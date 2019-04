Los Zigarros: "Me parece que hay gente a la que no le interesa ver a melenudos"

Los Zigarros: "Me parece que hay gente a la que no le interesa ver a melenudos"

El título de su último disco, Apaga la radio, nombra también la nueva gira de Los Zigarros, el grupo de los valencianos hermanos Tormo (Ovidi y Álvaro), pero que no se malinterprete el título: más bien es una llamada de atención, un grito de SOS si se quiere, un canto a la radio de antes, donde había actualidad y sonaba de todo. «Una banda nueva llena La Riviera, y no hay rastro de ellos en tu cadena», reza el potente estribillo de la canción titular reivindicando la escasa atención que recibe el rock 'n' roll por parte de algunos medios.

Y, mientras ciertas cosas son perecederas, otras no lo son, y el nuevo disco de Los Zigarros –que han tenido la fortuna de acompañar a ACDC y Rolling Stones en sus conciertos españoles– trae el rock 'n' roll de la vieja escuela al que nos tenían acostumbrados, aderezado con nuevas influencias rejuvenecedoras.

Acompañando a Los Zigarros en el TCM estarán Los Astrónomos, un proyecto autodefinido como 'folk surrealista', cuyo sonido viaja desde el folk hasta el rock, el pop, la psicodelia o el soft-rock.

Es solo rock and roll, pero... Ovidi Tormo, guitarrista y cantante de Los Zigarros, nos lo aclara.

¿Apaga la radio es un canto a la radio de antes? Aunque quizás haya quien pueda interpretarlo de otra manera.

Es un canto a la radio que había antes, con la que mi hermano Álvaro y yo crecimos, y en la que se podía escuchar de todo, porque no nos referimos a que solo se escuche rock and roll, pero es que lo que hay ahora es bastante cutre.

¿Crees que la radio musical es peor ahora que hace unos años?

Cuando estamos hablando de radios nos estamos refiriendo a las radios comerciales masivas que todos conocemos, no va contra las radios especializadas que ponen rock and roll o que ponen otras músicas alternativas, aunque el rock and roll ya es casi alternativo. Y desde luego me parece que tiene mucha menos calidad ahora la radio comercial, por supuesto.

¿Qué reacciones ha suscitado esta canción?¿Habéis notado rechazo por parte de algún medio?

En la promo fuimos a unas cuantas radios grandes donde estaba el típico locutor que no se había escuchado la canción, y una vez que lo hacían€ Todo el mundo entiende de qué va. Respecto a la acogida del disco y de la gente, estamos mejor que nunca. Las radiofórmulas que no nos ponen tampoco es que tengamos contacto con ellas, así que no sé bien lo que pueden haber pensado. Me imagino que no les gustará, claro.

¿Algún momento de la radio que escuchabas que te marcara, que marcó vuestra carrera?

Yo recuerdo muchos momentos viendo la tele con mi hermano€ No sé si era Fernandisco o quién coño era en Los40, donde podía escuchar a Nirvana, ACDC, Loquillo... Esto era a principios de los 90, como pasa en EE UU, Inglaterra, donde conviven estilos que aquí no convivirían en la vida; en cambio allí la gente consume todo tipo de cosas. Ahora, tener una banda y no hacer algo muy muy comercial es estar abocado al underground total.

¿Creéis que hay una falta de apoyo generalizado hacia el rock 'n' roll? ¿Cuál sería la causa?

Hay una falta de apoyo generalizado hacia cualquier música que no sea lo que todos sabemos: los programas de concursos musicales y cuatro niños más. En la tele no hay rastro de música por ningún lado, y en las grandes radios menos aún.

Se trata de que haya pluralidad, pero ¿cómo se consigue?

A mí me parece que la gente consume lo que le das. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de Netflix, de estas nuevas plataformas. Todos vemos las series que nos ponen, y solo hay un pequeño tanto por ciento que se descarga otras cosas que no están. Entonces si en Los40 te pusieran de todo la gente oiría de todo. A mí el cuento ese de que no es comercial y que baja la audiencia y eso valdrá para las cadenas privadas, pero las públicas deberían aguantar hasta que la gente se acostumbre, porque es que si no al final es muy pobre, ¿no?

Si nos retrotraemos a los inicios del rock and roll en los años 50, nacía como un sonido independiente, que grababa para sellos independientes y sonaba en emisoras independientes, hasta que las multinacionales se dieron cuenta de que tenían que contar con ellos y lo terminó asimilando.

Sí, se dieron cuenta de que podían sacar tajada, pero es que aquí también se dieron de cuenta de eso, y ahora de repente lo han dejado apartado, y es algo que no entiendo. En el fondo pienso que es una cuestión mucho más profunda de conservadurismo y de no tener una cultura de rock arraigada, pero es que ni siquiera sacan el flamenco, que es nuestro folclore. A mí me parece que, más allá de la percepción comercial, hay gente a la que no le interesa ver a melenudos que se cagan en dios. Me parece que es algo tan sencillo como eso.

¿Y con qué bandas crecistéis Los Zigarros? Porque no todo van a ser los Stones.

En absoluto, nosotros por edad crecimos en los 90, y nos flipaban Nirvana, Alice in Chains, Smashing Pumpkins, toda la onda esa, Rage Against The Machine... Hasta que nos metimos en el rock and roll clásico y en el blues, pero realmente hemos escuchado muchísima música: Jimi Hendrix, Led Zeppelin, los Beatles, los Kinks, Elvis, Pink Floyd, Queen... A mí me encanta la música como me encanta el cine, y lo mismo escucho a Motorhead, que a Prodigy o Aretha Franklin. Me parece que todo me mueve, o no me mueve, de la misma manera.

¿Qué podéis contar de vuestra experiencia como teloneros de Sus Satánicas Majestades? Debió de ser un sueño.

La verdad es que fue el mejor día de nuestra vida. Pasó rapidísimo, pero todo fue muy bien; el concierto salió de puta madre, no salimos excesivamente nerviosos. Y luego nos hicimos una foto y hablamos con ellos, vimos su concierto... No puedo expresarlo mejor, porque son experiencias demasiado abrumadoras.

¿Cómo os habéis planteado este disco? ¿Por qué elegisteis nuevamente a Carlos Raya? ¿Qué le dijisteis sobre cómo queríais sonar?

Lo único que le dijimos es que queríamos sonar un poco más grandes, en el sentido técnico de la palabra, que las guitarras fueran más 'gordas', y para mí suena más oscuro, un poco más duro. Los temas yo creo que son un poco más tristes, pero la verdad es que da igual lo que le digas al productor, lo que hable, en este caso, yo con mi hermano para sonar. Al final acaba sonando a lo que tú eres y a lo que te proporcionan las herramientas que tienes en ese momento a tu alrededor. A mí me gustaría sonar como Aerosmith, pero al final sueno como yo. Y mi hermano suena como él. Al final suena como Los Zigarros.

¿Cómo fue el proceso de producción? Me han dicho que grabasteis en casa de Carlos Raya.

Llegamos con unas demos hechas en Valencia y en Denia, y montamos allí las canciones con Nacho y Adrián, que son el bajista y el batería. Estuvimos un mes en casa de Carlos, como solemos hacer: en su casa, trabajando despacio y tranquilos.

El disco se abre con La trampa, una canción acústica que de alguna manera descoloca al personal.

Sí, en parte lo hicimos por eso, porque nos parece que los clichés rockeros están ahí para romperlos. Al final somos como muy cerraos con eso los rockeros. Nos encanta la canción, y nos gustan los discos que empiezan con una balada.

Los 90 son una década especial para vosotros, para vuestro crecimiento como personas y músicos.

Sí, los llevamos muy dentro, incluso en la manera de tocar. También me encantan Jimmy Page, Hendrix€ Cómo tocan, pero, claro, me encanta Kurt Cobain. Yo creo que mezclamos ahí un poco del punkismo de ellos con el clasicismo, pero me encantan los 50 también; creo que es la era dorada del rock&roll. Es que me gusta todo, la verdad.

Decía Loquillo que el rock funciona bien en tiempos de crisis. ¿Estáis de acuerdo?

No soy yo muy de fórmulas, de definir las cosas por qué pasan. Yo sólo sé que a nosotros nos ha pillado un momento extraño, porque como no hay muchas bandas que hagan lo que hacemos, de repente tenemos un momento de subidón total, los conciertos están llenos, a la gente le encanta, viene todo el mundo a vernos€ ¡Quizás sí que es por la crisis! No sé, no te sabría decir, pero así es.

No deja de ser curioso que no sonáis en las radiofórmulas, pero en cambio llenáis vuestros conciertos.

Eso pienso yo, pero, realmente, ¿quién suena en las emisoras? Yo qué sé.

Rosalía€

A mí me encanta Rosalía, no tengo ningún problema con ella, pero digo, joder, ¿alguien no está viendo el negocio o qué pasa aquí?

¿La actitud con la que interpretáis las canciones también es necesaria para dejarlo todo claro?

Yo creo que nuestra banda es básica. Diría que el 60% es actitud, y no hay muchas bandas que veas con nuestra actitud, y la gente€ Tenemos clarísimo que hemos pillado una conexión entre los cuatro con el público de banda superpotente. Hoy en día ese tipo de perfil de banda rockera, pero un poco punky, pero un poco clásica no se ve. Eso me encanta.

¿Cómo están yendo los conciertos de presentación del nuevo disco?

Estamos viviendo unas cosas increíbles, las salas están llenas, y estamos vendiendo el doble de entradas de la gira pasada. Es muy increíble.