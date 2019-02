Pájaro: Cofrade, flamenco y rockero

Tras haber tocado con Silvio, Pata Negra, No Me Pises Que Llevo Chanclas€, el guitarrista sevillano Andrés Herrera Ruiz, alias Pájaro, está consiguiendo poco a poco su propia identidad después de una carrera casi siempre a la sombra. En Santa Leone (2012) desplegó sus alas –bajo ellas cobijaba diez fantásticas canciones donde Raimundo Amador, Kiko Veneno, Gecko Turner, Julián Maeso (Speak Low, Sunday Drivers) y Dogo eran el complemente perfecto en el debut del sevillano–, y en He matado al ángel (2016) consolidó una carrera que comenzó cerca de cumplir los 50. Ahora, presenta Gran poder, un disco que visita esta noche la Sala Spectrum y aporta a su cancionero nuevos temas para el presente y el futuro.

Cofrade y bético, Andrés Herrera se define como rockero, pero siempre sevillano –y flamenco–, pese a que en sus discos pasea por el rock clásico, el sur de Estados Unidos, la música surf o las canciones italianas de los setenta. Y es que la Sevilla de Pájaro es más la del río Betis que la del Guadalquivir, más de Itálica que de Giralda, y más de Escipión que de Muza.

En Murcia, le acompañará el joven Austin Slack, que se ha revelado como un excelente guitarrista y cantante, ahora al frente de una eficaz banda.