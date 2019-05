Rozalén actuará este sábado en Alcantarilla con motivo de las Fiestas de Mayo

Rozalén, convertida en una de las artistas españolas de mayor éxito en los últimos años, encabeza el cartel del Bruja Pop, el festival asociado a las Fiestas de Mayo de Alcantarilla. Se trata de un concierto de altura, especialmente tras el éxito cosechado con su último disco, Cuando el Río Suena€ (2017), un álbum repleto de historias, seguramente el más íntimo de su carrera.

En él se sumerge en sí misma y en los suyos para redondear una obra tan heterogénea como emocionante, y algo tan difícil de conseguir no ha pasado desapercibido para nadie. Ha conseguido ser Disco de Platino y una doble nominación a los Latin Grammy Awards (Álbum del Año y Canción del Año). Y es que, con sus letras reivindicativas y su constante lucha por los derechos de las personas, ha logrado conquistar a público y prensa a partes iguales.

Desde que en 2013 Rozalén publicara de manera independiente Con derecho a€, su trayectoria no ha dejado de crecer. Alcanzó el éxito con el lanzamiento de su sencillo 80 veces, en el que participa su compañera Beatriz Romero, que traduce en lengua de signos todas sus canciones en directo. La noche en la que se publicó, el vídeo recibió más de 10.000 visitas.

En 2016 lanzó Quién me ha visto y quién me ve, un álbum que incluye los doce temas del disco original Quién me ha visto€ (2015) y tres canciones inéditas estrenadas en directo y que cuenta con la colaboración de artistas como El Kanka, Las Migas, Abel Pintos, Fetén Fetén o Angelita de Letur. Un repertorio de canciones que, junto al resto de trabajos publicados, le han llevado de gira por todos los rincones del país y también por Latinoamérica. Además, recientemente publicó su primer libro, Cerrando puntos suspensivos, una reflexión acerca de los momentos más importantes de los últimos años de la artista.