Iluminados: "¿Una generación perdida? ¡Perdida por el entusiasmo!"

Iluminados, la mítica banda de Bullas, surgieron con la primera explosión indie. Alaska grabó con ellos (también Parade), les produjo Huw Price (que trabajó con My Bloody Valentine) y actuaron en los festivales más destacados de la época. Se despidieron en el FIB de 1999 con una larga hoja de servicios en su contribución a la causa de la música independiente. No es pequeño el débito que tienen con ellos algunos grupos (Los Fresones Rebeldes, Vacaciones?). Dejaron pasajes musicales inolvidables justo cuando estaban en medio de algo nuevo, a punto de llegar a tener todas las papeletas para haber sido muy grandes, pero nunca se fueron del todo, puesto que continuaron a través de proyectos como Musidora, Ochiqueochenta o Isbell, y volvieron para celebrar su veinte aniversario en el Lemon Pop. Ahora Iluminados regresan de nuevo, reforzados con las cuatro hermanas Espín, y estarán actuando en los Molinos del Río para celebrar el 25 aniversario de Disco de papel. No obstante, tienen nuevas canciones y la intención de continuar.

Este año volvía el Murcia Joven –aunque con nombre más oficialista: Región de Murcia Joven 2.0–, que Iluminados ganasteis a principios de los 90. ¿Qué os parece?

Nos parece genial, pues este tipo de concurso apoya y ayuda a los grupos a salir adelante y promocionarse.

¿Qué recuerdos os trae?

Muy buenos. El día de la final salieron dos autobuses desde Bullas para apoyarnos en la Plaza de Toros, y fue un momentazo cuando nos dijeron que habíamos ganado.

Creo que por entonces estabais pensando en separaros.

Sí. El concurso nos unió para continuar.

La victoria os permitió grabar el mini-LP Las gotas del amor , producido por Ross. ¿Qué aprendisteis de esa experiencia?

Ross nos ayudó con la producción y, sobre todo, a estructurar canciones, porque no teníamos experiencia y algunos temas se alargaban. Además, el premio nos dio la oportunidad de conocer a Pepe Moreno, músico y productor de culto en Murcia, y poder grabar en su estudio. Fue la primera vez que grabábamos en un estudio de verdad.

Luego aparecisteis en el recopilatorio La única alternativa , una iniciativa de Servando Carvallar para dar a conocer a siete nuevos grupos, entre los que estaban Alias Galor, Inoxidables, Dirty Boots, faded flowers?

Sí, tras ganar el concurso y grabar el disco hicimos una mini gira y entregamos varios discos en distintas radios y medios de comunicación, y Servando se puso en contacto con nosotras. Nos hizo mucha ilusión porque nos gustaba su grupo Aviador Dro.

Recuerdo vagamente que la cosa no fue bien con el sello, RCA.

Nosotros con el sello no tuvimos ningún problema. Creemos que el recopilatorio no tuvo la repercusión que quizá ellos esperaban.

Lo siguiente fue el epé Disco de papel (Jabalina, 1993), que inauguró el catálogo del sello madrileño, en el que permanecisteis hasta la disolución. ¿Cómo fue el encuentro con Tanis?

Lo conocimos cuando fuimos a tocar a la Sala Sol con el resto de grupos para presentar el disco La única alternativa. Tras el concierto y unos chupitos, nos dimos los contactos. A Tanis le gustamos mucho y, emocionado, nos dijo que quería montar un sello independiente y llevarnos. Le dijimos que teníamos que esperar a finalizar el contrato con RCA, nos esperó y lo hicimos.

¿Qué significó en vuestra carrera?

Nos dio la oportunidad de ver nuestro trabajo publicado, a la vez que tocar en los festivales y salas más significativas de los noventa.

El debut en largo fue Selene 500 (1995). ¿De dónde salió el título?

Selene es un título que tiene que ver con la mitología y la luna. Al añadir el '500' estábamos medicando el disco.

¿Aún os movíais por el Madchester sound?

No, ese sonido se quedó en el primer disco del Murcia Joven. En Selene 500 buscábamos un sonido más contundente, donde las guitarras tuvieran más protagonismo.

Ese disco os llevó a tocar en el FIB y el Doctor Music, entre otros. ¿Qué destacaríais de vuestro paso por esos festivales?

Pues a la gente que conocimos: gente de los medios de comunicación, fans... Y, sobre todo, compartir escenario y piscina con nuestros grupos favoritos de ese momento.

De la mano de Fangoria grabasteis un single para el Club Fan Fatal (versioneasteis Sono come tu mi vuoi , de Mina), que supuso vuestro primer contacto con la electrónica. ¿Cómo se produjo ese salto?

De manera natural. A nosotras siempre nos ha gustado la electrónica, era cuestión de tiempo y de aprendizaje que nos pusiéramos a hacerlo. Sono come tu mi vuoi fue el principio.

¿ Afrodita B (1996) es clave en la historia del grupo?

Más que clave, lo podríamos considerar una rareza. Los temas que hay son remezclas que hicieron Fangoria y Big toxic, y el resto es la reedición de Disco de papel, que estaba agotado.

En 1997 grabasteis en Madrid el mini La casita de las bolas . ¿Cómo describiríais ese disco?

Un disco ecléctico, con temas que van desde el pop a la electrónica, incluyendo temas inéditos como Selene. La casita de las bolas marcó nuestra siguiente etapa.

Durante esos años fuisteis un grupo pionero en unir el indie y la electrónica. ¿Os adelantasteis a vuestro tiempo?

No lo sabemos... Puede ser. No éramos conscientes, eso seguro. Hacíamos electrónica porque siempre nos ha gustado mucho.

¿Sentís que estuvisteis en la línea de salida de un mundo nuevo?

En cierta forma, sí.

Y, sin embargo, 1999 fue el último año de Iluminados. ¿Por qué llegasteis a esa decisión?

Las cosas se ponían difíciles; vivir del entusiasmo era agotador... Con la compañía sentíamos que nos faltaba más apoyo y promoción, y entre nosotros era más complicado quedar, pues vivíamos en lugares diferentes. Eso, junto a que buscábamos otro tipo de sonido quizá más electrónico, marcó el final del grupo para dedicarnos a otros proyectos.

En el Lemon Pop 2009 volvisteis para celebrar vuestro veinte aniversario. ¿Qué diferencias veis entre los grupos y sellos de ahora y los de hace veinte años?

No conocemos el tema en profundidad, pero vemos que con el tema digital todo ha cambiado. La manera de consumir música, las redes sociales? También ha hecho que tu mismo puedas autoeditarte y promocionarte; antes era más difícil llegar al público, y ahora a golpe de clic lo tienes todo.

¿Qué ha quedado de ese espíritu indie con el que nacisteis algunos grupos como Iluminados ?

Que hay más grupos independientes que nunca, por lo fácil que es trabajar desde casa en tu propio estudio.

Recuerdo a vuestros coetáneos, y casi no encuentro a nadie en activo. ¿Sois Iluminados una generación de alguna manera 'perdida'?

Perdida por el entusiasmo, como dice Remedios Zafra en su ensayo.

¿La escena de este país permite cumplir años y crecer a un artista, o le fija en un momento de una vida y no hay forma de despegarse...?

Según el artista y lo que haga, pero echamos de menos una escena más emocionante. España es un país de música comercial.

Bueno, ahora volvéis para celebrar treinta años, que se dicen pronto...

Sí, han pasado sin darnos cuenta.

¿Tenéis pendiente la publicación de nuevas canciones?

Sí, estamos trabajando en un disco con temas rescatados de algunos de los proyectos que hemos tenido, y otros nuevos.

¿Cómo tenéis pensado afrontar el directo?

Pues va a ser un 50% con canciones antiguas y, el resto, temas que estamos preparando para el disco, junto al set de visuales de Pecado Pixelado.