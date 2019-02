Zahara: "Los artistas tienen que ser libres para poder ser artistas"

Zahara es una de las reinas indiscutibles y más personales del indie español. Su mayor logro: convertir en poesía lo cotidiano. Astronauta es el último disco de la cantante de Úbeda ya afincada en Madrid; una caja en la que habitan la candidez y la crudeza, acompañada por un carné de tripulante y un doble CD, Alienígena, lleno de joyas acústicas con rarezas y versiones de temas antiguos. Las composiciones de Astronauta están invadidas por la ciencia ficción: tanto las letras como los sonidos.

Astronauta ha venido después de tres discos y muchas experiencias vividas. ¿De dónde salió todo el imaginario del astronauta?

Todo empezó cuando una de mis mejores amigas llamó astronauta a mi hijo dentro de mi vientre. Me pareció superbonito imaginarlo ahí dentro, como un pequeño astronauta descubriendo su universo. Le escribí su canción El astronauta. Meses más tarde, cuando yo ya era mamá, me di cuenta de la soledad que entrañaba el enfrentarse a la maternidad. Largas noches de incertidumbre, de abandonar la vida como la conocías y de enfrentarte a lo desconocido, y me di cuenta de que la astronauta era yo.

La soledad del astronauta.

Sí que me sentí extrañamente sola, y digo extrañamente porque estaba viviendo un momento precioso, rodeada de mi marido, mis padres, mi propio hijo mamando de mi pecho€ Aún así perdí todo lo que me permitía conectar conmigo misma y con lo que yo era. Sentí que nadie me estaba acompañando en ese viaje de ida. A ninguna madre.

¿Cómo se fraguó una canción como Hoy la bestia cena en casa?

Fruto de la rabia, de la incomprensión ante algunas posiciones y decisiones políticas. Tenía la necesidad de sacar ese cabreo, y la mejor manera que encontré fue concentrando aquellas políticas a las que quería enfrentarme en la forma de la Bestia.

En la canción arremete contra los vientres de alquiler. ¿Qué le parece la situación en la que se han visto inmersos algunos padres españoles en Kiev?

La canción arremete contra los políticos faltos de empatía, no contra las familias. Cada cual que haga lo que pueda con su vida; son los políticos los que deberían tener la responsabilidad de no convertir a las mujeres en meros objetos, de no comercializar con cada parte de nuestro cuerpo como si eso no fuera hacerlo con nosotras enteras.

Es bastante activa en redes sociales. ¿Puede uno posicionarse políticamente sin que le crucifiquen? ¿Siente que los artistas tienen responsabilidad social?

Creo que los artistas tienen que ser libres para poder ser artistas. Hacer lo que sientan y expresar lo que les apetezca, pero como personajes con cierta influencia sí que creo que tenemos una responsabilidad. Y, bueno, es difícil. Cuando te colocas en un lado, sabes que el otro te puede atacar, pero si tienes claro lo que piensas, poco puede importar quien lo hace sin ninguna intención de diálogo, sino de utilizar su anonimato para reclamar la atención que cree que merece. Hoy la bestia cena en casa me ha llevado a muchas conversaciones y a que gente de manera muy educada me dé su opinión. A favor o en contra. Creo que ahí está la clave.

¿Se siente un poco 'referente millennial'?

Sé que tengo seguidores, que siguen mis pasos, versionan mis canciones, acuden a mis conciertos, me dibujan... Así que supongo que en cierta medida puedo serlo, pero no pienso en ello.

Astronauta no es un disco al uso, es una caja acompañada por un carné de tripulante. ¿Propone algún viaje?

Muchos. El primero de todo es el mío. Invito a todo el que compre este disco a que viaje conmigo. La nave es enorme, hay sitio para todo aquel que quiera subir. Yo no quiero volver a sentirme tan sola nunca más. Y la idea es que sea un viaje emocional, que recorran sus vidas, sus recuerdos, que vayan a las habitaciones donde hubo magia y llanto, a aquellas personas que los destrozaron, a los que amaron, y se dejen llevar por la ingravidez.

En el disco hay referencias a Expediente X (un tema se títula 'David Duchovny'); anteriormente publicó un EP con versiones de canciones de series. ¿Qué canciones, no solo de este disco, pueden haber nacido sin la influencia de las series?

Las series están en mi vida desde Expediente X, que fue la primera que me dejaba pegada a la pantalla durante 45 minutos, y a día de hoy es casi la única manera en la que puedo disfrutar de mi ocio. Las series me permiten evadirme, pero también me inspiran. Descubro canciones o llego a lugares que sin ellas no lo conseguiría. En David Duchovny también está Cómo conocí a vuestra madre, con ese edificio favorito de Ted, y, aunque sea de manera indirecta, hay mucho de Love, Easy o incluso Anatomía de Grey en mis canciones. Si no hubiese sido por esta última no habría sabido qué es una bradicardia, y posiblemente El diluvio universal no sería lo que es.

En Big Bang canta Miguel Rivera, y en Guerra y paz Santi Balmes. ¿Cómo surgieron estas colaboraciones?

Cuando compuse Guerra y Paz escuchaba la voz de Santi en mi cabeza diciendo eso de «no consigo recordarlo, aún no...». Para mí era fundamental que estuviese en esa canción. Ha sido un reencuentro musical perfecto. Al menos para mí. La penúltima canción que compuse para este disco fue Big Bang, y lo hice gracias a un poema que Miguel Rivera me envío. Hablaba de alguien que revolucionaba su vida, que creaba un sistema solar en mitad de su casa. Me pareció tan evocador, tan perfecto para mi disco, para mi momento vital, que le pedí el texto para basarme en él y componer la canción. Acabamos terminándola juntos y no había mejor manera de sellarla que cantándola los dos.

Alienígena se titula el disco de rarezas que acompaña a Astronauta en su edición especial, pero ¿tiene relación con Bestiario, el otro elepé de rarezas que publicó en 2016?

Exacto. Ya Bestiario era el disco de rarezas que acompañaba Santa. Para mí Astronauta está ligado a Santa tanto como lo estará al siguiente. Forman parte de una trilogía. Por eso tenía que tener una cara b, un 'bestiario' en este disco. Alienígena era el nombre perfecto. Ese ser de otro planeta, extraño y desconocido. Así son las canciones. Versiones en directo, grabaciones ocultas, canciones creadas solo para ese disco y que solo están ahí... Es una manera de premiar al fan, de darle algo más además de las diez canciones nuevas.

Ha formado parte del jurado de Eurovisión, y dijo que no había canciones muy buenas. ¿Qué le parece la canción ganadora, 'La venda', de Adrià Salas (La Pegatina), que defenderá Miki Núñez?

Dije que las que yo había escuchado, que no fueron muchas, eran muy parecidas entre sí. Me dio pena porque esperaba algo original, que me sorprendiera. No he escuchado mucho La venda porque no es mucho mi estilo, pero creo que Miki lo hará genial, se siente cómodo con ella, cosa que es fundamental, y también creo que es un género que puede sorprender en Europa.

La he visto presentando en televisión Canciones que cambiaron el mundo. ¿Cuál será el objetivo del programa?

Mostrar la importancia de la música a lo largo de la historia; no solo por sí misma, sino con su relación con grandes causas sociales. Las canciones no solo ayudaron a unirse a distintos colectivos, sino que además muchas de ellas son reflejo de la época en la que vivían y de cómo era la sociedad. Ha sido un lujo formar parte de este proyecto, aprender en cada episodio y versionar las grandes canciones que he tenido la suerte de cantar rodeada de los artistas con los que lo he hecho.

¿Qué le parece la vuelta de los programas de música a televisión? ¿Qué tipo de programa, qué contenidos, debería reunir su programa ideal?

Creo que empieza un buen momento para la música en televisión. Ha sido la gran olvidada, pero se empieza a prestar atención y eso es buenísimo. Me gusta porque se habla de música, se ven a músicos y se toca música. Creo que es por donde deben ir los programas.

¿Qué cree que habría cambiado si no hubiera creado su propio sello y dejado Universal?

Sé que no habría conseguido todo lo que tengo ahora. No sería tan feliz, y sobre todo no dormiría tan bien por las noches. Y eso que tengo un hijo que no me deja dormir.