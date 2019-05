Todo lo que debes saber si vas al WARM UP

Escenario principal del WARM UP

Escenario principal del WARM UP Juan Caballero

Horario Validación Pulseras

MOLINOS DEL RÍO:

Lunes: 17h-21:30h

Martes: 17h – 20:00h

Miércoles: 11h-20:00h

Jueves: 17h-20:00h

Viernes: 12h-15:00h.

*Tendrás cerveza Estrella de Levante gratis por llevarte tu pulsera.

LA FICA:

Jueves: 20h-22:00h. (en la puerta de La Fica).

Jueves: De 20h-00:00h (en el interior del Concierto de Izal).

Viernes: 16:00h a 02:00h.

Sábado: 16:00h a 02:00h.

*Las entradas de día solo podrán validarse el mismo día para el que se hayan comprado.

*Cada persona deberá validar y llevarse puesta su propia pulsera. No está permitido validar o recoger la de otras personas.

Horario taquillas (compra de entradas)

La Fica:

Viernes: 16:30-02:00h

Sábado: 17:30h-02:00h



Horario apertura/cierre La Fica



APERTURA PUERTAS: 18:00h.

CIERRE DEL RECINTO: 06:00h.

Horario casetas incidencias



VIERNES: 16:00 – 02:00.

SÁBADO: 18:00 -02:00.



Horario caseta acreditaciones de prensa y menores



VIERNES: 16:30-02:00.

SÁBADO: 17:30-02:00.



Horario Market

Desde apertura del recinto hasta el cierre.

Devolución de Tuents

Los Tuents by Tuenti enteros (no medios) y de compra en el recinto (no preventa) se pueden devolver desde las 22:00 hasta cierre del recinto en la caseta señalizada como Devolución de Tuents.

¿Quieres Tuents promocionales? ¡5€ de regalo! Consíguelos aquí: warmupfestival.es/compra-tuents/

Sistema y devolución de vasos

En todas las barras del festival, dejando una fianza de 1/2 tuent (=1,25 €), te damos uno. Al retornar el vaso reutilizable, te devolvemos 1€ a ti y destinamos el 0,25€ a ONGs de la Región (Ancebaem). El cambio se hará en puntos de devolución específicos junto al puesto de cambio de Tuents, pero no en barra. Úsalo las veces que quieras: si se te ensucia, te lo cambiamos por otro. Si se rompe no, así que cuídalo. Horario de devolución de vasos: desde las 22:00h hasta el cierre del recinto.

Zona VIP

Podrás entrar a la Zona VIP con bebida, y salir con una bebida por persona.

Objetos no permitidos

No se puede introducir ni comida ni bebida. Excepciones: comida para bebés (potitos) en recipiente de plástico. Las personas con diabetes o celíacas podrán introducir su propia comida siempre y cuando demuestran con certificado médico o carnet su condición.

Tampoco se puede introducir hinchables (colchonetas, flotadores€), cascos, maletas, latas, vasos de vidrio, desodorante, latas de aire comprimido, palos selfie, cámaras réflex, cámaras de vídeo, pirotécnica animales (excepto animales de acompañamiento o perros adiestrados identificativos), patines, monopatines, bastones (sí aquellas personas que puedan justificarlo por condiciones médicas). La crema solar está permitida en recipientes de plástico de máximo 100ml.

En general, no podrá introducirse, por seguridad, cualquier objeto que sea susceptible de causar daño.

Salida y entrada de La Fica

Con tu abono, podrás salir y entrar del recinto todas las veces que quieras.

Con entrada de día, si sales ya no podrás volver a entrar de La Fica.

Método de pago

En restauración y barras solo se aceptan Tuents by Tuenti como medio de pago. Recuerda que, si no los gastas, puedes canjearlos por Gigas en tu línea de contrato Tuenti o devolverlos en el recinto (excepto los Tuents comprados previamente al festival).

Alternativas celíacos/vegetarianos

Disponemos de variedad de comidas de todo tipo y también de cerveza para celíacos. Encontrarás una amplia variedad de oferta de restauración que incluye estas variedades. Se nos conoce por darle muchísima importancia a la oferta gastronómica en el interior del recinto.

Objetos perdidos

Dentro del recinto habrá un punto de Objetos Perdidos (ubicado en el Punto de Información) para gestionar las posibles pérdidas de objetos. Si encuentras algo no dudes en comunicárselo a alguien de la organización.

Horario: de apertura del recinto a cierre.

La organización no se hace responsable de las posibles pérdidas producidas durante el festival.

Acceso minusválidos

Podrás acceder con un acompañante, ambos con abono para el festival.

Entrada de día

Solo podrás recoger tu pulsera el mismo día.

Recuerda que, con tu entrada de día, si sales del recinto ya no podrás entrar.

Entrada a ESC_

Solo tienes que pedir un Red Bull en cualquier barra del festival, guardar la tarjeta de acceso y dirigirte a la puerta donde te cambiarán la tarjeta por un pulsera.

Con tu pulsera puesta, la única obligación es dejarse llevar por los sonidos electrónicos en el interior de este nuevo espacio durante los días 3 y 4 de mayo.

*La pulsera te da acceso al club durante todos los días del festival.

Entrada a Secret Shows Estrella de Levante

Ya se han sorteado la mayoría de invitaciones a través de las redes de Estrella de levante pero puedes conseguir algunas horas antes en nuestro propio IG.