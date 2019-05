Pablo Milanés, vuelve la nueva trova

Pablo Milanés, fundador junto a Silvio Rodríguez de la Nueva Trova Cubana y uno de los principales exponentes de la canción de autor en español, continúa con la gira Esencia, que comenzó a mediados de 2018 y que este sábado vuelve a Cartagena. En esta gira, Pablo recupera en formato cuarteto temas esenciales, clásicos reclamados siempre por su público ( Para vivir, Yolanda, Yo no te pido...) en conjunción con otros más recientes, que revelan la constante capacidad de crear de este artista en más de cinco décadas de carrera.

La versatilidad musical de Milanés, junto con la influencia de la tradición de la música popular cubana y americana, lo ha convertido en un artista capaz de expresarse en diversos géneros: el bolero, el jazz, la rumba, el son y su trova. Los años pasan, él ya es leyenda, y sigue cantando al amor como sentimiento primordial y ahondando en temas de contenido social, siempre presente en sus textos.

Completamente restablecido de un trasplante de riñón al que fue sometido en 2014, Pablo Milanés recibió hace cuatro años el Grammy a la Excelencia Musical, y fue premio de La Mar de Músicas en 2017. La organización del festival se lo otorgó «por haber trazado el puente entre los siglos XX y XXI con un incomparable talento, convirtiendo la humilde palabra cantada más inspiradora y necesaria en un arte de incalculable valor estético y social». Y no les faltaba razón: «Pobre del cantor de nuestros días que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida», que dice la canción.

Pablo Milanés ha publicado más de cuarenta discos. Si añadimos su trabajo junto a GESI (Grupo de Experimentación Sonora), directos y participación en obras colectivas, la suma asciende a más de setenta. Es un artista muy querido; la prueba es, precisamente, Pablo Querido (2002), disco homenaje en el que figuraban Gabriel García Márquez, Caetano Veloso, Gal Costa, Armando Manzanero, Charly García, Pancho Céspedes y Fito Páez, entre otros.

Tras publicar con Universal Music México el álbum Mi Habana, grabado en un concierto en el teatro Karl Marx el 7 de septiembre de 2018 celebrando los 500 años de la fundación de La Habana, Pablo Milanés tiene previsto publicar en 2019, con el sello cubano Bis Music, otro disco, titulado Estándar, donde cantará en inglés. El repertorio lo compondrán diez temas clásicos del cine norteamericano que cubren un periodo de cincuenta años. Para grabarlo, Pablo retomó el formato de trío con el que se identificó en sus inicios.