El regreso de Parade y el violinista Paco Montalvo, entre los conciertos del fin de semana en la Región de Murcia

Estos son algunos de los conciertos de este fin de semana en la Región de Murcia:



Parade regresa a Metaluna

Veinte años después de la publicación de Metaluna, primer LP de Parade, su artífice Antonio Galvañ recuerda aquel primer álbum de caligrafía pop, latido sintetizado y obsesión sci-fi que lanzó el sello Spicnic (el mismo que publicó el debut de Los Fresones Rebeldes). No hay descanso para las musas en esta excursión a las entrañas de una enciclopedia mental capaz de transportarnos a las puertas de Tannhäusser y de insuflar nueva vida a Señora azul de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. El álbum Metaluna fue el punto de arranque de una brillante trayectoria; recientemente Fangoria incluyeron en su 'pin up' particular (Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000) una dinámica versión de la canción que le dio título.

El actual sello de Parade, Jabalina, ha reeditado el disco en una jugosísima versión en vinilo a la altura de su excitante contenido, y se ha estado presentando en una serie de conciertos que finaliza en Yecla con Parade. Una noche en Metaluna, espectáculo en el que Galvañ recupera el álbum y también otras grandes canciones. Ya ha terminado la grabación y mezclas de su nuevo disco, grabado en Álamo Shock bajo la producción de Guille Mostaza, que verá la luz después del verano. Como siempre, asistiremos a la asombrosa capacidad de Parade para reinventar estilos e imaginar historias que nutren y dan vida a sus increíbles composiciones pop.

Viernes 31. Auditorio Juan Miguel Benedito. Yecla. 21.30 horas

Rock en las venas

La Momia Que Habla son un grupo de pop de batas blancas. Me explico, está compuesto por personal sanitario: médicos, matronas... El nombre del grupo está inspirado en un divertido cuento de Alan Poe, Conversaciones con una momia.

Los momias, aunque no se prodigan mucho, son gente inquieta que anda metida en mil cosas (también fueron los mecenas del documental Murcia Supersónica). Se da la circunstancia de que uno de sus miembros estuvo en grupos de la movida madrileña, y cuando se trasladó a Murcia fue cantante de Phase 90, que luego se convertirían en Second. Dicen encontrarse en un difícil espacio, que definen como "más que amateur pero menos que indie".

Tras un período de latencia, La Momia Que Habla presenta su dos últimos mini LPs: La velocidad de las cosas, producido por Fernando Rubio (grabado en Cartagena en 2016), y Ladrones de Tiempo (auto-producido y grabado en La Casa Murada de Tarragona en 2017). No hay duda de que tienen el rock en las venas: "Hacemos canciones que acaban diciendo cosas mucho más interesantes que nosotros mismos. Hacemos canciones que nos hacen mejores. La alternativa sería gritar, pero para eso ya hay demasiada gente".

Viernes 31. La Yesería, Murcia. 22.00 horas

Cubanía

Yadira Ferrer es una joven voz procedente de Holguín, al este de Cuba. Su gran bagaje musical la ha llevado a formar a jóvenes músicos y a recorrer numerosos locales de música en directo, donde aporta la calidez de la música cubana. Se formó en el Instituto Superior de Arte de La Habana, y ha trabajado con la agrupación de salsa latina Bloque 53 de Barcelona. Ha actuado con Ashe Latín Jazz Project, así como en diversos de los proyectos de la Banda Ashé, dedicada a la difusión de la auténtica música cubana.

En los conciertos de Yadira suenan ritmos como el son, la guaracha, la rumba, el cha-cha-cha y el bolero; recoge el legado de Celia Cruz. Su voz arrebata, llena de cubanía y sabor, de donaire y feeling. De formación clásica, transmite una bellísima y genuina propuesta musical, pero su pasión son los boleros, tanto cubanos como mexicanos. Los canta al viejo estilo, apasionadamente, viviendo cada palabra que sale de su boca como si le fuera la vida en ello. Además, es algo más que una pianista de circunstancias. Yadira lo tiene todo, también un trío de acompañamiento de auténtico lujo: Sarduy (trompeta), Meléndez (cello) y Durand (batería y percusión), son solistas de reconocida trayectoria con una amplia discografía que les respalda.

Viernes 31 de mayo, 22.30 horas. Jazzazza, Algezares. 14/20 €



Nuevo trap español

Recycled J (Jorge Escorial) es de los pocos MCs surgidos del nuevo rap/trap español, y está demostrando su voluntad de alcanzar a un público más amplio que el limitado a la escena hip hop, ajeno a las peroratas sobre autenticidad.

Considerado actualmente como estandarte entre los numerosos nombres que refrescan la escena pop nacional basándose en hip hop, trap o R&B, Jorge utiliza todos esos ritmos sacados de la cultura de la calle; ha pasado por muchas fases y estragos en busca de una oportunidad. Entre tantos virajes y cambios de rumbo, encontró su identidad en un conjunto vacío, y el éxito en un trampantojo.

Aquel rarito criado en el barrio de Carabanchel comenzó siendo aún adolescente en el grupo Cool-N-Groove, y luego siguió en la crew La Trupe Chingona). Diez años de intentos por sacar la cabeza en la música posiblemente suponen un máster en realness. Así que, si ya en Oro rosa (su debut largo en solitario) quería mostrarse como algo más que un rapero (canta de manera más que solvente, con poso soul y R&B y sin necesitar demasiado autotune), su siguiente trabajo, City Pop, es aún más ambicioso y particularmente unipersonal: pese a estar firmado al 50% con su productor Selecta, su Alizzz particular, no hay una sola colaboración de ningún otro artista amigo, quizá porque las letras, más allá de discursos ostentosos sobre logros personales (que los hay; ahí están 'Kids' o 'Guiness'), son más honestas e íntimas de lo que estamos acostumbrados a escuchar en el endogámico mundillo del nuevo pop urbano.

Atrás queda ya aquel vídeo donde Recycled J parecía llorarle a una novia, difundido por Whatsapp y todo tipo de redes sociales, que provocó un aluvión de burlas y mensajes de apoyo y le llevó a cerrar su cuenta de Instagram.

Viernes 31. Sala REM, Murcia. 23.30 horas. 15/18 €



Espíritu dionisíaco

Pedro Chillón, natural de Guadix y desde hace años asentado en Madrid, es un narrador, según sus propias palabras, que ha pasado por varias tradiciones musicales: desde el conservatorio hasta la tuna, la rondalla o los carnavales. Estudió economía y trabajó como gerente de empresas hasta 2009; a partir de entonces dejó su trabajo como economista y fundó Mundo Chillón, un proyecto artístico con tintes de bohemia contemporánea.

La estética chillona invoca el espíritu dionisíaco del disfrute y la festividad. Una demostración de su reencarnación como posible Erik Satie del siglo XXI fue el espectáculo Pequeño Gran Bingo Musical Chillón, un vodevil con colaboraciones de todo tipo, cena, bingo y baile, con maestro de ceremonias. Para él, Mundo Chillón es "caricatura, parodia, esperpento, deformación... Una forma de ver las cosas o simplemente una realidad alternativa". Presentará su tercer álbum, Pobre triunfador, junto con el documental De la tuna al karaoke. Como con sus dos trabajos anteriores -¡Qué bonito es ser un loser! (2014) y De Madrid al suelo (2016)-, se ha financiado a través de una campaña de micromecenazgo para hacer realidad el disco.

El 'chansonier' granadino regresa a Murcia con el Power Dúo para presentar su nuevo disco. Rodeado del habitual surtido de ritmos y estilos de añadas ignotas, Pobre Triunfador supone una nueva vuelta de tuerca al universo Chillón, ensanchando un registro que va desde la bofetada áspera y rotunda del punk folclórico a la conmoción melódica de un supuesto clon ibérico de Nat King Cole. Onírico, vibrante, bizarro, irónico, elegante, decadente, sarcástico, contradictorio, tierno y visceral.

Viernes 31. Café Itaca, Murcia. 21.30 horas. 9/12 €

El violin de compás flamenco

El violinista que conmovió a Han Solo viene nuevamente a la Región. Creador de un estilo innovador, Paco Montalvo (Córdoba, 1992) se ha convertido en todo un fenómeno en el mundo musical. Este niño prodigio, pionero en la fusión del violín con el flamenco, tiene como uno de sus referentes principales a Paco de Lucía, y ofrece una visión inédita del comportamiento del violín como voz principal del flamenco.

¿Qué se siente cuando ves tu cara en una valla publicitaria de Manhattan? Muy pocas personas en el mundo pueden explicar esa sensación. Con seis años, Paco Montalvo dio su primer concierto en su Córdoba natal, y con 12 actuó con la Sinfónica de RTVE en Madrid. Luego vinieron el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, la Universidad Mozarteum de Salzburgo, la Universidad de Charlotte en Carolina del Norte (EEUU), la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, la Fundación Barenboim-Said y la Meadowmount School de Music de Nueva York. Con 18 años fue la persona más joven que ha debutado en el reputadísimo Carnegie Hall de Nueva York en el siglo XXI (interpretó el Concierto para violín y orquesta número 1 de Paganini, y su virtuosismo técnico llamó la atención de una crítica estadounidense, que no dudo en proclamarle como uno de los músicos más deslumbrantes del momento). Desde 2014 se le considera uno de los cuatro virtuosos más importantes del mundo.

Mejor violinista español y cuarto del mundo según la crítica especializada -también es el músico flamenco con más seguidores en redes: sus vídeos alcanzan más de millón y medio de reproducciones -, Paco Montalvo presentará temas de sus discos Alma del violín flamenco y Corazón flamenco, que acaba de ver la luz. Grandes obras de compositores clásicos españoles como Albéniz, Granados y Sarasate integran su espectáculo, junto a temas de Paco de Lucía y canciones universales y populares del flamenco, versionadas en un nuevo estilo musical, el violín flamenco, de quien Montalvo es creador y máximo representante. Viene con su cuadro al completo: un grupo de músicos compuesto por guitarra flamenca, percusionistas, palmeros, bajo eléctrico y baile. Con ellos espera poner al público en pie, como puso a los entendidos más exigentes del flamenco puro y al mismísimo Harrison Ford.

Viernes, 31 de mayo, 21.30 horas. Auditorio Regional, Murcia. 35/45 euros.