación de calle. Todos los grupos participantes (Fingeroff, Banda de Papá, La Momia que Habla y Coro Vocal Área 7) tienen relación con el Hospital Reina Sofía. Durante el evento se proyectará un video explicativo del funcionamiento del ropero, y habrá diferentes sorteos entre el público asistente.

Sábado, 22 de junio. 20:30 horas. Garaje Beat Club, Murcia. Entrada solidaria: 7 euros

Rock de escuela

Los reyes del 'rock reposado' (marca de la casa) presentan su reciente segundo álbum Rioflorido. Dos años después de la publicación de su debut 'Ventura' ya están aquí con una nueva colección de canciones que no solo certifica que la magia de aquellos surcos no fue el simple resultado de un estado de gracia concentrado en su primer larga duración, sino la primera muestra de una banda llamada a escribir su nombre de manera destacada en la historia de la música española contemporánea.

La vuelta de los valencianos Santero y Los Muchachos, que formaron parte de grupos como Madnoise, Absenta o La Pulquería, más cerca del hard rock y los decibelios que la década del 2000 imponía a las bandas de este género, ya es un hecho consumado. Rioflorido, gestado durante casi un año en un viejo palacio del siglo XVIII, confirma que la inspiración sigue vigente. Temas como Mañana Asesina y Volver a Casa se han instalado en las cabezas de una gran cantidad de fans rendidos a sus melodías arrebatadoras. Son una banda que no solo no para de crecer, sino que va a dar mucho de que hablar, pues aunque llevan años en esto, su segundo lanzamiento es el inicio de algo muy grande. Rock de escuela, brillante y polifónico.

Santero y Los Muchachos compartirán cartel los murcianos Bobito, grupo compuesto por músicos de Clara Plath, The Lawyers y Ross (el propio Juan Antonio Ross se ha puesto en la batería y coros). Hace unos meses publicaron El Verano de las Cenizas, un EP de seis canciones del que se han extraído ya un par de sencillos promocionales (Celofán y Piramidal), con una ecléctica propuesta que abarca desde la oscuridad emocional a canciones más atmosféricas, en un recorrido por los 80 y los 90 que también incluye la rabia de unos guitarrazos distorsionados.



Viernes 21 de junio. 22:00 horas. Garaje Beat Club. 10/14 euros



Sensibilidad trashumante

Río Viré fue, hace unos pocos años, uno de los recién llegados a la gran cantera de cantautores murcianos. El prometedor proyecto del joven cartagenero daba sus primeros pasos con la edición de su primer disco, Buenas noches, Luna, que generó una corriente de simpatía por su sensibilidad e inteligencia, conservando la fuerza de la poesía cercana, en la que las miradas al pasado no dejan escapar ni una brizna de añoranza.

Cuando todo parecía ir viento en popa, desapareció para viajar por el mundo, y ahora regresa con Esto no es un disco, que presentó en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena arropado por una nutrida banda de jóvenes músicos (The Papis Band), que han participado en la grabación del disco.



Viernes 21. Sala Tántalo (Cartagena) 22.00 h.

La noche más corta

Rey Lobo, Mavica y Alex Juarez toman el Auditorio por La Noche Más Corta, un minifestival en el que participan con sus propios shows e incluso interactuarán entre ellos.

Rey Lobo, ganadores del CreaMurcia Canción de Autor en 2017, vuelven a un escenario murciano tras pasar por el Vida Festival y telonear a Xoel López en Razzmatazz y La Riviera. Es el proyecto de Víctor Hernández, que estudió cine en Barcelona, ha compuesto canciones para bandas sonoras (Ahora o Nunca, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas) y ha realizado diferentes cortometrajes. Su primer trabajo, Nonduermas, es una mezcla de la canción de autor de Silvio Rodríguez y la electrónica sutil de Bon Iver. Actualmente está residiendo en Valencia con una beca en el Berklee Collage of Music.

Mavica presenta Gone, su primer EP -canciones de folk pop elegante-, producido con la ayuda de Pablo Serrano (PBSR), miembro de su banda de directo junto a otros músicos de Londres, ciudad en la que reside y donde actualmente estudia 'Performance and Production' en el London College of Creative Media.

Alex Juarez, inmerso en la composición de un álbum y activo en los escenarios de Barcelona, vuelve al Auditorio Víctor Villegas dos años después de haber grabado allí su primer VideoEP, Cinco Canciones en Directo.



Viernes 21. Auditorio V. Villegas, Murcia. 21.00 h. 10/12 €

Jewish Lorca

Vuelve el Festival de Cultura Contemporánea Judía a Lorca. Se trata de la sexta edición (sábado 22 y domingo 23) y consta de varias acciones culturales destinadas a todo el publico (todas de acceso gratuito), entre las que figuran una visita guiada a la judería y sinagoga con degustación de vino kosher, que este año se celebrará en diferentes localizaciones dentro del Castillo de Lorca (en torno a la Sinagoga y la Judería), así como en otros centros de la ciudad, como el Museo Arqueológico Municipal y el Centro de Visitantes.

Destacan la bailarina judía Shlomit Fundaminsky (representando su coreografía de danza contemporánea 'La Divina', una obra de teatro físico basada en la ópera de María Callas) y el trío plurinacional Rozemblum, Gibril y Paniagua.

En el espacio sinagogal del Castillo de Lorca tendrá lugar el concierto 'Judíos Sefardíes en Lorca' donde Rozemblum, Gibril y Paniagua interpretarán un repertorio de canciones sefardíes de diferentes épocas y lugares del mundo, incluyendo oraciones, salmos poéticos y poemas sabáticos. El trío está integrado por reconocidos y versátiles multiinstrumentistas; por ejemplo, Eduardo Paniagua está considerado uno de los musicólogos españoles que más está haciendo por la recuperación del patrimonio musical de la Edad Media (en Octubre de 2004 recibió la Medalla de las cuatro sinagogas sefardíes de Jerusalén, por su trabajo musical a favor de la convivencia de culturas).

Sábado 22 y Domingo 23. Fortaleza del Sol, Lorca.