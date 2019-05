Los imprescindibles del Warm UP

Noel Gallagher encabeza junto a su banda, los High Flying Birds, esta edición del Warm Up. El de Mánchester, junto a su hermano Liam, fue, con Oasis, el epicentro del britpop en la década de los años noventa, construyendo una carrera en la que emularon por momentos el éxito de los mismísimos Beatles.



Exitos como los de sus discos Definitely Maybe (1994) y (What's the Story) Morning Glory? (1995) le convierten en uno de los mayores compositores de los últimos 30 años, y a pesar de que su registro vocal no se compara con el de su hermano pequeño, Noel, en solitario, también es infalible: no sólo hace buenas canciones, las interpreta y se preocupa de tener una buena banda que suene bien, y, aunque muchos no lo crean, diferente de la que lo hizo mundialmente famoso.



Apoyado por los ex Oasis Gem Archer y Chris Sharrock, el show de Noel acapara de buena manera la mezcla de éxitos (clásicos instantáneos que erizan la piel, como Wonderwall, Little by Little o Don't Look Back In Anger) y nuevas canciones, demostrando por qué el exOasis sigue girando por el mundo con gran éxito presentando su último álbum, Who Built The Moon?

Two Door Cinema Club