Horarios completos del WARM UP 2019

Viernes 3

Escenario Estrella de Levante

20:50 - 21:50 AMAIA

23:00 - 00:10 THE JESUS AND MARY CHAIN

03:40 - 05:00 2MANYDJS DJ SET

Escenario WARM

18:20 - 19:15 JAVIERA MENA

19:45 - 20:45 ZAHARA

21:55 - 22:55 CAROLINA DURANTE

00:15 - 01:15 SECOND

02:35 - 03:35 ROOSEVELT

05:00 - 06:00 DAVID VAN BYLEN

Escenario UP

18:15 - 19:10 MARCELO CRIMINAL

19:45 - 20:40 SPACE SURIMI

21:15 - 22:10 CLAIM

22:45 - 23:40 PEDRINA

00:15 - 01:10 LOS INVADERS

01:45 - 02:40 THE SHIVAS

03:15 - 04:10 THE SOUND OF ARROWS

04:35 - 05:30 DELAPORTE

ESC_

21:30 - 23:00 SURI KATO

23:00 - 00:30 FERNANDA ARRAU

00:30 - 02:00 YOUNG MARCO

02:00 - 03:30 RED AXES

03:30 - 04:45 GELA

04:45 - 06:00 BEGUN

WARM UP Dancefloor

18:00 - 19:30 MARINA GASOLINA

19:30 - 21:00 EL CUERPO DEL DISCO

22:00 - 23:30 KUTXU

00:30 - 02:00 SAY YES

02:00 - 03:30 KERITO

03:30 - 04:45 SERGIO GALIÁN

04:45 - 06:00 NANDO COSTA

Dancefloor Live!

21:00 - 22:00 RRUCCULLA

23:30 - 00:30 PEINETTA

Sábado 4

Escenario Estrella de Levante

20:30 - 21:30 TEENAGE FANCLUB

22:40 - 23:50 NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS

01:00 - 02:30 VETUSTA MORLA

03:45 - 05:00 TIGA

Escenario WARM

18:10 - 19:00 ALONDRA BENTLEY

19:25 - 20:25 LA M.O.D.A.

21:35 - 22:35 NOVEDADES CARMINHA

23:55 - 00:55 LA CASA AZUL

02:35 - 03:40 MISS CAFFEINA

05:00 - 06:00 FLASH SHOW DJS

Escenario UP

18:15 - 19:10 INCREÍBLES FUL

19:45 - 20:40 TIN ROBOTS

21:15 - 22:10 CRUDO PIMIENTO

22:45 - 23:40 CARIÑO

00:15 - 01:10 THE MOLOCHS

01:45 - 02:40 A GIANT DOG

03:15 - 04:10 AXOLOTES MEXICANOS

04:35 - 05:30 PUTOCHINOMARICON

ESC_

21:30 - 23:00 URBANOTEQUE

23:00 - 00:30 SAU POLER

00:30 - 02:00 SAN PROPER

02:00 - 03:30 TAMA SUMO

03:30 - 04:45 ALIENATA

04:45 - 06:00 LADRILLOVITZ

WARM UP Dancefloor

18:00 - 19:30 THE HIJOLE

19:30 - 21:00 JULIO RÓDENAS

22:00 - 23:45 TERRI

00:30 - 02:00 CARRIE PALMER

02:00 - 03:30 PABLO RADIOLA

03:30 - 04:45 BRUMMEL

04:45 - 06:00 SUPERNOUVEAU

Dancefloor Live!

21:00 - 22:00 BAIUCA

23:45 - 00:30 CATNAPP