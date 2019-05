Los conciertos del fin de semana en Murcia

Espíritu dylaniano

Capitán Cobarde es el alter ego musical de Alberto Romero (antes, Albertucho). De sumar la escucha de temas anglosajones a su sentir como creador del sur, resulta un género único que se podría denominar 'nuevo folk-rock andaluz'. Desde su personaje, este cantautor sevillano proyecta con brillantez, de manera natural e innata, un género basado en la fusión del folk de los americanos del norte con su raíz andaluza, una música sutil y a la vez poderosa, qué a través de su autor, arreglista e intérprete, viaja constantemente con billete virtual de ida y vuelta, y ha ido virando hacia el folk de inspiración americana, eso sí, sin abandonar su esencia andaluza.



Capitán Cobarde muestra a un artista joven de gran bagaje, ebullición innovadora y con un flujo de creatividad permanente, tanto en música como en letras, donde siempre se respira un espíritu dylaniano. Para comprobarlo, los interesados tienen mañana una cita ineludible en la Sala REM de Murcia.



Mañana, 23.00 horas.

Sala REM, Murcia.

15/18 euros.

La experiencia Mendizabal

Disparo revelador (La Viejita, 2019), grabado, producido y masterizado en el conocido Río Bravo Estudio, es el segundo trabajo de Txema Mendizábal, cantautor bilbaíno afincado en Valencia que coquetea con el pop y el folk a través de letras brillantes y directas. Arropado por Xema Fuertes (Josh Rouse, Ciudadano, Alondra Bentley, Travolta, Refree) y Cayo Bellveser (Josh Rouse And The Long Vacations, Ciudadano, Maderita), dos grandes artistas que también participan como músicos en este trabajo, se presenta esta noche en Ítaca.

No obstante, Txema Mendizábal no es un recién llegado. Tras recorrer cientos de escenarios, llevaba en sus venas el ADN de grandes bandas y músicos a los que ha acompañado, y acabó dando rienda suelta a sus propias inquietudes, talento y genio compositivo con su primer disco, Golpe de Estado (2016), que plasmaba sin artificios su estilo personal. Ahora regresa con un disco en el que confirma cualquier sospecha sobre él: si te va la música de Enrique Urquijo, Antonio Vega, el primer Quique González, Fabián e incluso ese soft-rock que tan bien ha reformulado en los últimos tiempos Josh Rouse, no lo dudes, Mendizábal es tu hombre.

Hoy, 21.30 horas.

Cooperativa Ítaca, Murcia.

5/8 euros.

Conexión Cuba

Alexey León, cubano de nacimiento, ruso por educación y valenciano porque allí vive -tiene a su novia y al que considera su maestro, Perico Sambeat- presenta mañana en Jazzazza, bajo el Ciclo '1906', su reciente disco. Saxofonista de raza y tronío, viaja del jazz a los ritmos cubanos con la naturalidad de quien ha mamado en ambas fuentes. Y, cuando no, canta una melodía del folclore ruso. De hecho, su primer álbum se titula Cuba meets Russia, es un homenaje a su cultura nativa. Cada composición es una pequeña historia contada con un lenguaje de tradición rítmica afrocubana y jazz contemporáneo.

Ahora, en Cuban Connection, el saxofonista y compositor viaja a lo largo de los lugares que marcaron su existencia, de Manzanillo a Moscú, donde reunió su primer quinteto de latin jazz, y la península ibérica, en la que reside actualmente. Atención al grupo que le acompaña, de auténtico lujo y con mayoría de expatriados procedentes de Cuba: Carlos Sarduy (trompeta, fliscorno, percusión), Javier 'Caramelo de Cuba' Massó (piano), Dany Noel (bajo eléctrico) y Marc Miralta (batería, percusión).

Mañana, 22.30 horas.

Jazzazza Jazz Club, Algezares.

15/18 euros.

Buscando promesas

Leyendas del Rock y On Fire presentan 'Forjando Leyendas', un concurso para grupos de rock y metal que ofrece al ganador la firma de un contrato discográfico, la grabación y edición de un disco con su correspondiente campaña de marketing, una gira por toda España presentándolo y la participación en el festival Leyendas del Rock. De entre las 273 bandas inscritas, se han seleccionado 24, que participan en oche semifinales por todo el país. La de Murcia se celebra esta noche y se engloba dentro de la segunda edición del Metalcoholik Fest, encabezado por los barceloneses Daeria, banda nacida de las cenizas de Döria que presenta su primer disco, Fénix, y los bilbaínos Incursed, presentando Amalur, su cuarto trabajo. Además, claro, son tres las bandas que participan en la semifinal murciana del concurso: Brown Beast, Demised y Norwald.

Hoy, 20.30 horas.

Garaje Beat Club, Murcia.

6/8 euros.

Chester Bennington Memorial

Chester Bennington decidió terminar con su vida hace un par de años, sumido en una profunda depresión. Fue el cantante de Linkin Park, que se formaron en la segunda mitad de los años noventa, pero tuvieron su impacto y explosión en los primeros años del nuevo milenio. Al calor de la escena nü-metal, en la que el rock pesado y el hip-hop no sólo podían convivir, sino adquirir una nueva figura juntos, sorprendieron con sus primeros dos discos, Hybrid Theory (2000) y Meteora (2003). El primero vendió 30 millones de copias y el segundo debutó en el número uno en Estados Unidos: sólo necesitó una semana para vender 800 mil unidades.

Mientras la banda intentaba reforzar su presente con un álbum más volcado al pop, su cantante principal luchaba denodadamente contra los demonios internos. Bennington habría elegido dar fin a sus días de la misma manera que Chris Cornell. Dijo basta a los 41 años y en medio de nuevos desafíos con Linkin Park. Sus admiradores le recuerdan hoy en el segundo concierto en su memoria, que se celebrará en la Sala Spectrum esta noche y contará con la participación de artistas provenientes de Linkoln Park (Tributo a Linkin Park), Rubén Fivvecore, Live Shooting, Blind Snipers, 4Copola, RAIS, D.T.D, Mythos, Evangelion, Maleek, Le Mur, Virgen, The Fall Of Atlantis y Wargo Blanco. Volverán a honrar su memoria interpretando sus canciones y destinando los beneficios a la Federación Salud Mental Región de Murcia.

Hoy, 22.00 horas.

Sala Spectrum, Murcia.

10 euros.