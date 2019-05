Vuela Mamut: "Tenemos la sensación de que hay bastante 'clonismo' en la escena 'indie-festivalera'"

El ciclo Músicas Desencajadas, que hasta ahora protagonizaban mujeres (Road Ramos, Marta Soto, María de Juan y Constanza), despide la temporada con dos bandas masculinas de indie rock: los cordobeses Embusteros y los murcianos Vuela Mamut.

Vuela Mamut es un banda de indie-pop-rock surgida a mediados de 2018 que se presenta por primera vez en Murcia, aunque sus miembros gozan de una amplia experiencia (Urban Castle Magic, Analogic, Nadine), y entre sus referentes se encuentran nombres tan variados como Kings of Leon, Viva Suecia o Two Door Cinema Club. De momento solo han publicado un EP donde las emociones se suceden imparables, tan delicadas y meditadas en forma como arrasadoras en consecuencias. Desde ya un clásico moderno de la escena independiente. Oportunidad única para disfrutar de Vuela Mamut en sus orígenes. José Manuel y Pedro responden a la entrevista.

¿De dónde venís? ¿Cómo os juntasteis? Haced un balance de vuestra trayectoria hasta llegar a Vuela Mamut.

Venimos de grupos diferentes, y en algunos casos con larga trayectoria, como Urban Castle Magic (José Manuel), Nadine (Edu). Por su parte, José David ha colaborado con infinidad de grupos, y Pedro empezó a abrirse un hueco en la escena como cantautor. Pedro, José David y José Manuel nos conocimos cuando Analogic decidió ficharnos para seguir adelante. Un año después, Analogic se separaron, por lo que continuamos con un nuevo proyecto totalmente distinto, en un principio con Julio de Analogic (a los sintes), que finalmente optó por tomar otros caminos, con lo que nos decidimos por fichar a un bajista (Edu), gracias al cual conseguimos un sonido mucho más compacto, potente y rockero.

¿Qué idea común os unió para crear Vuela Mamut?

Cuando Julio abandonó el proyecto, nos llegamos a plantear si seguir con esto o no, pero nos gustaban tanto nuestras canciones y habíamos cogido tan buen rollo entre nosotros en lo personal, que decidimos apostar por esto, seguir juntándonos dos días a la semana, y mostrar al mundo todo lo que tenemos que decir.

Siempre hemos sabido ganar fue el primer tema de la primera maqueta de Vuela Mamut, grabada en Murcia en diciembre de 2018. ¿Es un tema de autoafirmación, una declaración de intenciones?

Se puede decir que sí. Era nuestra canción favorita y, en cierto modo, una de esas cosas que nos motivaron a seguir adelante con este grupo en los momentos de incertidumbre. Llegó en el momento más oportuno y sirvió para reafirmar que estábamos en el buen camino. Este tema habla además de esto, de saber sobreponerse a los malos momentos y poder seguir adelante, aunque las cosas no vayan tan bien como uno quisiera.

¿Cómo fue la grabación? ¿Estudio casero o profesional? ¿Ha sido sencillo grabar?

Fue en el estudio casero de Pedro Martínez Moya, un amigo en Mula. La verdad es que quedamos muy contentos con la grabación, no solo por el buen equipo con el que cuenta, sino también y, principalmente, por su saber hacer y su implicación en la grabación. Nos lo puso muy fácil, grabando a nuestro antojo prácticamente y facilitando mucho el trabajo, tanto en los horarios para quedar como en plena grabación.

Un EP de tres canciones, pero hay más, supongo.

Sí, claro. Estamos grabando actualmente cuatro temas más, y tenemos otro buen puñado para el directo que algún día quizá plasmemos en un disco. Estamos muy satisfechos con el ritmo en el que estamos terminando las canciones. A día de hoy contamos con un repertorio de hora y media para los conciertos.

El nombre de Mamut ya lo tenía un grupo catalán que editó en Subterfuge ¿Lo de 'vuela' fue para distinguiros? ¿Qué significado tiene para vosotros?

Realmente fue porque nos gustaba más. En cuanto al significado, en un momento personal en el que todo se te hace cuesta arriba, en el que parece que la vida te pesa, Vuela Mamut es como una metáfora de conseguir algo que parece imposible, un impulso, un grito de ánimo, la fuente de energía que necesitamos sacar en determinados momentos y que todos llevamos dentro.

¿Cuál es vuestra canción más escuchada?

Siempre hemos sabido ganar, tanto porque fue la primera que subimos a las redes, con un mes de diferencia en el tiempo respecto a la siguiente, como por el hecho de que es la que más gusta a la gente, según nos dice todo el mundo.

En términos generales, ¿qué sonidos os han fascinado en los últimos tiempos que puedan tener presencia en tu disco? ¿Cuáles son vuestros referentes musicales?

Nuestros referentes son muy variados y cada uno tiene los suyos, aunque muchos son compartidos. En los últimos tiempos ha habido gente que nos ha fascinado mucho, como Mistery Jets, Phoenix, Kings of Leon, The New Raemon, Zahara, Mucho, Corizonas, Angel Stanich, Trepat, La Plata, Viva Suecia, Morgan, Rusos Blancos, Depedro, Fink, Foals, etc. (echando mano del cajón desastre). Se pueden notar (con mayor o menor facilidad) distintos detalles de diversas influencias en momentos puntuales de nuestras canciones. Por ejemplo, para la creación de los solos y arreglos de guitarra en "Spes" hay inspiración en las guitarras de Stereophonics, Stone Temple Pilots, Los Enemigos e incluso Brian May. Por otra parte, en "No te culpo" se nota claramente la influencia de Two Door Cinema Club. Al final, la gente nos ha dicho que les recordamos, según qué canciones, a grupos como Vetusta Morla, Two Door Cinema Club, Arctic Monkeys, Maga, Lori Meyers, La Habitación Roja, etc.

Me choca que no tengáis vuestras canciones en Spotify.

Es una asignatura pendiente, sin duda, como tantas otras. Hemos empezado poco a poco, tenemos paciencia y queremos hacer las cosas bien, tenemos que ir dedicando más tiempo a este tipo de cosas, ya que hemos centrado la mayoría de nuestros esfuerzos hasta ahora en ensayar, crear canciones y movernos por las redes sociales lo mejor que podemos.

¿Qué es lo más importante que habéis aprendido de vuestras trayectorias anteriores, ya sea a nivel personal o profesional, durante la creación de este nuevo disco?

José Manuel: que el trabajo en equipo es fundamental, ya que por buenas que sean tus ideas o las de otro, cuando se ponen en común, se desarrollan, se discuten, se trabajan, el resultado mejora mucho; siempre se enriquecen las canciones.

Pedro: yo puedo considerar Vuela Mamut como mi primer proyecto. Es cierto que ya formé parte de Analogic durante el último año de la banda, pero ahora tengo un papel más protagonista en este grupo, y puedo considerar un proyecto con el que me identifico mucho más. Por esto, mi aprendizaje se está forjando ahora. Trabajar en equipo con el resto de la banda, adaptarte a los estilos de los demás y sonar lo más compacto posible son cosas que nunca había tenido que hacer y a las que me enfrento ahora. Es mucho más fácil aprender cuando te juntas con buenos músicos que además tienen una gran experiencia, por eso puedo decir que estoy muy contento y creo que he tenido mucha suerte de tocar con Analogic primero, y con estos pedazo de músicos ahora.

Cansado de esperar ahora es Spes. ¿Qué historia hay alrededor de ese título? Me llama la atención cómo introducís algo tan cotidiano: "el último mensaje decía que podría ganar un iphone..."

Este tema comenzó siendo Cansado de esperar, pero para nosotros siempre fue un título provisional. El tema habla de una persona que pasa por una situación difícil pero que, además, lleva mucho tiempo luchando. Es uno de esos momentos en que las cosas no salen bien y piensas que tarde o temprano todo se solucionará, pero, si nunca tomamos una decisión, las cosas no se arreglan por sí solas; no podemos pasar la vida esperando. El tema, como ves, tiene una profundidad que tal vez no se aprecia a primera vista, y por ello no queríamos que el título fuera algo tan evidente, sino que te hiciera pensar un poco más. Así surgió Spes, que es el nombre de la diosa romana de la esperanza, lo que nos pareció mucho más apropiado y más acorde con el contenido de la canción.

Creo que os habéis estrenado en directo tocando en Madrid. ¿Cómo fue la experiencia?

Nuestro único concierto hasta la fecha fue en Madrid el pasado marzo, invitados por un grupo amigo local, Nipels, y fue una experiencia muy positiva. El público reaccionó muy bien, y por nuestra parte todo salió genial. Nos vino bien para ponernos a prueba fuera de casa y ver cómo funcionaba la cosa sobre el escenario.

¿Cómo veis el panorama musical en España comparado con vuestros inicios?

Si te refieres a nuestros inicios personales, antes de Vuela Mamut, los más viejunos del grupo (Edu y José Manuel) vemos un panorama muy cambiado, tanto en la calidad y variedad de las propuestas musicales, y además cada vez más jóvenes y talentosas, como en la forma de moverse y darse a conocer, pues antes no existían las redes sociales. A veces nos sentimos un poco abrumados, pero al mismo tiempo ilusionados dejándonos sorprender por todo lo que descubrimos continuamente. En lo que respecta a los inicios de Vuela Mamut, no apreciamos muchos cambios desde entonces, pues llevamos tocando solo año y medio. En cualquier caso, la eclosión de propuestas interesantes e innovadoras en los últimos años ha sido espectacular, si bien es cierto que también tenemos la sensación de que hay bastante clonismo en bandas que suenan muy similares y que buscan su hueco en la escena 'indie-festivalera'. Pero vamos, quizá sea más una sensación que otra cosa.

¿Echáis algo de menos de esos primeros pasos o recordáis alguna anécdota con especial cariño?

Estamos en nuestro mejor momento ,y con la intuición de que esto solo puede mejorar. Los inicios siempre son duros; no hay canciones apenas, todo suena muy verde, falta compenetración y compactación, etc., así que, aunque lo recordamos con cariño y nostalgia, nos gusta cada vez más vivir el momento actual.

No te culpo puede recordar en parte a grupos como Two Door Cinema Club. ¿Es un guiño intencionado?

Hay que reconocer que fueron una fuente de inspiración para elaborar los arreglos de guitarra de esta canción. A su vez, la batería se va en el estribillo a esos ritmos festivos y bailables tan característicos de la banda irlandesa.

¿Qué manejáis en directo? ¿Lleváis pistas grabadas? ¿Hacéis una fiel traslación de vuestro disco al directo?

Por el momento no podemos contar con pistas; nos limitamos a intentar ser lo más fieles al sonido de la grabación, como es lógico, con algunas limitaciones. En cualquier caso, nuestras maquetas no están plagadas de arreglos y coros imposibles, por lo que creemos que la puesta en escena en directo será bastante fiel al sonido que conseguimos en el estudio. En definitiva, estamos seguros de que el público que venga a escucharnos no quedará decepcionado.

¿Tocáis alguna versión o solo tiráis de repertorio propio?

Sí que estamos preparando alguna versión muy potente ahora mismo, pero en el directo de este viernes no podremos tocar todas las canciones que nos gustaría, y no queríamos dejar fuera una de nuestras canciones para tocar un tema de otra banda. En el futuro, estamos seguros de que el público podrá disfrutar de una buena versión, pues estamos preparando temas de bandas muy potentes, de las que consiguen levantar a la gente del asiento.

Os hemos escuchado una canción titulada Walter White ("has perdido la cabeza como Walter White"). ¿Quién es ese personaje?

Walter White es el protagonista de la serie Breaking Bad, una serie y un personaje que a varios miembros de la banda nos encanta. Este tipo de referencias siempre nos han gustado, y en este tema encontré el momento perfecto para dejar caer un guiño.

¿Hay canciones nuevas en las que estéis trabajando?

Claro, siempre hemos trabajado en nuevos temas hasta ahora. La banda apenas tiene un año y medio, y ha empezado desde cero, por lo que siempre hemos tenido la idea de que cuantos más temas vayan saliendo más rodado irá todo. Hasta ahora no nos hemos enfrentado a una gira o algo similar, por lo que hemos tenido tiempo de seguir preparando nuevos temas mientras trabajábamos en el directo. En adelante no sabemos muy bien cómo seguirá funcionando la banda, pero componer es algo que hacemos todos los días, y nos gustaría que siguiera siendo así; creemos que las canciones son lo más importante.

¿Tenéis algún objetivo a corto plazo? ¿Cuál es la ambición de la banda?

A corto plazo nos centramos en el concierto de este viernes; para nosotros es una fecha muy importante. A priori, hay quien podría pensar que es un concierto cualquiera, pero nosotros lo vemos como nuestra primera gran ocasión para hacernos oír en la escena murciana. Estamos muy contentos de la oportunidad que se nos ha presentado. Poder tocar en un sitio tan imponente como es el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo, junto otro grupazo como Embusteros, es todo un regalo, y estamos deseando que llegue este viernes para dejarlo todo encima del escenario. A largo plazo no nos ponemos techo, nos gusta pensar que un día podamos dedicarnos plenamente a la música. Es un sueño que todos compartimos.

¿Cómo os presentaríais para quien todavía no os conozca?

Cuando nos preguntan este tipo de cosas preferimos no mojarnos mucho. Las etiquetas (si ha de haberlas) siempre es mejor que te las pongan los demás. En cualquier caso, podemos decir que la gente en nuestras canciones escuchará guitarras muy protagonistas, que en ocasiones pueden recordar a sonidos de los 90 y los 80, así como una base rítmica muy potente y compacta. En cuanto a letras y melodías, lo que buscamos es emocionar y trasladar al espectador nuestra energía.

Ponéis el cierre al ciclo Músicas Desencajadas. Va a ser vuestra presentación en Murcia. ¿Qué vais a ofrecer? ¿Habrá sorpresas?

El directo de este viernes está preparado con mucho cariño y muchas horas de ensayo. Queremos dejar claro que Vuela Mamut va a dar de qué hablar en los próximos años. Queríamos agradecer a Son Buenos la confianza que han puesto en nosotros y todo el trabajo que han realizado para que el concierto de este viernes salga lo mejor posible. Sí que habrá alguna sorpresa. Podemos desvelar de momento la colaboración de un artista, que además es un buen amigo. Carlos, vocalista de Malva, el grupo murciano que realizó una gran actuación en el programa televisivo Factor X, estará con nosotros el viernes cantando algún tema. Estamos deseando subirnos el viernes al escenario y que la gente pueda disfrutar con nosotros de nuestras canciones.