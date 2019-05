"Siempre hemos sido una 'bomba tónica', solo que Paco Loco le ha puesto nombre"

Tras las buenas críticas recibidas por Every picture of you is when you were younger, su disco más colorido y ambicioso hasta la fecha, los murcianos Noise Box querían una vuelta a los orígenes y un sonido más crudo, más parecido a cómo suenan en directo.

Para ello se fueron a Cádiz a grabar con Paco Loco, y de esta conexión surgieron nueve temas que decidieron ir publicando por epés, de tres en tres. El primero, Bliss you, mezclaba a la perfección indie-rock, shoegaze, post rock y dream pop, y esta semana se publicaba el segundo, Left behind, una colección de canciones más heterogénea que el anterior.

Aún quedaría pendiente un último epé en vinilo que saldrá a finales de año; «la bomba tónica», lo llama Paco Loco, y así cabe esperar. Hablamos con su vocalista, Jesús Cobarro, que junto al resto de la banda presentará mañana en la Sala REM las dos primeras partes de esta trilogía. Les acompañarán Fuckaine.

Like a girl, primer single adelanto del epé Bliss you, es toda una declaración de intenciones.

Elegimos Like a Girl porque es un buen nexo de unión entre los trabajos anteriores y éste nuevo. Las melodías y estructura tienen mucho del espíritu original de la banda, pero muestra la frescura y crudeza del nuevo enfoque. Queríamos que las nuevas canciones sonaran más a lo que somos en directo.

¿Por qué elegir a Paco Loco como productor? Además, ha metido alguna guitarra en la grabación... ¿Alguna colaboración más?

Paco era la opción perfecta para buscar esa sensación de urgencia e inmediatez que buscábamos. Además, queríamos vivir la experiencia de grabar con él en su mítico estudio y aprender del maestro. Metió un solo en On and off, y también alguna pista más en el tercer epé. En On and off también hay coros de Juan Antonio Mateos, de The Magic Mor, una de nuestras bandas favoritas del panorama nacional, y en el tercer epé habrá una colaboración de Guille, de Perro.

Los tres cortes que componen Bliss you tratan sobre los cambios a nuestro alrededor y la propia naturaleza cambiante de nuestras vidas. ¿Puedes explicarlo?

La vida es un aprendizaje constante. Muchas de estas canciones tienen mucho que ver con cómo uno se adapta a los cambios de la vida, y, sobre todo, con la necesidad de entender quiénes queremos ser y decidir caminar en esa dirección.

El epé Left behind es más heterogéneo que el anterior. ¿Cuál es la versión de la banda que se muestra ahora?

Pues justo la de la versatilidad, porque, como dices, son tres canciones que muestran facetas muy diferentes de la banda. Está nuestro lado más pop en On and off, nuestras raíces noventeras en Next y las influencias post rock y psicodélicas en Smithereens.

¿Qué perseguís con la estrategia de publicar tres entregas en tres pequeños epés de tres canciones antes de la publicación del álbum? ¿Cuál es el concepto de este disco por entregas?

Queremos que la gente escuche el disco completo y las canciones tengan mayor protagonismo. Cuando sacas muchas canciones de golpe es más fácil que algunas acaben ensombrecidas por otras, y nosotros creemos que vale la pena saborear cada una de ellas. Además, nos va a permitir jugar con los diseños y los títulos de una manera que no lo habíamos podido hacer antes, lo cual es muy estimulante.

¿Qué nos puedes contar sobre el proceso de grabación? ¿Cuál ha sido vuestra principal fuente de inspiración, tanto musical como temática?

Fue muy diferente a otras grabaciones. Llevábamos las canciones trabajadas y maquetadas de casa, pero a la hora de plasmar esas ideas en el estudio todo fue muy fluido y natural, dejando hueco para ideas que surgían en el momento. Se grabaron bajos, baterías y guitarras rítmicas a la vez, y encontrábamos los sonidos que queríamos muy rápidamente. Además, Paco tiene infinidad de instrumentos, aparatos e ideas que hacen que sea muy divertido trabajar con él.

Los textos vuelven a estar llenos de ese especial lirismo tuyo. Al final, esa poesía alejada de la literalidad y de lo estrictamente descriptivo es casi el posiciona- miento estético más potente de Noise Box ¿Lo crees también así?

Sí, creo que es uno de nuestros sellos de identidad, y precisamente le vamos a dar mayor importancia al contenido de las canciones en los directos a través de visuales y textos. Para nosotros es fundamental que las letras transmitan sensaciones con las que la gente se pueda sentir identificada, aunque las vivencias que les hayan llevado a sentir eso sean otras.

¿Hay alguna temática que te guste más, que creas que se te da mejor? ¿O esto va surgiendo de manera espontánea?

Normalmente lo que estás viviendo en el momento dictará lo que necesitas escribir. Hay canciones que escribí hace años que me transportan totalmente a ese momento y a lo que sentía, pero no podría escribirlas ahora.

¿En qué punto creéis que os encontráis ahora? «La bomba tónica», os llama Paco Loco...

Siempre hemos sido una 'bomba tónica', solo que Paco le ha puesto nombre [Risas]. La verdad es que estamos en un momento en el que tenemos curiosidad por la acogida que tendrán las canciones y los directos. Tenemos muchas ganas de tocar estas nuevas canciones, porque en directo tienen mucha fuerza.

¿Ha sido el disco más sencillo de hacer de Noise Box, o el más difícil? Al menos, en las primeras escuchas, me parece un disco continuista... ¿Cuál dirías que es el salto más importante a nivel artístico o creativo?

Realmente no sé si existe tal salto. Hemos intentado hacer canciones buenas y sinceras sin romper con quienes somos, no hemos intentado inventar nada nuevo. Sí que intentamos siempre incluir sonidos distintos o ritmos que no hayamos usado antes, como en Blank bucket list o Smithereens, pero la mayor diferencia con respecto a discos anteriores creo que es la crudeza y fidelidad al directo que tienen las canciones, ya concebidas de esa manera desde un principio.

Las portadas son muy llamativas y representativas. ¿Tenías pensada siempre una imagen de grupo muy determinada?

Sí, y además cobrarán nuevo sentido una vez esté el disco completo disponible.

Empieza la época de festivales. ¿Con ganas de subiros a la furgoneta? ¿Cuáles son vuestros planes futuros?

Estamos apalabrando algo para este verano, pero la época de furgoneta vendrá más bien después del verano, sobre todo una vez el disco completo esté publicado.

Quedaría pendiente un último epé. ¿Qué nos podéis contar?

Mi canción favorita está en ese epé, tanto por música como por letra, y los que vengan a la REM podrán escucharla en directo. Diez minutos dura, y es de lo más hipnótica. Me hice una ampolla en el estudio grabando las guitarras del final de la canción; con eso lo digo todo.

¿Qué sorpresas podemos esperar en este concierto? ¿Invitados? ¿Repertorios especiales?

Es la primera vez que interpretamos algunas de las canciones, y el final de concierto contará con la colaboración de Alejandro Garriga, el sexto Noise Box. Por lo que está saliendo en los ensayos, creemos que no dejará a nadie indiferente.